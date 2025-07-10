كيف تحمي حاسوبك من حرارة الصيف؟

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يُلحق أضرارا وتلفيات بالحاسوب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وللحفاظ على الأجهزة والبيانات، ينصح المكتب باتخاذ التدابير الآتية:

– تقليل الأحمال الحاسوبية

إذا كانت مروحة التبريد تصدر صوتا مزعجا أو كان الحاسوب المحمول (لابتوب) ساخنا، فيجب تقليل العمليات التي تتطلب معالجة عالية. ولهذا الغرض، يُوصى بعدم استخدام عديد من البرامج في آنٍ واحد، ويفضل تأجيل تشغيل البرامج الثقيلة أو نسخ البيانات الاحتياطية الكبيرة إلى ساعات الصباح أو المساء، حين تكون درجة الحرارة أقل.

– قاعدة مناسبة للجهاز

يضع كثيرون الحاسوب المحمول على السرير أو الأريكة أو حتى على الحِجر، مما يؤدي إلى انسداد فتحات التهوية، لا سيما في الأجهزة، التي تسحب الهواء من الأسفل، مما يعرضها لخطر السخونة المفرطة.

لذا، من الأفضل وضع الجهاز على سطح صلب ومستوٍ كما هي الحال على المكتب. ويمكن استخدام لوحات تبريد خاصة للحاسوب، في حل عملي لتحسين التهوية.

– خفض درجة الحرارة المحيطة

إن استخدام مكيف الهواء أو المروحة لا يساعد الإنسان فقط، بل يُنعش الأجهزة الإلكترونية أيضا. ومن الأفضل أيضا عدم وضع الجهاز مباشرة تحت أشعة الشمس أو قرب النوافذ.

– تنظيف المراوح

مع مرور الوقت، تتراكم الأتربة والغبار داخل مراوح التبريد، مما يعوق دوران الهواء ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة.

ورغم إمكانية تنظيف بعض الغبار من الخارج، فإن الجزء الأكبر يتراكم داخل الجهاز.

وإذا لم تكن لدى المستخدم الخبرة الكافية لفتح الجهاز، فيمكنه ببساطة استخدام المكنسة الكهربائية على فتحات التهوية بلطف، دون ملامسة المروحة مباشرة، إذ يمكن بذلك التخلص من نسبة لا بأس بها من الغبار.