مسؤول في "غوغل": نظام "كروم أو إس" يصبح جزءا من "أندرويد 16"

تخطط "غوغل" للتخلي عن نظام "كروم أو إس" (ChromeOS)، وذلك بعد أن أعلن مسؤول تنفيذي في "أندرويد" نية الشركة نقله ليصبح جزءا من "أندرويد 16" القادم، وفق تقرير موقع "أندرويد أثورتي" (Android Authority) المختص بالتقنية.

وأوضح سمير سامات الذي يشغل منصب رئيس نظام "أندرويد" في "غوغل" أن ما تقوم به الشركة ليس دمجا للنظامين من أجل توليد نظام جديد، بل هو نقل لمزايا نظام "كروم أو إس" لتصبح جزءا من "أندرويد 16″، وفق ما جاء في التقرير.

ورغم أن سامات لم يوضح المقصود تحديدا من نقل نظام "كروم أو إس" إلى "أندرويد 16″، إلا أن هذا على الأغلب يعني تخلي الشركة عن مسمى "كروم أو إس" والاستعاضة عنه بنظام "أندرويد 16" في الحواسيب المحمولة التي كانت تعتمد على النظام السابق.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع طرح تحسينات عدة في "أندرويد 16" تجعل النظام أكثر ملائمة للأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، إذ يحصل الإصدار الجديد على دعم للشاشات الكبيرة وميزة النوافذ المتعددة فضلا عن تحسين توافق التطبيقات مع الشاشات الكبيرة.

وأشار تقرير "أندرويد أثورتي" إلى مقابلة أجراها سامات مع موقع "تيك رادار" (Tech Radar) المختص بالتقنية، إذ حاول سامات الاستفسار من محرر الموقع حول استخدامه لحاسوب "ماك بوك" والتطبيقات المشتركة التي يستخدمها بين حاسوبه وهاتفه المحمول، مما يوحي بأن الشركة تسعى لتقديم تجربة جديدة قد تشمل الحواسيب المحمولة.

كما تحدث سامات في المقابلة عن عدة أشياء وخطط مستقبلية لنظام "أندرويد" ومن بينها تعزيز إمكانيات التخصيص في النظام، فضلا عن اتباع نظام جديد في تطوير "أندرويد" وطرح الإصدارات الجديدة.

ويتيح النظام الجديد لشركات الهواتف المحمولة الوصول إلى إصدارات "أندرويد" الحديثة بشكل يتزامن مع طرح هواتفهم الرائدة، لذا تمكنت "سامسونغ" من طرح "غالاكسي زي فولد 7" (Galaxy Z Fold 7) الجديد مع نظام "أندرويد 16" قبل أجهزة "بيكسل".