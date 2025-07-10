سامسونغ تكشف عن 3 هواتف قابلة للطي.. و"فولد 7″ يخطف الأنظار بنحافته

أعلنت "سامسونغ" خلال حدث الصيف عن الجيل السابع من هواتفها القابلة للطي، كما جرت العادة سنويا، ولكن هذه المرة أعلنت عن 3 هواتف قابلة للطي، إذ كشفت عن هاتفيْ "فليب" أحدهما ذو مواصفات اقتصادية فضلا عن هاتف "فولد 7" الرائد.

ورغم أن "سامسونغ" كانت ضمن أوائل الشركات التي كشفت عن هواتف قابلة للطي مخصصة للجمهور، إلا أن الشركات الأخرى بدأت باللحاق بها وتقديم هواتف أفضل نسبيا في بعض الجوانب، ومن بينها كان جانب التصميم، فهل تستطيع "سامسونغ" هذا العام اللحاق بالركب؟

"فولد 7" أنحف هاتف تقدمه "سامسونغ"

كشفت "سامسونغ" عن الجيل السابع من هاتفها الرائد القابل للطي بتصميم الكتاب المفتوح "غالاكسي زد فولد 7″، ورغم كون التصميم مشابها للأجيال السابقة، إلا أن الهاتف يبدو مختلفا كليا عن ما طرحته "سامسونغ" في السابق.

ويعود السبب الرئيسي في الاختلاف إلى جانبين رئيسين، الأول وهو الحواف النحيفة للغاية حيث تمكنت الشركة من خفض حجمها كثيرا لتعطي المستخدم انطباعا بأن حجم الشاشة أكبر من الأجيال السابقة دون تغيير حجم الهاتف أو الشاشة الفعلي.

وتأتي نقطة التميز الحقيقية في الجيل السابع من الهاتف على شكل سمك الهاتف، إذ يأتي الهاتف بسمك لا يتخطى 8.9 ملم عند إغلاقه، وهو أنحف كثيرا من الأجيال السابقة للهاتف التي كانت تأتي بسمك يتخطى 12 ملم.

ويضعه هذا السمك في منافسة هواتف "أوبو" و"أونر" القابلة للطي الرائدة التي وصفتها أليسون جونسون في تقريرها لموقع "ذا فيرج" التقني بأنها التطور الأخير للهواتف القابلة للطي.

وعند فتح الهاتف فإن سمكه يصل إلى 4.45 ملم تقريبا، ويعني هذا أن طبقة الهاتف الواحدة بالكاد تتجاوز سمك منفذ "يو إس بي سي" مما يجعل الهاتف أنحف من بعض الهواتف الصينية التي تدعي كونها أنحف.

ولكن حتى تتمكن "سامسونغ" من الوصول إلى هذه النتيجة النحيفة للغاية، قامت الشركة بالتخلي عن قلم "إس بين" (S Pen) الذكي الذي صدر مع الجيل السابق للهاتف القابل للطي.

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ويشير "إم كيه بي إتش دي" في مقطع الفيديو الخاص به عن الهاتف إلى جودة الكاميرا المستخدمة، إذ يرى أن طبيعة الهواتف القابلة للطي ومحاولة الوصول إلى الهواتف النحيفة تجعل من الصعب إضافة كاميرا بمواصفات رائدة، ولكن "غالاكسي فولد 7" تمكن من تخطي هذه العقبة.

ويقول ماركيز إن "سامسونغ" تمكنت من استخدام كاميرا مقاربة في الأداء من كاميرا "غالاكسي إس 25 ألترا"، وهذا يعني استخدام المستشعر ذي الـ200 ميغابكسل في العدسة الرئيسية و مستشعر 12 ميغابكسلا في العدسة الواسعة للغاية و10 ميغابكسلات في عدسة التقريب البصري، وهما أقل في الجودة والدقة من "إس 25 ألترا".

وبفضل هذه التركيبة الفريدة، فإن النتيجة النهائية للصور تأتي مذهلة وقادرة على منافسة الهواتف الرائدة المعتادة، وأشار أيضا في مقطعه إلى أن تركيبة الكاميرا تجعل الهاتف أسمك حولها مما يجعله غير مستقر بشكل جيد على سطح الطاولة.

ومن ناحية العتاد الموجود داخل الهاتف، قامت الشركة بالترقيات المعتادة في الأجيال الجديدة، إذ استخدمت الجيل الجديد من معالجات "سناب دراغون 8 إيليت" في نسخة مخصصة لأجهزتها، وأرفقت معه 12 ميغابايتا من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين 256 غيغابايتا في النسخة القياسية للهاتف.

وحاز التصميم النحيف للغاية في هاتف "فولد 7" على إعجاب العديد من الخبراء حول العالم، إذ وصفته نومي براسارن في مقال "سي نت" بأن استخدامه مريح ومناسب بشكل يجعلك تنسى أنك تحمل هاتفا قابلا للطي، وهو الأمر الذي أكده ماركيز في مقطعه أيضا.

ويعود الفضل في هذا الانطباع إلى أن الشركة قامت بتغيير أبعاد الجهاز قليلا، لتبدو الشاشة الخارجية أقرب إلى شاشة هاتف معتاد يمكن استخدامه بسهولة بيد واحدة، وذلك بعكس الأجيال السابقة من الهاتف.

ولكن هذه التغيرات تأتي بثمن باهظ، إذ ارتفع سعر الهاتف ليصل ألفيْ دولار بدلا من 1800 كما كان في الأجيال السابقة، وهذا يجعله خيارا باهظا ومكلفا أكثر مما سبق.

شاشة جديدة في "فليب 7"

حاز هاتف "غالاسكي فليب 7" على مجموعة متنوعة من التحسينات في مواصفات الهاتف الرئيسية مثل زيادة حجم البطارية واستخدام معالج جديد، ولكن باستثناء هذا فإن المواصفات الرئيسية للهاتف تظل كما هي.

ويكمن الاختلاف الأكبر في هاتف "سامسونغ" الجديد في شاشة الغلاف الخارجية، إذ قامت الشركة بإزالة حواف الشاشة الخارجية وجعلها تغطي كامل الغلاف العلوي، وذلك أسوة بهواتف "موتورولا" القابلة للطي كما أشار تقرير "ذا فيرج".

وتمنح هذه الشاشة الهاتف مجموعة جديدة من الاستخدامات المتنوعة والمختلفة، وتجعلها أقرب إلى شاشة رئيسية للهاتف يمكن استخدامها وهي مغلقة، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الهاتف ازداد ليصل 1099 دولارا.

"فليب 7 إف إي" نسخة اقتصادية مثل الأجيال السابقة

قررت "سامسونغ" للمرة الأولى أن تطرح هاتفا قابلا للطي بمواصفات اقتصادية كما تدعي، وهي عبارة عن مواصفات الجيل السابق من "غالاكسي زد فليب 6″، وذلك مع الشاشة القديمة المعتادة وحتى المعالج المعتاد.

ويأتي "فليب 7 إف إي" بسعر 899 دولارا، ويمكن القول إن هذا الهاتف هو تخفيض على سعر "غالاكسي زد فليب 6" الذي كان يصدر بسعر 1099 دولارا.