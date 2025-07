"بعد أن أصبح حلم المستثمرين.. روبوت "إن2" يتعرض للركل والضرب في فيديو طريف

قبل عدة أشهر فقط، كانت شركة "نويتكس روبوتكس" (Noetix Robotics) تكافح للعثور على أول عميل لروبوتاتها صغيرة الحجم، وكان مؤسسها جيانغ تشي يوان يشعر بالقلق من استنزاف أموال المستثمرين بسرعة، ولكن كل شيء تغير بعد أن احتل أحد نماذجها المعروف باسم "إن 2" (N2) المركز الثاني في أول نصف ماراثون للروبوتات في العالم.

وبحسب تقرير لموقع بلومبيرغ، شهدت شركة "نويتكس روبوتكس" تحولا جذريا منذ سباق أبريل/نيسان الماضي، حيث حقق روبوتها "إن 2" الذي تبلغ تكلفته حوالي 6 آلاف دولار ما عجزت عنه معظم الروبوتات، وقد جذبت الدعاية التي تلت ذلك اهتمام المستثمرين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العملاء من منظمي الفعاليات إلى المتاحف ومعاهد الأبحاث.

وتتجه الشركة الناشئة التي أسسها جيانغ -وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما ترك جامعة تسينغهوا- لتسليم ألفي روبوت بحلول نهاية العام، وتجري الشركة محادثات لجمع ما يقرب من 35 مليون دولار بتقييم 200 مليون دولار، وهو تقريبا ما جمعته منذ انطلاقتها في 2023، وقد تضاعف عدد موظفي الشركة ليصل إلى 100 شخص، نصفهم يعمل الآن في خط إنتاج جديد يصنع 10 روبوتات يوميا، وفقا لموقع بلومبيرغ.

واليوم يظهر روبوت "إن 2" بفيديو جديد يستعرض قدرته الاستثنائية في التوازن والاستجابة، إذ كان يتابع طريقه نحو الأمام رغم الحواجز التي تعترضه والضربات التي يتلقاها، ويظهر في الفيديو المسؤول عن الروبوت وهو يضربه بالمكنسة ولافتات الطريق ويركله من الخلف بمشهد طريف يبدو فيه الروبوت وكأنه خائف يهرب من صاحبه.

