وداعا للسحابة.. 5 تطبيقات لإدارة كلمات المرور محليا على "أندرويد"

في عصر يتسم بتزايد الهجمات الإلكترونية وتسريبات البيانات، أصبحت كلمات المرور القوية ضرورة لا غنى عنها.

وبينما تنتشر حلول التخزين السحابي، مثل "لاست باس" (LastPass) أو "ون باسوورد" (1Password)، يفضل الكثيرون الاعتماد على حلول محلية لا تخزن البيانات على السحابة، مما يقلل من مخاطر الاختراق.

ونستعرض في هذا الموضوع أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور المحلية لنظام "أندرويد"، التي تحفظ بياناتك على جهازك فقط، بعيدا عن مخاطر الاختراق عبر الإنترنت.

لماذا نختار التطبيقات المحلية بدلا من السحابية؟

توفر التطبيقات السحابية لإدارة كلمات المرور مزايا، مثل التزامن عبر الأجهزة، والاسترجاع السريع، وتكامل المتصفح، ولكنها لا تخلو من مخاطر جوهرية، أهمها الاعتماد على الاتصال بالإنترنت، ومخاطر الاختراق عبر خوادم الشركة، وتتبع وتحليل الاستخدام لأغراض تجارية.

أما إدارة كلمات المرور محليا، فهي تعتمد على تخزين المعلومات على الجهاز ذاته، دون الحاجة إلى رفع أي بيانات إلى السحابة، مما يعني عدم الاعتماد على الإنترنت، حيث لا تحتاج إلى اتصال دائم، مما يقلل من نقاط الاختراق.

ومن خلال هذه التطبيقات، تبقى بياناتك على جهازك فقط، دون مشاركتها مع طرف خارجي. كما تتجنب مخاطر الاختراق السحابي، إذ إن أكثر المنصات أمانا تعرضت لانتهاكات في الماضي.

وتحصل كذلك على تحكم كامل في النسخ الاحتياطي، حيث يمكنك عمل نسخة احتياطية مشفرة يدويا على أجهزة تخزين خارجية.

"باتركاب" (Buttercup)

يتميز "باتركاب" بحصوله على جوائز في مجال البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، وهو مفتوح المصدر ويعمل على جميع المنصات، "أندرويد"، و"آي أو إس"، و"ويندوز"، و"ماك"، وحتى "لينكس".

ويعد "باتركاب" الحل المجاني الأكثر شمولا لإدارة كلمات المرور، كما يدعم التطبيق التصدير إلى "لاست باس" و"ون باسوورد".

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وتستطيع إنشاء خزنة "باتركاب" واستخدامها بعد تنزيل التطبيق من خلال زر "إضافة خزنة" في لوحة التحكم.

وعند إنشاء خزنة تحصل على خيار "محلي" كنوع الخزنة. وفي هذه الخطوة، يمكنك أيضا تحميل الخزنة إلى "غوغل درايف" (Google Drive) أو "دروبوكس" (Dropbox)، حيث يسهل تحميل الخزنة إلى حساب سحابي شخصي لمزامنة بين الأجهزة.

وإذا كنت مهتما فقط باستخدام الخزنة داخل هاتفك، فإن الخزنة المحلية هي الأنسب. ويعرض لك التطبيق تحذيرا يفيد بأنك مسؤول عن النسخة الاحتياطية.

ويتيح لك التطبيق إنشاء عدة خزنات لكلمات المرور وتخزينها في مجلد. وبعد إنشاء خزنة محلية يمكنك تخزين معلومات بطاقات الائتمان، وبيانات تسجيل الدخول، والملاحظات بأمان.

وبعد حفظ كلمات المرور، يمكنك ضبط التطبيق على التعبئة التلقائية لبيانات تسجيل الدخول. كما يمكنك استيراد ملف نسخة احتياطية إلى التطبيق. ويدعم "باتركاب" تقريبا جميع برامج إدارة كلمات المرور.

"كي باس" (KeePass)

يعد "كي باس" تطبيقا مفتوح المصدر، ويحتوي على العديد من النسخ المتشعبة، جميعها متوافقة مع بعضها البعض ومع تطبيق "ويندوز" الأصلي.

ويمكنك تثبيت "كي باس تو أندرويد" (KeePass2Android) أو "كي باس دي إكس" (KeePassDX)، وكلاهما متوفر مجانا عبر متجر "أندرويد".

وعند فتح التطبيق لأول مرة، يطلب منك إما استيراد ملف موجود أو إنشاء خزنة جديدة غير متصلة بالإنترنت افتراضيا، حيث يمكنك رؤية مكان حفظها.

ويرشدك "كي باس" خلال مراحل إعداد القفل البيومتري للخزنة وتفعيل الملء التلقائي. ولا يسمح التطبيق بالتقاط لقطات شاشة.

وبمجرد اكتمال الإعداد، فإنك جاهز لإضافة إدخالات جديدة إلى الخزنة، حيث يمكنك حفظ بطاقات الائتمان، ورسائل البريد الإلكتروني، وبطاقات الهوية، وكلمات مرور الشبكة اللاسلكية، والملاحظات، وعمليات تسجيل الدخول العادية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات.

"باسي" (Passy)

إذا كنت تنوي استخدام مدير كلمات المرور عبر منصات متعددة، فإن "باسي" أداة مفيدة أخرى، إذ يمكنك تثبيته على أنظمة "ويندوز"، و"لينكس"، و"أندرويد"، أو متصفح سطح المكتب.

وبدلا من إنشاء ملف قاعدة بيانات منفصل، يتيح لك "باسي" إنشاء حساب غير متصل بالإنترنت (باسم مستخدم وكلمة مرور). ويمكنك استخدام هذا التسجيل للوصول إلى كلمات مرورك والمزامنة بين المنصات.

ويسمح لك "باسي" بحفظ كلمات المرور، وبطاقات الدفع، والملاحظات، وبطاقات الهوية. ويحتوي على ماسح ضوئي مدمج لرموز "الاستجابة السريعة" (QR).

ويمكنك استيراد قواعد بيانات لملء الخزنة. كما يتيح لك "باسي" التصدير بعدة تنسيقات. ومن الميزات التي تميز "باسي" هي مزامنته المحلية.

ويمكنك تثبيت "باسي" على أنظمة "ويندوز"، و"لينكس"، ومتصفحات "كروم"، و"إيدج"، و"فايرفوكس"، وثم فتح منفذ مولد عشوائيا ومسح رمز "الاستجابة السريعة" لمزامنة الخزنة بالكامل بسرعة. ويجب أن يكون كلا الجهازين متصلين بالشبكة نفسها.

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ويمكنك ضبط قفل بيومتري لقفل "باسي" وفتحه بسهولة. ويسهل مدير كلمات المرور هذا أيضا تفعيل ميزة الملء التلقائي. كما يتيح لك حفظ كلمات المرور عند محاولة تسجيل دخول جديد.

"فالوت" (Vault)

بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى خزنة كلمات مرور أساسية بدون أي تعقيدات، فإن "فالوت" هو الحل، إذ إنه تطبيق "أندرويد" بسيط يؤدي مهمة واحدة فقط، وهي حفظ كلمات المرور.

ولا يوفر التطبيق دعما متعدد المنصات أو مزامنة دون اتصال بالإنترنت. ولا يحتوي على ميزة التعبئة التلقائية. ومع ذلك، يتيح لك التطبيق استيراد قواعد بيانات كلمات المرور الحالية.

ويحتوي التطبيق على مولد مدمج لكلمات المرور. ويمكنك استخدامه لإنشاء كلمات مرور عشوائية غير قابلة للاختراق بأي طول.

"كي غو" (KeyGo)

إذا لم تكن مهتما بدعم المنصات المتعددة، وتحتاج إلى تطبيق حديث لإدارة كلمات المرور دون اتصال بالإنترنت، فإن "كي غو" مناسب لك.

ويعتمد التطبيق على واجهة المستخدم "ماتيريال" (Material)، ويحتوي على مولد كلمات مرور مدمج.

ويتيح لك مولد كلمات المرور تحديد طول ونوع الأحرف التي تظهر في كلمة المرور. كما يمكنك إنشاء عبارات مرور قوية يسهل تذكرها، وهذه العبارات غير موجودة في معظم مولدات كلمات المرور.

ويمكنك استيراد أرشيفات كلمات المرور المتوافقة وتصديرها أيضا. ويتيح لك "كي غو" أيضا ملء كلمات المرور المحفوظة تلقائيا، وحفظها أيضا، بغض النظر عن التطبيق أو المتصفح الذي تستخدمه.

ختاما، مع مدير كلمات مرور يعمل دون اتصال بالإنترنت، يمكنك الاطمئنان إلى أن بيانات تسجيل الدخول الحساسة لن تسرب في أي اختراق جماعي للبيانات أو تكون متاحة لأي شخص آخر غيرك.