خطة سرية من "أوبن إيه آي": الشراء من داخل "شات جي بي تي" بات قريبا

تخطط شركة "أوبن إيه آي" المالكة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي" لإضافة خدمة بوابات الدفع داخل محادثات الروبوت مباشرة من أجل تعزيز أرباحها، وذلك وفق تقرير وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الشركة تطوير المنصة وتوفير خدمات أكثر بداخلها، وهي تعتمد بشكل أساسي على إضافة بوابة دفع تتيح للمستخدمين شراء المنتجات التي تظهر في محادثات "شات جي بي تي" مباشرة من داخل المنصة، والدفع داخلها دون الحاجة إلى الخروج منها، حسب التقرير.

ويتيح ذلك لشركة "أوبن إيه آي" مصدرا جديدا للدخل، إلى جانب آليات الاشتراك المعتادة والباقات التي توفرها المنصة لعملائها بشكل مستمر، إذ تقتطع الشركة نسبة من المدفوعات التي تتم عبر بوابة الدفع الخاصة بها وداخل "شات جي بي تي"، وذلك وفق التقرير.

كما تسهّل هذه الطريقة لشركة "أوبن إيه آي" الاستفادة من معدل الزيارات والاستخدام المرتفع الذي يحظى به "شات جي بي تي"، إذ تعرض الشركة حاليا المنتجات داخل دردشة "شات جي بي تي" عبر استخدام الروابط الخارجية، حسب ما جاء في تقرير "رويترز".

ورغم كون الميزة ما زالت في الاختبار حتى الآن، فإن التقرير أشار إلى تعاون "أوبن إيه آي" مع شركة "شوبيفاي" (Shopify) التي تقدم منصة لبناء المتاجر الإلكترونية وبوابات دفع مخصصة لها، وذلك وفق التقرير.

وأشار التقرير أيضا إلى أن "شوبيفاي" بدأت في عرض الميزة الجديدة على بعض المتاجر التي تستخدم منصتها بشكل أساسي، لكن كلا الشركتين "أوبن إيه آي" و"شوبيفاي" رفضتا التعليق لرويترز.

ويذكر أن "أوبن إيه آي" و"شوبيفاي" أعلنتا عن تعاون مطلع هذا العام عقب إعلان "أوبن إيه آي" عن ميزة جديدة لعرض المنتجات ومراجعاتها ومزاياها بشكل مباشر داخل "شات جي بي تي"، وذلك حسب التقرير.