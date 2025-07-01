منتجات تقنية: هاتف رائد قابل للطي من "فيفو" ونظارة ذكية اقتصادية من "روجبيد"

طرحت الشركات التقنية في الأيام الماضية مجموعة من المنتجات الجديدة التي تحمل بداخلها أحدث التقنيات التي وصلت إليها هذه الشركات، بدءا من الشاشات المخصصة للألعاب والنظارات الذكية الاقتصادية وحتى الهواتف القابلة للطي الرائدة.

وفي مقالنا اليوم نستعرض بعض هذه المنتجات:

1- شاشة "تي سي إل" للألعاب بحجم 57 بوصة

كشفت شركة "تي سي إل" (TCL) عن أحدث ابتكاراتها في قطاع شاشات الألعاب وهي " 57 آر 94″ (57R94)، إذ تأتي الشاشة الجديدة بحجم 57 بوصة مع نسبة باعية تبلغ 32:9 ودقة وضوح 7680 × 2160 بيكسلا وانحناء قوي بنصف قطر 1000 آر، فضلا عن معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا وزمن استجابة ميلي ثانية، وذلك وفق ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

وتوفر مواصفات الشاشة تجربة لعب مثالية للألعاب السريعة معززة باستخدام تقنية "فري سينك" (Free Sync) من "إيه إم دي" (AMD)، مما يمنع الصورة من التمزق ويحافظ على سلاسة تجربة اللعبة، ومن ناحية الألوان تغطي الشاشة نطاق "دي سي آي- بي 3" (DCI-P3) مع نسبة توافقت تصل إلى 98%.

وتمتد مواصفات الشاشة إلى وجود سماعات ستريو بقدرة 10 واتات لكل منهما إلى جانب إضاءة "آر جي بي" (RGB) للحفاظ على عصرية التصميم ومجموعة متنوعة من المنافذ الحديثة، من ضمنها منفذ يمكنه شحن أجهزة اللاب توب و4 منافذ "يو إس بي إيه" (USB A) ومنفذ 3.5 مليمترات لتوصيل سماعات الرأس فضلا عن حامل لتعديل ارتفاع الشاشة.

2- جيل جديد من هواتف "فيفو" القابلة للطي بمواصفات رائدة

كشفت شركة "فيفو" لتكنولوجيا الاتصالات عن الجيل الجديد من هاتفها القابل للطي "إكس فولد 5" والذي يتمتع بمقاومة للماء والغبار بمعيار "آي بي 59" (IP59) وشاشة داخلية بحجم 8.03 بوصات، ودقة وضوح 2480 × 2200 بيكسل مع معدل تحديث للصورة يبلغ 120 هرتزا مع وجود شاشة خارجية بحجم 6.53 بوصات ودقة وضوح 2748 × 1172 بيكسلا ومعدل تحديث 120 هرتزا أيضا، وذلك وفق ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة استخدمت معالج "كوالكوم سناب دراغون 8 جين 3" (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) مع ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايتا، وسعة ذاكرة داخلية تصل إلى 256 غيغابايتا أو تيرابايت في النسخ الأعلى.

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ويعتمد الهاتف على كاميرا خلفية بها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسلا وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسلا وكاميرا مقربة بدقة 50 ميغابكسلا أيضا، وأما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 20 ميغابكسلا.

كما يحمل الهاتف بداخله مجموعة من المواصفات المميزة والحصرية له، بدءا من مستشعر خاص لدرجة حرارة الألوان من أجل تحسين دقة الألوان في الصور ومقاطع الفيديو، فضلا عن مستشعر بصمة الإصبع وأحدث تقنيات الاتصال وبطارية بحجم 6 آلاف ملي أمبير وشحن سريع عبر منفذ "يو إس بي سي" بقوة 80 واتا أو شحن لاسلكي بقوة 40 واتا.

3- شاشة مخصصة للألعاب السريعة من "فيليبس"

كشفت "فيليبس" عن أحدث شاشات الألعاب الخاصة بها والتي تحمل اسم "إيفنيا" نظير سعر يبلغ 279 يوروا، وهي من الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع بحسب ما أوضحت "فيليبس" في تقرير وكالة الأنباء الألمانية عن الشاشة، إذ يصل معدل تحديث الشاشة فيها إلى 240 هرتزا يمكن زيادته إلى 260 هرتزا.

كما تدعم الشاشة ذات 27 بوصة تقنية "أدابتيف سينك" (Adaptive Sync) التي تمنع تمزق الصورة وتضمن تشغيل الألعاب بسلاسة تامة، وتستخدم لوحة "آي بي إس" (IPS) مع دقة وضوح تصل إلى 2560 × 1440 بيكسلا مع دعم تقنية "إتش دي آر 10" (HDR 10) مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 120% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%.

وأضافت "فيليبس" مجموعة من المزايا لتلبية احتياجات اللاعبين، بدءا من مؤشر التصويب المتقاطع الذي يتباين تلقائيا مع الخلفية حتى لا يزعج اللاعب وحتى ميزة تفتيح المناطق الداكنة بشكل انتقائي، وتأتي الشاشة أيضا بسماعات بقدرة 2 وات مع منفذي "إتش دي إم آي" (HDMI) ومنفذ "ديسبلاي بورت".

4- نظارة ذكية اقتصادية من "روجبيد"

أعلنت شركة "روجبيد" (Rogbid) عن إطلاق نظارتها الذكية "سمارت غلاس جي إس 380" (Smart Glasses GS380) الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 100 دولار أميركي، وأوضحت الشركة الصينية أن نظاراتها الجديدة تدعم تقنية البلوتوث وتأتي مزودة بسماعات مدمجة مما يسمح باستخدامها كسماعة رأس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن التحكم في النظارة عبر الأوامر الصوتية أو عبر أزرار اللمس المبنية بداخلها، وتشتمل النظارة على كاميرا تستطيع تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور بالضغط على النظارة، فضلا عن إمكانية تسجيل المذكرات الصوتية مع وجود كشاف "إل إي دي" يعمل كمصباح إضاءة في الأماكن المظلمة، كما تدعم النظارة مزايا الذكاء الاصطناعي.

وأوضح تقرير الوكالة الألمانية أن النظارة تأتي ببطارية بسعة 260 ملي أمبيرا/ساعة ويمكن شحنها عبر منفذ "يو إس بي سي" خلال 90 دقيقة لتعمل حتى 10 ساعات، كما أضاف التقرير أن عدسات النظارة تدعم ميزة التعتيم التلقائي في ضوء الشمس، مؤكدا إمكانية استبدال عدسات طبية حال الحاجة لذلك بها.