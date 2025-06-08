"واتساب" تعتمد على أسماء المستخدمين بدلا من أرقام الهاتف

كشف أحدث تسريب وجده موقع "دبليو إيه بيتا إنفو" (WABetainfo) المختص بكل ما يتعلق بمنصة "واتساب" عن نية المنصة استخدام أسماء المستخدمين بدلًا من أرقام الهواتف من أجل التواصل بشكل سريع بين مستخدميها، محاكيةً بذلك منصات التواصل الاجتماعي الأخرى والرسائل الفورية مثل "سيغنال" و"تليغرام" اللذين يعتمدان على هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة.

ورغم أن الميزة الجديدة لم تصل حتى إلى المستخدمين الاختباريين في وضع "بيتا" (Beta)، فإن الرمز (الكود) البرمجي الذي وجده الموقع يؤكد نية المنصة تغيير واجهتها وآلية استخدامها بشكل يتناسب تمامًا مع أسماء المستخدمين بدلًا من أرقام الهواتف.

ولا يمكن التيقن في الوقت الحالي من آلية عمل النظام الجديد كونه لم يخرج من الخطط الاختبارية للمنصة، ولكن الرمز البرمجي يشير إلى أن الاسم يظهر للمستخدم الذي لا يملك رقم الهاتف الخاص بك مسجلًا في هاتفه، كما يستخدم هذا الاسم في البحث عن المستخدم في قاعدة بيانات الشركة والتواصل معه بدلًا من رقم الهاتف.

ومن المتوقع أن يصدر التحديث الجديد خلال هذا العام مع النشاط المتزايد لفرق التطوير داخل "واتساب"، خاصة بعد طرح نسخة "آيباد" من التطبيق، وهي النسخة التي طال انتظارها من قبل المستخدمين.