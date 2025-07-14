وصلت إلى أكثر من مليون مستمع.. فرقة مولدة بالذكاء الاصطناعي تكتسح "سبوتيفاي"

استطاعت إحدى فرق المطربين الوصول إلى المرتبة الأولى في الأغاني الأكثر استماعا عبر منصة "سبوتيفاي" في الأيام الماضية، وذلك قبل أن تكشف الفرقة عن كونها مولدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير "غارديان".

ووصل الحساب الرسمي لفرقة "ذا فيلفيت سانداون" (The Velvet Sundown) في منصة "سبوتيفاي" إلى أكثر من مليون مستمع شهريا، وذلك بعد طرح ألبومين من الأغاني الناجحة ورغم كون عمرها لم يتجاوز الأسبوعين في المنصة قبل أن يتم الكشف عن حقيقة الفرقة وفق التقرير.

وجاء الكشف عن حقيقة الفرقة عبر شخص يدعي أنه عضو مساعد للفرقة، إذ قال إن كافة أغانيها مولدة باستخدام أداة ذكاء اصطناعي موسيقية تدعى "سونو" (Suno) فضلا عن كون المشروع بأكمله أقرب إلى خدعة فنية لأن كل ما يتعلق بالفرقة بما فيها القصة الخاصة بأفرادها وصورهم مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك حسب تقرير "غارديان".

🔊 They’re trying to steal our identity

But the only real Velvet Sundown? That’s Us.

Wanna find out what's next? You’ll hear it only here — on our official channels.#therealvelvetsundown #nocopies #nofakes pic.twitter.com/CQQYhB1TKc — The Velvet Sundown (@tvs_music) July 2, 2025

ولكن في البداية أنكرت حسابات الفرقة عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا الادعاء، موضحة أن هوية الفرقة تعرضت للسرقة، وبعد ذلك أطلقت بيانا رسميا تؤكد فيه أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي حسب تقرير "غارديان".

وأثار ظهور الفرقة ونجاحها ضجة واسعة بين أوساط الموسيقيين، إذ لا توجد قوانين تجبر "سبوتيفاي" ومنصات البث الأخرى على التوضيح إن كانت المقاطع الموسيقية مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي أم لا، وذلك وفق تصريحات نشرتها "غارديان".

ومن جانبه وضح روبرتو نيري الرئيس التنفيذي لأكاديمية إيفورز الموسيقية في حديثه مع "غارديان" أن ظهور مثل هذه الفرق يطرح العديد من الأسئلة حول حقوق الملكية والإبداع والشفافية، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي إذا تم استخدامه بشكل أخلاقي يمكن أن يعزز كتابة الأغاني، ولكنه أعرب عن قلق منظمته بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الموسيقى.

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وترى صوفي جونز كبيرة الإستراتيجيين في هيئة صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية أن توضيح مصدر الموسيقى ووضع علامات تميز الموسيقى المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي هو الحل، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي هو تعزيز الإبداع البشري وليس استبداله، وذلك وفق ما جاء في تقرير "غارديان".

وأشار التقرير إلى أن غياب المعلومات حول نموذج الذكاء الاصطناعي الذي استخدمته الفرقة والمقاطع الموسيقية التي اعتمدت عليها في تدريبه يوحيان باستغلال بعض المقاطع الموسيقية لفنانين مستقلين دون توضيح ذلك.

وحول هذا الأمر قالت جونز إن ظهور فرق الغناء المولدة بالذكاء الاصطناعي بالكامل ونجاحها بهذا الشكل يؤكد أن الشركات التقنية كانت تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بعض الأعمال الإبداعية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الفنانين أو تعويضهم ماليا عن استخدام أعمالهم ونجاحها الكبير.

وأكد أوريليان هيرولت الرئيس التنفيذي للابتكار في منصة "ديزر" (Deezer) لبث الموسيقى أثناء حديثه مع "غارديان"، أن المنصة تعتمد على أداة لكشف المقاطع المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع العلامات اللازمة عليها، وأضاف قائلا إن المنصات بحاجة إلى وضع علامات تنبئ المستخدمين أن هذه المقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي أم لا، وذلك لفترة محدودة حتى يصبح الفن المولد بالذكاء الاصطناعي رائجا.

ومن جانبها، أكد مسؤول في "سبوتيفاي" للصحيفة أن المنصة لا تعتمد ترويج المقاطع الموسيقية المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كون كافة المواد الموسيقية الموجودة في المنصة هي ملك للأطراف الخارجية التي قامت برفعها داخل المنصة، ويذكر أن "سبوتيفاي" حاليا لا يضع علامات للمقاطع المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.