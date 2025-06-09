"سامسونغ" تتخلى عن ذكاء "غوغل" الاصطناعي لصالح "بيربليكستي"

في خطوة من شأنها تقليل اعتماد "سامسونغ" على تقنيات "غوغل" في هواتفها، ظهر تقرير من وكالة "بلومبيرغ" يشير إلى أن الشركة تنوي الانتقال إلى محرك البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي "بيربليكستي" (Perplexity) بدلًا من "جيميناي".

بحسب التقرير، فإن "سامسونغ" اقتربت من إنهاء الصفقة مع الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "بيربليكستي" لتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في هواتف "غالاكسي إس 26" الجديدة، إذ تنوي "سامسونغ" إضافة محرك البحث والتطبيق والمساعد الشخصي في جميع هواتفها القادمة.

وأشارت عدة مصادر رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن "سامسونغ" كانت تفكر في دمج النموذج بشكل كامل مع مساعدها الشخصي "بيكسبي" (Bixby) ولكن مازالت تحاول الوصول إلى آلية مناسبة للقيام بذلك.

تنوي "سامسونغ" الكشف عن هذا الإعلان في القريب العاجل، أي خلال هذا العام، وذلك تمهيدًا لطرحه مع مزايا "غالاسكي إس 26" الذي يتوقع صدروه في النصف الأول من العام المقبل 2026، ولكن مازالت التفاصيل مجهولة بحسب تقرير "بلومبيرغ".

ومن المتوقع أن تصبح "سامسونغ" أحد أكبر المستثمرين في "بيربليكستي" والذكاء الاصطناعي الخاص بهم، إذ تنوي الشركة بدء جولة تمويلية تصل إلى 500 مليون دولار من عدة مستثمرين، وذلك بعد أن وصل تقييم الشركة إلى 14 مليار دولار.

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وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" أيضًا كانت تفكر في الاعتماد على "بيربليكستي" كبديل لمحرك بحث "غوغل" و"شات جي بي تي" في الأوامر الصوتية المستخدمة مع "سيري"، وذلك بحسب تقرير سابق من وكالة "بلومبيرغ"، ومن غير الواضح إن كانت صفقة "سامسونغ" تؤثر على خطط "آبل" المستقبلية بخصوص هذا الشأن أم لا، ولكن "بيربليكستي" تحتاج إلى التعاون مع أي مصنع للهواتف المحمولة، وذلك من أجل تعزيز اختراقها لشرائح جديدة من المستخدمين.

يذكر بأن "سامسونغ" و"بيربليكستي" بدءا المفاوضات حول هذه الصفقة في إبريل/نيسان الماضي، وفي الأسابيع الماضية اجتمعا مجددًا في كوريا الجنوبية لإتمام الصفقة وتوقيع الاتفاقية الأخيرة، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الصفقة.