كيف تجعل مساعد "آبل" الصوتي "سيري" أكثر فعالية؟

في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أصبحت المساعدات الصوتية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.

وسواء كنت تستخدمه لإرسال الرسائل، أو تشغيل الموسيقى، أو الحصول على الاتجاهات، فإن بإمكان المساعد الصوتي "سيري" (Siri) من "آبل" أن يكون أداة قوية إذا جرى استغلال إمكانياته بالشكل الأمثل.

وبغض النظر عن عيوب وأخطاء "سيري"، فإن هناك طرقًا لتحسين أدائه، إذ تستطيع تصحيح بعض الأخطاء، وتعديل الأسئلة، وإعادة تدريبه على الصوت، وتغيير الصوت نفسه، وتعديل خيارات محددة.

ونستعرض في هذا الموضوع مجموعة من النصائح والحيل التي تعزز أداء "سيري" وتجعله أكثر ذكاءً وسرعةً واستجابةً لاحتياجاتك.

تدريب "سيري" على صوتك

إذا كان المساعد الصوتي يفشل في فهم ما تقوله، فإن ذلك يعني أنك بحاجة إلى تدريبه للتعرف على صوتك وكلماتك بشكل أفضل.

وعند إيقاف تشغيل خيار "التحدث والكتابة إلى سيري" وإعادة تشغيله، فإن جهاز "آيفون" يطلب منك تدريب المساعد الصوتي على صوتك من خلال تكرار عدد من الكلمات.

وفي هذه المرحلة، يجب التأكد من نطق كل كلمة بوضوح وأن تتحدث بنبرة صوتك المعتادة لكي يستطيع المساعد الصوتي فهمك بشكل أوضح.

تعليم "سيري" كيفية نطق الأسماء

يواجه "سيري" أحيانًا صعوبة في نطق الأسماء، وخاصةً الأسماء غير المعتادة. في الماضي، كان بإمكانك تعليمه كيفية نطق الاسم بشكل صحيح بمجرد نطقه، ولكن "آبل" أزالت هذه الميزة.

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ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تصحيح النطق صوتيًا من خلال فتح تطبيق جهات الاتصال وتحديد اسم الشخص صاحب الاسم الصعب والنقر على خيار "تعديل"، مع النقر على رابط "إضافة حقل".

في هذه المرحلة، حدد حقل طريقة النطق للاسم الأول أو اسم العائلة حسب ما تريد تصحيحه، واكتب الأحرف التي تشير إلى كيفية نطق الاسم بصوت عالٍ.

ومن أجل اختبار ذلك، اطلب من "سيري" نطق اسم الشخص أو افتح بطاقة جهة اتصال الشخص وقل: "سيري، انطق هذا الاسم"، حيث يجب أن يستخدم المساعد الصوتي النطق الذي أضفته.

غيّر طريقة استجابة "سيري"

تستطيع توجيه "سيري" للرد عليك لفظيًا أو بصريًا أو كليهما من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم النقر على "ردود سيري".

ويمكنك اختيار "تفضيل الردود الصامتة" لإبقاء "سيري" صامتًا إلا إذا كنت تقود السيارة أو تستخدم سماعات الرأس، أو "تفضيل الردود المنطوقة" لإجبار "سيري" على الرد لفظيًا حتى إذا كان الوضع الصامت مفعلًا، أو "تلقائيا" للسماح للمساعد الصوتي بتحديد وقت الرد.

وإذا كنت ترغب في رؤية سؤالك وإجابته عبر شاشتك، ففعّل خيار "إظهار تعليقات سيري دائمًا" لرؤية ردود سيري، وفعّل "إظهار الكلام دائمًا" لرؤية سؤالك أو تعليقك.

تصحيح أخطاء "سيري"

إذا ضبطت جهازك لعرض أسئلتك عبر الشاشة، فإن بإمكانك تصحيحها في حال وجود خطأ إملائي أو أي خطأ آخر. وفي حال أرسلت طلبًا إلى "سيري"، ولم يتطابق النص مع ما قلته، فإن بإمكانك النقر على سؤالك عبر الشاشة وتعديله وتصحيح الخطأ وإعادة إرساله. وفي هذه الحالة، يرد "سيري" على الطلب المصحح.

الكتابة إلى "سيري"

إذ كنت تواجه صعوبة في التحدث مع "سيري"، فإن بإمكانك كتابة طلبك، بالرغم من أن طريقة الكتابة ليست بنفس سهولة طريقة التحدث.

وتستطيع تفعيل خيار "الكتابة إلى سيري" من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم النقر على "التحدث والكتابة إلى سيري".

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وعند الحاجة إلى التواصل مع "سيري"، فإن بإمكانك الضغط على الزر الجانبي في جهاز "آيفون" أو النقر نقرًا مزدوجًا أسفل هاتف "آيفون" لكتابة طلبك.

تقديم طلبات متتالية

مع الإصدار 17 أو أحدث من نظام التشغيل "آي أو إس"، تستطيع إجراء محادثة متبادلة مع "سيري" دون الحاجة إلى تكرار السؤال أو الطلب بأكمله.

وعلى سبيل المثال، يمكنك قول: "سيري، كيف الطقس في الدوحة؟"، وبعد أن يجيب المساعد الصوتي، يمكنك أن تقول: "وماذا عن الرياض؟".

وفي هذه الحالة، يدرك المساعد الصوتي أنك تكرر نفس السؤال السابق ويجيب عليه إجابة صحيحة.

تغيير لغة "سيري" أو صوته

في حين أن تغيير لغة "سيري" أو صوته لن يزيد من دقته أو موثوقيته، ولكنه قد يوفر استجابة مألوفة.

ومن أجل تعديل اللغة، انتقل إلى الإعدادات، ومن ثم اختر اللغة. ويمكنك الاختيار من بين العربية والصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية وغيرها. وحتى مع اللغة الإنجليزية، يمكنك اختيار لهجة محددة، مثل الكندية أو الأيرلندية أو البريطانية.

وتستطيع تعديل الصوت بناءً على اللغة التي حددتها، حيث يمكنك الاختيار من بين عدة لغات مختلفة.

استخدام "سيري" مع التطبيقات الخارجية

يعمل المساعد الصوتي مع التطبيقات الخارجية، مما يعني أنه يمكنك رؤية اقتراحات من تطبيق، وعرضه ضمن النتائج عند البحث عبر "سيري"، وحتى البحث عن محتوى داخل التطبيق من خلال "سيري".

ومن أجل توجيه "سيري" وإرشاده، يمكنك إخباره باستخدام تطبيق جهة خارجية محدد للإجابة عن سؤال أو تنفيذ طلب.

وللتحقق من ذلك، انتقل إلى الإعدادات، ومن ثم اختر "سيري"، وانقر على التطبيقات أسفل الشاشة، مع النقر على اسم التطبيق الذي ترغب في استخدامه مع "سيري" وتأكد من تفعيل مفاتيح الخيارات المختلفة.

تشغيل خيارات إمكانية الوصول

تقدم "آبل" مجموعة متنوعة من خيارات إمكانية الوصول المرتبطة بالمساعد الصوتي "سيري"، مثل "وقت إيقاف سيري"، الذي يضبط مدة انتظار "سيري" لتوقفك عن الكلام. وبالنسبة لمعدل سرعة التحدث، تستطيع ضبط شريط التمرير لتحديد سرعة أو بطء "سيري" في التحدث.

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ويمكنك تفعّيل خيار "الاستماع الدائم" للتأكد من استماع "سيري" حتى لو كان هاتفك موجَّها للأسفل أو مغطى. وعند تفعيل خيار "استخدم سيري للمقاطعات"، يجب عليك قول "سيري" أو "مرحبًا سيري" لمقاطعة الرد.

وتستطيع تفعيل خيار "الاستماع إلى الكلام غير النمطي" لتحسين قدرة "سيري" على التعرف على الكلام. وفي حال تشغيل خيار "إعلان الإشعارات على مكبر الصوت"، فإن "سيري" يصدر الإشعارات عبر مكبر صوت جهاز "آيفون".

ويتيح لك تفعيل خيار "إنهاء المكالمة" قول "سيري، أغلق" لإنهاء مكالمة هاتفية أو مكالمة "فيس تايم" (FaceTime). كما يتيح لك تفعيل خيار "إظهار التطبيقات خلف سيري" إبقاء تطبيقك الحالي مرئيًا حتى عند استخدام "سيري".

استخدام اختصارات "سيري"

أحيانًا، تكون أفضل طريقة للتفاعل مع "سيري" هي من خلال اختصار تلقائي. ويوجد ضمن تطبيق "الاختصارات" مجموعات من الاختصارات الجاهزة للتجربة. وتستطيع اختيار اختصار يعجبك وإضافته إلى مكتبتك.

وبعد ذلك، انقر على أيقونة الاختصارات في التطبيق لعرض أي اختصارات أضفتها، بالإضافة إلى الاختصارات المحددة مسبقًا التي يمكنك إعدادها.

وتستطيع تجربة أي اختصار عبر النقر عليه، كما يمكنك أيضًا إنشاء اختصاراتك المخصصة، إلى جانب توجيه "سيري" لتشغيل اختصار محدد خارج تطبيق الاختصارات.

في الختام، يعتمد مدى ذكاء "سيري" على ذكاء المستخدم في استكشاف إمكاناته، فكلما زاد التفاعل معه، أصبح أكثر دقة وفعالية. ومع التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يصبح "سيري" في المستقبل القريب أكثر من مجرد مساعد، بل رفيقًا رقميًا يفهم الاحتياجات قبل حتى التعبير عنها.