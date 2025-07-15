حمل هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الأخبار التقنية المتعلقة بعدة جوانب تلمس حياتنا اليومية ومن بينها شائعات جديدة عن معالج "آيفون 17" ونظارة واقع معزز من "بايت دانس" مالكة "تيك توك" فضلا عن حيلة لتوفير البطارية في "ويندوز 11".

ومن أبرز أنباء هذا الأسبوع ما يلي:

1- التصميم في "كانفا" أصبح متاحا عبر روبوت الذكاء الاصطناعي "كلود"

يستطيع مستخدمو "كلود" و"كانفا" الآن توليد الصور مباشرة والتحكم فيها عبر واجهة الدردشة بالذكاء الاصطناعي المتاحة داخل "كلود"، وذلك وفق تقرير موقع "إنغادجيت" التقني.

كما أشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة تأتي بفضل دعم "كلود" لميزة خوادم سياق النموذج (MCP) التي أعلنت عنها "أنثروبيك" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتجدر الإشارة إلى أن ميزة خوادم سياق النموذج تعمل بآلية مماثلة للواجهات البرمجية، إذ تتيح الربط بين نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" والخدمات الخارجية.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تصفح قائمة المشاريع الموجودة في "كانفا" والوصول إليها ثم تعديلها حال رغبة المستخدم في ذلك، ويمكنها أيضا توليد الصور والتصميمات مباشرة باستخدام الأوامر المكتوبة في "كلود"، وذلك حسب تقرير الموقع.

ولكن تظل هذه الميزة متاحة للمستخدمين الذين يملكون خططا مدفوعة في "كانفا" و"كلود" مع اختلاف المزايا المتاحة داخل روبوت الدردشة باختلاف خطة "كانفا".

2- معالج جديد من نصيب "آيفون 17"

أوضحت تسريبات جديدة متعلقة بالجيل المقبل من هواتف "آبل" الرائدة، أن الهاتف يأتي بمعالج "إيه 19" (A19) بدلا من "إيه 18" (A18) كما كان متوقعا في السابق، وذلك وفق تقرير موقع "ماك رومرز" (Macrumors) التقني.

وأشار الموقع إلى أن مصدر هذه التسريبات هي شركة الأبحاث والاستثمار "جي إف سيكيورتيز" (GF Securities) وتحديدا أحد المحللين الخبراء بها وهو جيف بو الذي أكد أن "آيفون 17″ و"آيفون 17 آير" يستخدمان المعالج ذاته.

وأضاف بو أن هاتف "آيفون 17 برو" يعتمد على شريحة "إيه 19 برو" (A19 Pro) وهي التي تقدم مزايا رائدة وقوة معالجة أكبر من الشريحة المعتادة كما جرت العادة، وذلك حسب تقرير الموقع.

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كما ذكر الموقع وجود بعض التضاربات في الشائعات حول "آيفون 17 آير"، إذ تشير بعض التسريبات لاستخدامه معالج "إيه 19 برو" والبعض الآخر "إيه 19" المعتاد، وفق حساب في منصة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي.

ولكن أشار حساب "ويبو" أن "آيفون 17 آير" لن يأتي بمعالج قوي مماثل لأجهزة "آيفون 17 برو" أو "برو ماكس" بسبب سمك الهاتف النحيف، وسيكون الاختلاف بين المعالجين هو عدد الأنوية الرسومية، وهذا حسب تقرير "ماك رومرز".

3- مالكة "تيك توك" تقتحم قطاع نظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن

تستعد شركة "بايت دانس" مالكة منصة "تيك توك" لتقديم نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، وذلك في خطوة مباشرة لمنافسة نظارات "ميتا" للواقع المعزز حسب ما جاء في تقرير موقع "إنغادجيت" (Engagdet).

وتعتمد الشركة الصينية على فرعها المختص بنظارات الواقع المعزز وهي الشركة الناشئة "بيكو" (Pico) التي قدمت سابقا عدة نظارات واقع افتراضي تحاول محاكاة نظارات "كويست" من "ميتا" وفق ما جاء في التقرير.

ولكن هذه المرة تحاول الشركة خفض حجم نظارات الواقع المعزز وتقديمها في تصميم نحيف خفيف الوزن قدر الإمكان، ومن أجل هذا قامت بنقل كافة العمليات الحاسوبية لتتم في وحدة منفصلة تتصل بها سلكيا بعكس نظارات "أورايون" للواقع المعزز من "ميتا" والتي تستخدم اتصالا لاسلكيا.

وتعمل "بيكو" أيضا على بناء رقائق مخصصة للجهاز من أجل معالجة البيانات الواردة من المستشعرات وعرض النتائج بشكل مباشر وسريع في النظارة، وتهدف هذه الشرائح لتقليل زمن الاستجابة والوصول للنظارات الجديدة، وفق تقرير الموقع.

ولا تزال العديد من المعلومات عن نظارات "بايت دانس" للواقع المعزز مجهولة حتى الآن بما فيها موعد طرح النظارة الجديدة أو خطة الإتاحة الخاصة بها، فنظارات "بيكو" الحالية لا تباع داخل الولايات المتحدة بسبب أزمة "تيك توك" مع الحكومة الأميركية، حسب التقرير.

وأشار التقرير أيضا إلى أن خطة "ميتا" المتعلقة بنظارات الواقع المعزز تتضمن تطوير نظارات خفيفة الوزن قدر الإمكان والتركيز عليها بدلا من خوذ الواقع الافتراضي ذات الحجم الكبير.

4- "مايكروسوفت" تختبر ميزة جديدة لتحسين أداء البطارية

تعمل "مايكروسوفت" حاليا على اختبار ميزة جديدة تدعى "وضع توفير الطاقة التكيفي" (Adaptive Energy Saver Mode) تهدف لتحسين أداء بطاريات حواسيب "ويندوز" المحمولة بحسب تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وتعمل الميزة الجديدة على تفعيل وإيقاف وضع توفير الطاقة الأساسي الموجود في النظام حسب حاجة النظام لذلك ونوع المهام التي تقوم بها، وذلك بدلا من قياس المدة المتبقية في البطارية وتفعيل أو إيقاف الوضع بناء عليها، وذلك وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن وضع توفير الطاقة المعتاد في "ويندوز" يعمل على خفض إضاءة الشاشة بمقدار 30% وإيقاف مزايا الشفافية الموجودة في النظام وإيقاف التحديثات الضرورية للنظام وحتى التأثير على مزامنة التطبيقات المختلفة.

ولكن الوضع الجديد يعمل على توفير الطاقة دون خفض إضاءة الشاشة أو حتى التأثير على التطبيقات الأخرى، وهذا لأنه يتكيف مع حاجة الجهاز للطاقة ويتيح له المزيد من الطاقة حين يحتاج، وحتى يعمل الوضع الجديد بشكل ملائم يحتاج إلى بطارية لا تؤثر على إضاءة الشاشة عند خفض إنتاجها.

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ويذكر التقرير أن "مايكروسوفت" بدأت في اختبار الخاصية الجديدة مع مختبري "كاناري تشانل" (Canary Channel) في أنظمة "ويندوز 11″، ويعني هذا أن الميزة قد تخرج للنور بنهاية هذا العام، وهي ميزة مخصصة للحواسيب المحمولة واللوحية.

5- "ميتا" تعتمد على الخيام لبناء مراكز البيانات الجديدة

أعلن مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة "ميتا" نية شركته بناء مركز بيانات ضخم بقوة 5 غيغاواطات يدعى "هايبريون" (Hyperion)، وذلك وفق ما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.

ويبدو أن "ميتا" لا يمكنها الانتظار حتى تنتهي من إنشاء مرافق مركز البيانات الجديد، إذ بدأت بإقامة خيام فعلية من أجل توفير سعة مؤقتة حتى انتهاء بناء مركز البيانات الجديد، حسب تقرير "تيك كرانش".

ويؤكد التقرير أن "ميتا" تسعى لزيادة قدراتها على معالجة الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من أجل اللحاق بالمنافسين، وهو الأمر الذي يتسق مع موجة التوسع في المهارات البشرية التي بدأها زوكربيرغ المدير التنفيذي للشركة.

ويشير التقرير إلى أن استخدام "ميتا" للخيام ليس متعلقا بالجودة أو الفعالية والكفاءة ولكنه من أجل توفير قوة حوسبة أكبر في أسرع وقت ممكن دون الالتزام بالفترة الزمنية الضرورية لبناء مبنى مركز البيانات.

وأضاف التقرير أن مركز بيانات "هايبريون" الجديد من "ميتا" سيكون في لويزيانا مع توقعات بوصول قوته إلى غيغاواطين بحلول عام 2030، وذلك على لسان المتحدث الرسمي لشركة "ميتا" آشلي غابرييل.