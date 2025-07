هل "غروك" يعكس أفكار ماسك؟ تسريبات تكشف تأثير الملياردير على الذكاء الاصطناعي

خرج مجموعة من خبراء سلامة الذكاء الاصطناعي في موجة من الانتقادات العلنية ضد شركة "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك بعد موجة من التغريدات "المعادية للسامية" من روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها "غروك"، وذلك وفق تقرير موقع "تيك كرانش التقني".

وتزايدت التغريدات المعادية للسامية حتى بعد إيقاف الشركة عمل الروبوت، وعاد "غروك 4.0″ مجددا للعمل وبدأ في إثارة الجدل مجددا عندما اكتشف موقع "تيك كرانش" التقني ومواقع أخرى أن الروبوت يعتمد على آراء إيلون ماسك في المسائل الحساسة.

كما قام الروبوت بمشاركة مجموعة من الصور التي أثارت الجدل عبر حسابه الرسمي، وهو ما دفع خبراء سلامة الذكاء الاصطناعي إلى مهاجمة الشركة وانتقاد سياستها في التعامل مع سلامة الذكاء الاصطناعي فيما وصفه بعضهم بأنه "غير مسؤول" و"مستهتر"، كما جاء في تقرير "تيك كرانش".

وأشار التقرير إلى تغريدة من بوعز باراك أستاذ علوم الحاسوب في جامعة هارفارد قال فيها "أقدّر العلماء والمهندسين في إكس إيه آي، لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع السلامة غير مسؤولة تماما".

I didn't want to post on Grok safety since I work at a competitor, but it's not about competition.

I appreciate the scientists and engineers at @xai but the way safety was handled is completely irresponsible. Thread below.

— Boaz Barak (@boazbaraktcs) July 15, 2025