أقراط وخواتم ذكية.. ماذا تخبّئ سامسونغ لمستقبل التواصل؟

تستكشف "سامسونغ" إمكانية إطلاق أجهزة قابلة للارتداء جديدة على شكل أقراط وقلائد ضمن مساعيها لطرح المزيد من الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير نشرته "سي إن إن".

وأشار ون جون تشوي الرئيس التنفيذي للعمليات بقسم تجربة الهاتف المحمول في "سامسونغ"، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من التواصل، وإنجاز الأمور بشكل أسرع دون الحاجة لاستخدام الهاتف وعبر مجموعة من الأجهزة الجديدة.

وأضاف قائلا "نؤمن بأن هذه الأجهزة يجب أن تكون شيئا يمكن ارتداؤه ولا تحتاج لحمله على الإطلاق، لذلك يمكن أن يكون نظارة أو خاتما أو قلادة أو حلقا وربما ساعة".

وتسلّط تعليقات تشوي الضوء على مخططات "سامسونغ" المستقبلية بشكل عام والفرصة التي تراها الشركة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء المعززة بالذكاء الاصطناعي وفق تقرير "سي إن إن".

كما أشار التقرير إلى أنها تتسق مع التطورات الحادثة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي مكّنت النماذج من تأدية وظائف متطورة ومعقدة، لذلك بدأت الشركات بالبحث عن طرق تمكّن المستخدم من التفاعل مع هذه النماذج بأيسر الطرق الممكنة، ودون الحاجة للتفاعل مع الهاتف أو لوحة المفاتيح.

ولا تقتصر المنافسة في هذا القطاع على منتجات "سامسونغ" فقط، إذ تسعى العديد من الشركات لتطوير هذه التقنية واستخدامها في أجهزتها الجديدة، سواء كانت نظارات ذكية أو ساعات ذكية أو حتى أجهزة جديدة مجهولة تماما، وذلك وفق تقرير "سي إن إن".

وعند سؤال تشوي عن تطوير "سامسونغ" لقلادة أو أقراط ذكية، وضح أن الشركة حاليا تدرس جميع الاختيارات وتبحث بها، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأبحاث ستتطور لمنتجات بشكل أكيد، فقد لا تصل إلى هذا الأمر مستقبلا.

يذكر بأن "سامسونغ" في العام الماضي طرحت أول خاتم ذكي مزوّد بمجموعة من المستشعرات من أجل مراقبة الصحة بشكل أفضل، لكنه لا يدعم التواصل مباشرة مع الذكاء الاصطناعي.

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وذكر تقرير "سي إن إن" مجموعة من الأجهزة الذكية التي صدرت في الأعوام الماضية، ولم تلقَ نجاحا كبيرا مثل "هيومين إيه آي بين" (Humane AI Pin) و"رابيت آر 1″ (Rabbit R1)، ثم قارنها التقرير بما تحاول "سامسونغ" فعله ليأتي الرد من تشوي مباشرة بأن الشركة تعمل على تطوير جهاز مرافق للهاتف المحمول ولا يستبدله.

ولم يكشف التقرير عن أي تفاصيل جديدة حول نظارات "سامسونغ" الذكية باستثناء التأكيد على كونها قادمة مع مزايا الذكاء الاصطناعي.