6 منتجات تقنية تغير شكل المستقبل

تطلق الشركات التقنية دوما منتجات جديدة ومبتكرة، ولكن قلة منها يمكن أن يغير شكل المستقبل أو يكون له أثر واضح في الحياة اليومية، وفي العادة تمر هذه المنتجات دون أن يدرك البعض أنها موجودة.

بدءا من الأحذية المبتكرة التي تيسر المشي وتزيد من سرعته وحتى أدوات التحكم في الحواسيب والطائرات واليخوت المبتكرة وحتى فرشاة الشعر الذكية التي تصبغ الشعر بشكل متساو، اخترنا لكم مجموعة من أهم التقنيات التي تغير شكل التقنية في المستقبل القريب.

1-خاتم "بادرون" الذكي بديل لفأرة الحاسب

كشفت شركة "بادرون" (Padrone) مؤخرا عن منتج ظلت تعمل على تطويره لمدة جاوزت 10 سنوات، إذ قدمته للمرة الأولى في مقطع دعائي عام 2018، ثم بدأت طباعته بشكل ثلاثي الأبعاد وتجهيزه للأسواق عام 2024، ومن المتوقع أن تطرحه رسميا هذا العام.

يعمل الخاتم بديلا للفأرة، إذ يتم توصيله عبر "البلوتوث" بأجهزة الحاسوب، ويتيح للمستخدم التحكم في جهازه كما لو أنه يمسك بفأرة بيديه، وذلك عبر مجموعة مكونة من مستشعرات حركة وعدسات كاميرا ومعالجات.

ويحتاج الخاتم لرؤية إصبع المستخدم والسطح الصلب أسفله وذلك حتى يتمكن من تسجيل الأوامر ونقلها إلى الحاسب مباشرة، ويأتي الخاتم مرفقا معه منصة شحن مخصصة له.

ويقدم الخاتم تجربة فريدة في التحكم بأجهزة الحاسوب بدقة وسلاسة دون الحاجة لنقل الفأرة أو التحرك بها من مكان إلى مكان آخر، وهو ما يمثل ميزة فريدة من نوعها لبعض المستخدمين.

2-أحذية "كريبتيد" (CRYPTIDE) المطبوعة بشكل 3 الأبعاد

كشف المصمم الألماني شتيفان هنريش عن تصميم الأحذية المبتكرة والمستقبلية للغاية التي تستخدم في الركض وتيسير تجربة المشي، وذلك عبر استخدام تصميم مستوحى من المخلوقات الأسطورية.

وتمتاز الأحذية بتصميمها الفريد من نوعه، إذ تأتي بتصميم يفصل بين الأصابع الخمسة فوق كعب الحذاء وهو يحاكي الجوارب حتى يمكن ارتدائها بسهولة ويسر، كما أن الأحذية تنتج على شكل حذاء واحد في المرة، وذلك لأن الشركة تقوم بأخذ مسحة ثلاثية الأبعاد للقدم وتصميم الحذاء ليناسبها.

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ويذكر أن الأحذية مصنوعة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من مواد خاصة وباستخدام معدات خاصة لتنتج حذاء ذا جودة فارهة وملائما للاستخدام بكثرة.

3-جهاز "هولوكونكتس هولوبوكس" لمحادثات الفيديو الحية

تعد أجهزة العرض الهولوغرافي أمرا تسعى العديد من الشركات للبدء في طرحه واستخدامه مع منتجاتها، وخاصة المنتجات المخصصة للأعمال إذ تسعى "مايكروسوفت" و"غوغل" لطرح التقنية الخاصة بها.

ولكن شركة "هولوكونكتس" (Holoconnects) الألمانية قامت بطرح النسخة الخاصة بها من جهاز المحادثات الهولوغرافية الخاص بها، وبدأت استخدامه بالعديد من المستشفيات في أميركا، وتحديدا مستشفى كريسنت الإقليمي الموجودة بولاية تكساس.

إذ قامت المستشفى باستخدامه للتواصل مع الأطباء عن بعد وإرساله إلى المرضى المقيمين بعيدا عن المستشفى وفي الأماكن النائية ليتمتعوا بتواصل مباشر مع الطبيب.

ويعمل الجهاز على عرض صورة تجعل الطرف الثاني يبدو موجودا في مكان المحادثة نفسه، وهي الخطة التي تعد مفيدة للغاية للعديد من الوظائف بدءا من الأطباء وحتى الاجتماعات ومقابلات العمل عن بعد.

4-تقنية الهيكل الديناميكي في يخت "ذا مارتيني 6.0" (The Martini 6.0)

عملت شركة "شاتلورث" (Shuttleworth ) مع باحة تصميم اليخوت "يخوت سيرفو" (Servo Yachts) لتطوير أحدث ابتكاراتها، وهو يخت مزود بهيكل ديناميكي يتجاوب مع الاهتزازات المائية والأمواج بشكل يخفض كثيرا من دوار البحر.

وراعت الشركة المصممة أن يحافظ اليخت على سرعته أثناء اختراق أمواج المحيط دون التأثر بالأمواج على الإطلاق، وهو ما يجعله خيارا مثاليا لمحبي السرعة والرحلات البحرية أو حتى من القلقين من أمواج المحيطات والبحار.

وقامت الشركة باختبار النموذج للتأكد من سلامة الفكرة وإمكانية تطبيقها عمليا، وبدأت العمل مباشرة على صناعة اليخت وتطبيقه بشكل واقعي لبدء بيعه في السنوات المقبلة، ويذكر أن طول اليخت يمتد لأكثر من 45 مترا ويصل ارتفاع إلى 3.5 أمتار.

5-فرشاة صبغ الشعر من "لوريال"

كشفت شركة "لوريال" عن أحدث ابتكاراتها في عالم صبغ الشعر، وهي فرشاة جديدة قادرة على خلط صبغات الشعر تلقائيا ثم إنتاج الدرجة المناسبة التي يختارها العميل قبل تطبيقها بسهولة فائقة على الشعر.

وتوفر هذه الفرشاة على المستخدمين الحاجة للذهاب إلى خبراء صبغ الشعر، إذ توفر الفرشاة زرا مخصصا لتوزيع اللون بشكل متساو على الشعر والوصول إلى النتيجة المرجوة في أقصى سرعة.

6- طاولة "أوبلا"

تقدم طاولة "أوبلا" (Opula) التي بدأت رحلتها كمشروع يجمع تمويل الجمهور تجربة فريدة ومختلفة من نوعها، فبدلا من أن تأتي الطاولة بشكل منفرد يمكنها التحرك والارتفاع بشكل تلقائي، فإن الشركة قامت بتحويلها إلى طاولة ذكية بالكامل.

ويعني ذلك أن الطاولة تأتي مع حاسوب مكتبي مثبت داخلها، إلى جانب شاشة كبيرة مخبئة في جسد الطاولة نفسه، ويمكنها أن تخرج الشاشة والحاسوب بضغطة زر وبآلية سلسلة للغاية.

كما أن الطاولة تأتي بتصميم أنيق للغاية يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي في كافة الأماكن، وهي تأتي مع حاسوب داخلي ذي مواصفات رائدة تجعله خيارا مثاليا لمحبي استخدام الحاسوب المكتبي.