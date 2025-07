وصلت إلى أكثر من مليون مستمع.. فرقة مولدة بالذكاء الاصطناعي تكتسح "سبوتيفاي"

استطاعت إحدى فرق المطربين الوصول إلى المرتبة الأولى في الأغاني الأكثر استماعا عبر منصة "سبوتيفاي" في الأيام الماضية، وذلك قبل أن تكشف الفرقة عن كونها مولدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير "غارديان".

ووصل الحساب الرسمي لفرقة "ذا فيلفيت سانداون" (The Velvet Sundown) في منصة "سبوتيفاي" إلى أكثر من مليون مستمع شهريا، وذلك بعد طرح ألبومين من الأغاني الناجحة ورغم كون عمرها لم يتجاوز الأسبوعين في المنصة قبل أن يتم الكشف عن حقيقة الفرقة وفق التقرير.

وجاء الكشف عن حقيقة الفرقة عبر شخص يدعي أنه عضو مساعد للفرقة، إذ قال إن كافة أغانيها مولدة باستخدام أداة ذكاء اصطناعي موسيقية تدعى "سونو" (Suno) فضلا عن كون المشروع بأكمله أقرب إلى خدعة فنية لأن كل ما يتعلق بالفرقة بما فيها القصة الخاصة بأفرادها وصورهم مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك حسب تقرير "غارديان".

🔊 They’re trying to steal our identity

But the only real Velvet Sundown? That’s Us.

Wanna find out what's next? You’ll hear it only here — on our official channels.#therealvelvetsundown #nocopies #nofakes pic.twitter.com/CQQYhB1TKc

— The Velvet Sundown (@tvs_music) July 2, 2025