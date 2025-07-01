"إنستغرام" و"تيك توك" في مرمى نيران القضاء عقب وفاة مراهق في نيويورك

تواجه المنصات التابعة لشركات "ميتا" و"بايت دانس" دعوى قضائية في المحكمة العليا لولاية نيويورك عقب وفاة أحد المراهقين أثناء ركوب مترو الأنفاق المتحرك بشكل يشبه ركوب الأمواج، إذ ادعت والدة المراهق أن مقاطع الفيديو التي تنشر في "إنستغرام" و"تيك توك" كانت سببا في إقدامه على هذا التحدي، وذلك وفق ما جاء في تقرير "رويترز".

حكم القاضي بول جوتز يوم الجمعة بأن نورما نازاريو يمكنها مقاضاة "ميتا" و"بايت دانس" لمحاولة إثبات تأثير "إنستغرام" و"تيك توك" على ابنها زاكري وتشجيعه على ركوب مترو الأنفاق في التحدي الذي أودى بحياته، وذلك بعد أن صعد هو وصديقته على سطح قطار ويليامزبيرغ المتجه إلى بروكلين في 20 فبراير/شباط 2023 ليلقى حتفه بعد سقوطه نتيجة ارتطامه بسطح نفق المترو.

وبعد أن وجدت والدته مجموعة من مقاطع الفيديو المتعلقة بركوب قطار الأنفاق بهذا الشكل الخطر على حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لزاكري قررت مقاضاة الشركتين.

ومن جانبهما، أوضحت إدارتا "ميتا" و"بايت دانس" حزنهما على وفاة زاكري وأنكرتا أي ارتباط بين منصتيهما وبين قيامه بهذه التحديات، إذ زعمتا تمتعهما بالحصانة من مسؤولية محتوى المستخدمين بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الفدرالية وحرية التعبير عن الرأي.

يمنح حكم المحكمة نورما نازاريو فرصة لمقاضاة الشركتين وإثبات ارتباطهما بالقضية وتشجيع زاكري على الخوض في مثل هذه التحديات، ولكنه لا يوجه اتهاما مباشرا للشركتين، وتجدر الإشارة إلى أن ركوب قطار الأنفاق بشكل يشبه ركوب الأمواج تسبب في وفاة 6 أشخاص على الأقل بحسب مصادر في شرطة نيويورك تحدثت مع "رويترز".