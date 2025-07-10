ما هو روبوت "غروك"؟

جاء روبوت الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي "غروك" ليكون رد إيلون ماسك على روبوتات الدردشة التي قامت عدة شركات بطرحها، وذلك بعد أن ترك منصبه في مجلس إدارة "أوبن إيه آي" التي طرحت "شات جي بي تي".

وتعود ملكية "غروك" إلى "إكس إيه آي" (xAI) وهي شركة مملوكة لماسك ولكنها مختلفة عن "إكس" المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي، وذلك رغم أن أيسر طريقة للوصول إلى الروبوت عبر منصة "إكس".

ولكن ما هو "غروك" تحديدا؟ وفيم يختلف عن بقية روبوتات الدردشة، ولماذا سلطت الأضواء عليه الأيام الأخيرة؟

ما هو "غروك"؟

يمكن القول إن "غروك" شيئان مرتبطان ببعضهما البعض ولكنهما يحملان الاسم نفسه، إذ يوجد "غروك" نموذج اللغة العميق الذي طورته "إكس إيه آي" وقدمت منه 4 نسخ حتى الآن.

كما يوجد "غروك" روبوت الدردشة الذي يعتمد على نموذج "غروك" الذي طورته الشركة، ويمكن الوصول إليه من خلال منصة "إكس" أو عبر التطبيق المنفصل الخاص به.

وقامت الشركة خلال السنوات الماضية بإطلاق 4 تحديثات مختلفة لنموذج "غروك" الأول الذي يحمل رقم 1 ظهر عام 2023 ولكنه كان مليئا بالمشاكل والتحديات، ثم جاء النموذج الثاني "غروك 1.5" في مارس/آذار 2024، وكان أفضل قليلا في التفكير العميق والعمل مع الأسئلة الصعبة.

وبعد ذلك جاء النموذج الثالث باسم "غروك-2" في أغسطس/آب 2024، مع ميزة دردشة محسنة وإمكانيات تفكير منطقي وبرمجة أفضل من الأجيال السابقة، وأخيرا في فبراير/شباط 2025 أعلنت الشركة عن النموذج الحالي الذي يحمل اسم "غروك-3".

ووصف ماسك النموذج الحالي من "غروك" بأنه أذكى ذكاء اصطناعي على سطح الكوكب منذ إصداره الثالث. وفي 10 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الشركة عن إطلاق "غروك-4" كما نشر ماسك عبر حسابه عن تحسينات في النموذج.

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وتابع وصف الروبوت في البث المباشر قائلا إنه "أذكى من جميع طلاب الدراسات العليا تقريبًا في جميع التخصصات في نفس الوقت".

"إيف" النسخة الصوتية من "غروك"

ضمن فعاليات الكشف عن "غروك-4" أشار مهندسو "إكس إيه آي" إلى روبوت دردشة صوتي يعتمد على نموذج "غروك" اللغوي العميق وأطلقوا عليه اسم "إيف".

وتابع أحد المهندسين وصفه قائلا إن "إيف" تملك صوتا بريطانيا جميلا وقادرا على نقل العديد من المشاعر، إذ طلب أحد المهندسين قبل العرض تهدئته بكلمات تشجيعية، وآخر طلب أن تغني له أغنية أوبرالية.

ورغم أن "إيف" لم تدخل بعد حيز الاستخدام اليومي، إلا أن التقارير تشير إلى ترقب واسع من مهندسي الشركة لطرح النموذج وبدء استخدامه عالميا.

تدريب "غروك" على المعلومات

تعتمد عادة نماذج اللغة العميقة في التدريب على المصادر المفتوحة للمعلومات، والمواقع التي يمكن الوصول إليها مباشرة باستخدام روبوتات الاسترجاع أو حتى مشاركات المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولكن عملية تدريب "غروك" تسببت في إثارة حالة جدل واسعة، وذلك بسبب طلبات ماسك المتعلقة بالمدربين البشر الذين يعملون في تدريب النموذج وتقييم المعلومات الواردة إليه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، طالب ماسك الشركة بتغيير نموذج التدريب ليكون على الحياد السياسي بشكل أكثر من السابق، ولكن في فبراير/شباط 2025 تحدث مهندسو الشركة مع موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) مؤكدين أن تعليمات الشركة تغيرت وأصبحوا مطالبين بإزاحة أي مدرب له ميول سياسية يسارية، وذلك وفق تقرير الموقع.

ثم اطلع الموقع على مستند داخلي يطالب المدربين بالابتعاد عن "ثقافة الإلغاء" أو "ثقافة الصحوة" كما أشار المستند لتجنب "غروك" التعليق على مواطن الجدل الاجتماعي، مثل التفرقة العنصرية والخوف من المسلمين ومعاداة السامية.

ولم تكتف "إكس إيه آي" بإتاحة النموذج مباشرة للاستخدام داخل منصة "إكس" وعبر تطبيق منفصل، ولكنها قامت بإتاحة الكود المصدري لنموذج "غروك-1" بعد طرح النسخة الأحدث "غروك 1.5" بعدة أيام، واتبعت التسلسل ذاته مع كل الأكواد المصدرية للنماذج التالية.

وأتاح هذا الأمر للخبراء الاطلاع على تعليمات السلامة المدمجة في النموذج والتغيرات التي طرأت عليها، إذ لاحظ تقرير "بيزنس إنسايدر" أن تعليمات النموذج تغيرت لتطلب من "غروك" عدم التردد في تقديم ادعاءات غير صحيحة سياسيا طالما أنها مدعومة بأدلة ملائمة وجيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك أوضح سابقا أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتدرب على معلومات غير ملائمة بشكل كبير، لذلك يرغب في استخدام "غروك-3.5" لإعادة كتابة أكوام المعرفة البشرية وتدقيقها ثم إعادة استخدامها لتدريب نماذج "غروك" المستقبلية.

فيم يختلف "غروك" عن بقية نماذج الذكاء الاصطناعي؟

يتمثل الاختلاف الأكبر في روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" في دمجه بشكل كامل مع منصة "إكس" ويعني هذا أنك تستطيع الوصول إليه مباشرة من خلال أي تغريدة موجودة في المنصة.

وبسبب هذه السهولة في الوصول إلى الروبوت، اعتاد المستخدمون على طلب رأيه ومساعدته بشكل مستمر في المسائل المختلفة، إذ كل ما يحتاجون إليه هو ذكر الروبوت في تغريدة وطلب التأكد من معلومة أو تزويدهم بتعليق مضحك.

ويعني هذا أن غالبية ردود "غروك" تكون ظاهرة لجميع مستخدمي "إكس" كونها تظهر على شكل تغريدات وردود مباشرة على تغريدات أخرى، وهو ما يجعل ردود النموذج تسبب في ضجة كبيرة عالمية أكثر من "شات جي بي تي" أو "جيميني" الذي تكون ردودهم فيه مرئية لمستخدم واحد في المرة الواحدة.

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ورغم وجود تطبيق منفصل يمكن استخدامه للحديث مع "غروك" مباشرة، إلا أن المستخدمين يفضلون الاعتماد على الروبوت من خلال تغريدات "إكس" وهو ما جذب المستخدمين أكثر.

وبالإضافة إلى ذلك تحيط بروبوت "غروك" هالة من الشفافية الواسعة بفضل سياسة الشركة المطورة، فهي تطلق الكود المصدري للروبوت بشكل مستمر وتتيح للمستخدمين رؤيته، ورغم أن هذا لا يعني وصول المستخدمين لكامل النموذج والاستفادة منه بشكل كامل، إلا أنه يوفر طبقة من الشفافية تجعل الروبوت يعمل بكود شبه مفتوح المصدر.

ما هو "سوبر غروك"؟

تقدم شركة "إكس إيه آي" روبوت "سوبر غروك" على أنه النسخة المدفوعة من "غروك" وهو يقدم العديد من المزايا الموجودة في "غروك" المعتاد، ولكن مع حدود استخدام أعلى فضلا عن إمكانيات أعلى في توليد الصور ومقاطع الفيديو.

كما توفر النسخة المدفوعة إمكانيات تفكير عميق أكبر وقدرات تفكير أعلى من النسخة المجانية للروبوت، وهو يتوفر مجانا مع نسخة "إكس بريميوم" الاشتراك المدفوع بالمنصة مقابل 8 دولارات شهريا.