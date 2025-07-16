ما قصة الشبح واللون الأصفر اللذين يظهران في شعار سناب شات؟

تعرّف مستخدمو تطبيق سناب شات (Snapchat) مؤخرا على السبب الحقيقي وراء رمز شعار النظام الأساسي الشهير، والذي هو عبارة عن شبح أبيض بخلفية صفراء، بحسب تقرير لصحيفة ذا صن (The Sun).

وجذب الشعار الأيقوني الانتباه منذ إطلاق المنصة لأول مرة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، لم يتغير التصميم كثيرا، والذي يتكون من رسم لشبح أبيض في الوسط على خلفية صفراء.

بالتأكيد، يعد الشعار من أكثر الشعارات شهرة في جميع أنحاء العالم بفضل شعبية تطبيق سناب شات، الذي يضم 375 مليون مستخدم يوميا.

ولكن من أين أتى هذا الشعار بالضبط؟ قام إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، بحل اللغز.

صورة الشبح

الجزء الأكثر بروزا في شعار سناب شات هو الشبح، وقد صممه شبيجل بنفسه.

رسم شبيجل في الواقع صورة الشبح البسيطة بعد أن استوحى الفكرة من اسم المغني "غوست فايس كيلا" (Ghostface Killah) عضو فرقة الغناء الأميركية وا- تانغ- كلان (Wu-Tang Clan).

وبحسب ما ورد صمم شبيجل الشبح قبل إطلاق سناب شات للتطبيق السابق بيكابو "Picaboo"، إذ كان بيكابو يشبه سناب شات من حيث الفكرة، حيث يرسل المستخدمون صورا تختفي بعد فتحها.

على مر السنين، تغير تصميم سناب شات للشبح قليلا. ففي البداية، كان له عينان ولسان، مع مرور السنين، أصبح التصميم أكثر ضآلة وتحول في النهاية إلى الشعار الذي نعرفه الآن.

لماذا الخلفية الصفراء؟

فيما يتعلق بالخلفية الصفراء، قال شبيجل إنه اختارها لأنه لم يستخدم أي تطبيق آخر هذا اللون في شعاره في ذلك الوقت.

وتكهن آخرون بأن شبيجل اختار اللون الأصفر لأنه لون فاتح وممتع، كما أن سطوع اللون الأصفر في سناب شات يجذب عيون المرء على الفور إلى الشعار.