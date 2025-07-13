تطبيق رياضي "يسقط" أقوى أسرار السويد الأمنية بدون اختراق

تحول تطبيق "سترافا" (Stava) لتتبع الصحة واللياقة في السنوات الماضية إلى ما يشبه منصة تواصل اجتماعي يقوم مستخدموها بمشاركة بيانات أنشطتهم اليومية عبره، ويشمل ذلك بيانات النشاط اليومي لمجموعة من الحرس السري للجهات السيادية في السويد، وهي البيانات التي تضمنت مواقع عدة شخصيات بارزة فضلا عن خطوط السير اليومية لهم، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار تقرير "نيويورك تايمز" إلى تحقيق نشرته الصحيفة السويدية اليومية "داغنز نيهيتر" حول هذا الأمر، إذ استطاعت الصحيفة السويدية تتبع بيانات الحراس الشخصيين لعدة شخصيات سويدية بارزة بما فيها رئيس الوزراء أولف كريسترسون فضلا عن الأسرة الملكية وعدة رؤساء وزراء سابقين، وجيمي أكيسون رئيس المعارضة السويدية المتمثلة في الحزب الديمقراطي السويدي.

واستطاعت الصحيفة تتبع ومطابقة البيانات الخاصة بأكثر من 1400 تدريب يومي من قبل 7 حراس شخصيين مختلفين تدربوا في عدة مواقع مختلفة، من بينها كانت قاعدة عسكرية في مالي، كما أكدت الشرطة الأمنية السويدية أن هذه البيانات مرتبطة بشكل مباشر مع بعض موظفي أجهزة الاستخبارات وفق ما جاء في تقرير "نيويورك تايمز".

وكشفت بيانات التدريب اليومي عن موقع منزل رئيس الوزراء السويدي الخاص إلى جانب وجهة رحلة شخصية مع زوجته في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كما وضحت مسار الركض اليومي الذي يسلكه كريسترسون رغم أنه لم يقم بمشاركة بياناته عبر المنصة، ولكن بيانات حراسه الشخصيين كشفت عن هذا المسار حسب ما جاء في التقرير.

وأضاف التقرير أن بيانات "سترافا" كشفت عن موقع اجتماع رفيع المستوى -لم يعلن عنه في وقتها- جمع بين كريسترسون وزعماء النرويج وفنلندا في يونيو/حزيران الماضي وأقيم في النرويج، وإلى جانب ذلك كشفت البيانات مكان إقامة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين للدولة وزيارة غير معلن عنها أجراها جيمي أكيسون رئيس المعارضة السويدية إلى تل أبيب رغم أن الحزب رفض التعليق على هذا الأمر، وفق تقرير "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة أن الحراس الشخصيين للملك كارل غوستاف والملكة سيلفيا شاركوا بياناتهم عبر التطبيق، بما في ذلك جولة حول منتجع فاخر في سيشل بأرخبيل المحيط الهندي، حيث كان الزوجان الملكيان يقضيان عطلتهما في مارس/آذار 2023، وإذا لم يكن هذا كافيا، فقد كشفت بيانات تمارين الحراس الشخصيين عن كيفية المرور عبر قصر دروتنينغهولم الذي يعد المقر الدائم للملك خارج ستوكهولم.

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وبينما رفض كل من مكتب رئيس الوزراء والمحكمة الملكية السويدية التعليق على هذا التسريب، بسبب الوضع الحساس للمسائل الأمنية، فإن الشرطة السويدية قالت إنها تحقق في أمر هذه البيانات وتأثير إتاحتها للعامة، وذلك وفق تقرير "نيويورك تايمز".

ومن جانبه، أكد تطبيق "سترافا" على لسان المتحدث الرسمي أن هذه البيانات لم تأت من تسريب أو اختراق قواعد البيانات في التطبيق، ولكنها من المستخدمين أنفسهم، مضيفا أن الشركة تتيح للمستخدمين التحكم في خصوصية البيانات التابعة لهم خاصة مع مستخدمي التطبيق الذين يعملون في أماكن حساسة، وذلك كما جاء في التقرير.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يتسبب فيها تطبيق "سترافا"، إذ حظرت وزارة الدفاع الأميركية استخدام التطبيق في الأماكن الحساسة وأماكن القتال، وذلك بعد أن وجد المحللون بيانات التطبيق كشفت موقع الجنود في سوريا وأفغانستان، وفي عام 2023 قتل قائد غواصة روسي بعد أن شارك بيانات تدريبه اليومي عبر التطبيق أيضا.