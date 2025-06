تحويل صور العيد إلى أنمي بأسلوب "غيبلي".. بدائل مبتكرة لـ"شات جي بي تي"

مع قدوم عيد الأضحى، تتجمع لحظات الفرح والذكريات الجميلة، ونحن دائما ما نبحث عن طرق جديدة للاحتفاظ بها خاصة. ماذا لو كان بإمكاننا تحويل صورنا خلال هذا العيد إلى أعمال فنية بأسلوب الأنمي الساحر؟

منذ الطفولة، نرى في شخصيات الأنمي التي نحبها جزءا من أحلامنا، وربما نرى أنفسنا في تلك العوالم الفانتازية التي كانت تملأ خيالنا وتضفي على يومنا سحرا خاصا. اليوم، بفضل التقنيات الحديثة، أصبح بإمكاننا أن نعيد تلك اللحظات في شكل أنمي بلمسة "أستوديو غيبلي" (Ghibli Studio) الرائعة، التي تحولت إلى ترند بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت هذه الأداة موجة من الإعجاب والاهتمام.

لكن، هل تعلم أن "شات جي بي تي" ليس الأداة الوحيدة التي يمكن أن تحقق هذا التحول السحري؟ بعد تعرض النظام لضغط هائل وتوقفه فترة، ظهرت العديد من البدائل التي تتيح لنا تحويل صورنا في عيد الفطر إلى رسوم متحركة بأسلوب الأنمي. دعونا نتعرف إلى أفضل هذه الأدوات التي ستساعدك على إحياء لحظات العيد بطريقة جديدة وفنية.

كيف تحول صور العيد إلى أنمي "غيبلي" (Ghibli) باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة لـ "شات جي بي تي"؟

غمرت الإنترنت صور الميم والمشاهد الفوتوغرافية بأسلوب "أستوديو غيبلي" (Studio Ghibli-style)، وذلك بفضل الميزة الجديدة في "شات جي بي تي".

حيث أطلقت "أوبن إيه آي" أخيرا أحدث مولد صور لها بتحديث في "شات جي بي تي 4 أو" (ChatGPT-4o) الذي يتيح للمستخدمين إنشاء صور بأسلوب الرسوم المتحركة المرسومة يدويا على يد المخرج الياباني الأسطوري هاياو ميازاكي.

وقد اشتهر ميازاكي بأفلامه المبدعة التي حازت على جوائز الأوسكار مثل "المخطوفة" (Spirited away) و"الصبي والمالك الحزين" (The boy and the Heron).

لكن إذا كنت تبحث عن أدوات أخرى بديلة من "شات جي بي تي" لتحويل صورك العيدية إلى أنمي بأسلوب "غيبلي"، هناك العديد من الخيارات المتاحة الآن، وتمكنك من الحصول على نفس النتيجة المذهلة:

١- أداة "غروك 3" (Grok 3)

أداة "غروك 3″، هي نموذج ذكاء اصطناعي تم تطويره بواسطة "إكس إيه آي" (xAI)، الشركة التي أسسها إيلون ماسك. بهذه الأداة، يستطيع المستخدمون المهتمون إنشاء صور ذكاء اصطناعي مستوحاة من أسلوب "استوديو غيبلي".

وقد تمّ إصدار "غروك 3" في فبراير/شباط 2025، ويتفوق على بعض من أفضل نماذج الأساس في الصناعة في مجال الرياضيات والعلوم والأكواد، وفقا للشركة وبعض التقييمات المستقلة، حيث يطابق أو حتى يتفوق على قدراتهم المتقدمة في التفكير والبحث.

ويشغل النموذج الآن روبوت الدردشة الخاص بـ "غروك إكس إيه آي" (Grok -xAI)، مما يضعه في منافسة مباشرة مع "شات جي بي تي" و"جيميني" و"كلود" و"ديب سيك".

لتوليد صور ذكاء اصطناعي مستوحاة من "أستوديو غيبلي"، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى "غروك 3" : تأكد من أن لديك الحق في الوصول إلى "غروك 3" من خلال منصة متاحة.

: تأكد من أن لديك الحق في الوصول إلى "غروك 3" من خلال منصة متاحة. استخدام مطالبة مفصلة : صِف الصورة بوضوح. على سبيل المثال: "صورة شخصية على طراز "أستوديو غيبلي" لعائلة تجتمع في عيد الفطر، مع أفراد يرتدون ملابس العيد التقليدية، يتبادلون التهاني أمام منزل مزين بزينة العيد، وسط أجواء مفعمة بالفرح، بينما تظهر السماء الزرقاء والأضواء الملونة في الخلفية بأسلوب "غيبلي".

: صِف الصورة بوضوح. على سبيل المثال: "صورة شخصية على طراز "أستوديو غيبلي" لعائلة تجتمع في عيد الفطر، مع أفراد يرتدون ملابس العيد التقليدية، يتبادلون التهاني أمام منزل مزين بزينة العيد، وسط أجواء مفعمة بالفرح، بينما تظهر السماء الزرقاء والأضواء الملونة في الخلفية بأسلوب "غيبلي". "تحميل صورة : تسمح بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بتحويل صورهم الخاصة إلى فنّ على طراز "أستوديو غيبلي".

كل ما عليك فعله، هو تحميل الصورة التي تريد تحويلها وكتابة هذا الأمر: "حوّل هذه الصورة إلى صورة أنمي بأسلوب أستوديو غيبلي" (Please transform this photo into a Ghibli-style anime character).

: تسمح بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بتحويل صورهم الخاصة إلى فنّ على طراز "أستوديو غيبلي". كل ما عليك فعله، هو تحميل الصورة التي تريد تحويلها وكتابة هذا الأمر: "حوّل هذه الصورة إلى صورة أنمي بأسلوب أستوديو غيبلي" (Please transform this photo into a Ghibli-style anime character). إنشاء الصورة: أرسل الطلب وانتظر معالجة الذكاء الاصطناعي للعمل الفني.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النسخة المجانية من "غروك 3" لا تمنح دائما الصور بالدقة المنتظرة، وقد جربت هذا بنفسي، حيث قمت بتحميل صورتي الشخصية بالحجاب، وكانت النتيجة صورة أنمي تُظهر شعري من خارج الحجاب، كما لم تكن تفاصيل الثياب التي أرتديها في الصورة الحقيقية نفسها التي قام "غروك 3" بتوليدها على طراز "غيبلي".

٢- "ميد جرني" (Midjourney)

تشتهر أداة "ميد جرني" بجودة الفن الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتتيح للمستخدمين إنشاء صور شخصية بأسلوب "غيبلي" باستخدام مطالبات محددة.

هذا النموذج هو مثال على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه تحويل الأوامر النصية الطبيعية إلى صور. وهو واحد من العديد من مولدات الصور المعتمدة على التعلم الآلي التي ظهرت أخيرًا، ولكنه سرعان ما أصبح واحدًا من أكبر الأسماء في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب "دال إي" (DALL-E) و"ستيبل ديفيجن" (Stable Diffusion).

مع "ميد جوني" يمكنك إنشاء صور عالية الجودة من أوامر نصية بسيطة، إذ إنك لا تحتاج إلى أي أجهزة أو برامج متخصصة لاستخدامه، حيث يعمل بالكامل من خلال تطبيق دردشة "ديسكورد" (Discord).

عيبه الوحيد، إنه يتعين عليك دفع بعض المال على الأقل قبل أن تتمكن من بدء إنشاء الصور. وهذا على عكس كثير من المنافسين الذين يوفرون عادة بعض عمليات إنشاء الصور مجانًا.

ومع ذلك، فإن الحاجز للدخول مع "ميد جرني" منخفض جدًا ويمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء صور واقعية في غضون دقائق. كما يمكن أن تتراوح النتائج من غير حقيقية إلى مذهلة بصريًا، حسب الأمر النصي.

٣- "غت آي إم جي إيه آي" (getimg.ai)

"غت آي إم جي إيه آي" هو منتج قوي للفن باستخدام الذكاء الاصطناعي، يستفيد من تقنية "ستيبل ديفيجن" (Stable Diffusion) المتطورة والجديدة لإنشاء صور عالية الجودة من النصوص التوجيهية.

وقد جربنا نفس المثال الذي قمنا بتجربته في نموذج "غروك 3" لـ"عائلة تجتمع في عيد الفطر، مع أفراد يرتدون ملابس العيد التقليدية، يتبادلون التهاني أمام منزل مزين بزينة العيد، وسط أجواء مفعمة بالفرح، بينما تظهر السماء الزرقاء والأضواء الملونة في الخلفية بأسلوب "غيبلي"."

وقام النموذج بتوليد صورة مفعمة بخيال الأنمي المستوحى من "أستوديو غيبلي" المثير حسب الوصف الذي كتبناه في خانة الأوامر (Prompt).

وعلى عكس أدوات الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي الأخرى، يمتلك "غت آي إم جي إيه آي" ميزة إضافية، لأنه لا يمكنه فقط إنشاء الصور بل أيضا تعديلها وتحويلها إلى مقاطع فيديو. وهذا يجعله أداة مهمة للأشخاص الذين يقومون بأعمال إبداعية، مثل الفنانين والمصممين.

ويقدم النموذج مولدا مجانيا بنمط "أستوديو غيبلي" حيث يمكن للمستخدمين رفع الصور وتعديل تأثير "غيبلي".

٤- "آي إن إس مايند" (insMind)

يوفر "آي إن إس مايند" فلتر ذكاء اصطناعي مجانا لتحويل الصور إلى أعمال فنية بأسلوب "أستوديو غيبلي"، حيث يقدم مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تبسيط وتعزيز عمليات الصور.

وتشمل الميزات إزالة الخلفية، والتصاميم المولدة بالذكاء الاصطناعي، وتغيير حجم الصور الذكي، مما يتيح للمستخدمين إنشاء صور احترافية بسهولة.

بفضل واجهتها البسيطة ومعالجتها السريعة، تعدّ الأداة مثالية حتى لمن يريدون تحسين مشاريعهم الإبداعية دون الحاجة لخبرة تقنية واسعة. يمكنك البدء بالخطة المجانية أو الترقية للاستفادة من الميزات الإضافية.

٥- "ديب دريم جينيراتور" (Deep Dream Generator)

يستخدم "ديب دريم جينيراتور" التعلم العميق لإنشاء صور حالمة تشبه اللوحات اليدوية. حيث يمكنه إنتاج مرئيات مشابهة لأعمال "أستوديو غيبلي".

تأخذ المنصة النصوص المدخلة من المستخدم وتولد صورا معقدة تشبه الأحلام، مستوحاة من مشروع "ديب دريم" (Deep Dream) من "غوغل".

كما توفر الأداة خيارات تخصيص رائعة، مما يتيح لك التأثير على أسلوب وتعقيد الصور المولدة، مما يجعلها مناسبة لجميع الاحتياجات الفنية، من الهواية إلى المشاريع الاحترافية.

٦- "ستيبل ديفيجن" (Stable Diffusion)

"ستيبل ديفيجن" هو نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر قادر على إنشاء صور مستوحاة من الأنمي والرسوم المتحركة استنادا إلى النصوص أو الصور المدخلة، وتمّ إطلاقه بداية في عام 2022.

إضافة إلى الصور، يمكنك أيضا استخدام النموذج لإنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة. ويعتمد "ستيبل ديفيجن" على تقنية الانتشار (Diffusion) ويستخدم الفضاء الكامن (latent space)، وهو ما يقلل بشكل كبير من متطلبات المعالجة، مما يسمح بتشغيل النموذج على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة المزودة بوحدات معالجة الرسوميات (GPUs).

يمكن ضبط "ستيبل ديفيجن" ليلائم احتياجاتك الخاصة باستخدام خمس صور فقط عبر التعلم بالانتقال (transfer learning).

٧- "آرت بريدر" (Artbreeder)

"آرت بريدر" هو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور باستخدام التعلم الآلي. حيث يمكنك دمج الصور وتعديل الميزات لإنشاء أعمال فنية فريدة، مثل بورتريهات ومناظر طبيعية.

من خلال واجهتها السهلة والمجتمع التعاوني، "آرت بريدر" توفر أداة مثالية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

ويمكن استخدامها لإنشاء صور مخصصة، كصور تصف أجواء عيد الفطر في قطاع غزة وحالة الأطفال في العيد وهم وسط الدمار، من خلال مزج عناصر تتناسب مع أجواء العيد في قلب الحرب.

على سبيل المثال، يمكنك أن تكتب هذا الأمر (Prompt): "صورة طفلة تحمل ألعاب العيد وسط الدمار في قطاع غزة، بأسلوب أستوديو غيبلي." ورغم ذلك، تتطلب بعض الميزات ترقية مدفوعة.

٨- "ران واي إم إل" (Runway ML) و"ليوناردو إيه آي" (Leonardo AI) و"ميج سبيس" (Mage.Space)

هذه منصات متقدمة للذكاء الاصطناعي تقدم تجربة مجانية وتحكّما أفضل في التفاصيل مثل "النعومة" بأسلوب "توتورو" (Totoro-style) أو لوحات الألوان المستوحاة من "المخطوفة" (Spirited Away).

مثلا نموذج "ليوناردو إيه آي" (Leonardo AI) هو أداة رائعة لتحويل الأفكار إلى صور فنية مذهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، جربنا استخدامه لتحويل هذا النص إلى صورة على طراز "أستوديو غيبلي": "احتفال بِعيد الفطر في شارع مزدحم في المدينة، مع أشخاص يرتدون الملابس التقليدية، يتسوقون للعيد، ومتاجر مزينة بالأضواء المتوهجة، وأجواء احتفالية في الهواء، مع إضاءة دافئة أثناء الغروب".

النتيجة كانت، كما ترون، صورة تجسد الأجواء الاحتفالية، مع إضافة لمسة "أستوديو غيبلي" الساحرة. والطراز الذي يعكس جماليات "غيبلي" كان حاضرا في الألوان الناعمة والتفاصيل المستوحاة من الرسوم المتحركة، مما أضفى على الصورة طابعا حالما.

ويمكنك توليد الصور بأسلوب "غيبلي" بطريقتين مختلفتين:

من النص إلى صورة : يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسومات فنية فريدة بأسلوب "غيبلي" من خلال وصف مشهد أو شخصية.

: يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسومات فنية فريدة بأسلوب "غيبلي" من خلال وصف مشهد أو شخصية. من صورة إلى صورة: يمكنك رفع صورة موجودة، حيث سيقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تفسيرها وتحويل الصور الشخصية إلى شخصيات أنمي بأسلوب "غيبلي".

يمكنك الآن تحويل فرحتك بالعيد إلى أعمال فنية بأسلوب الأنمي الساحر. بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكانك إحياء ذكرياتك بطريقة مبتكرة وفريدة، لتظل هذه اللحظات خالدة بألوانها السحرية، كما لو كانت جزءًا من فيلم أنمي جميل.

فلماذا لا تبتكر لحظتك الخاصة هذا العيد؟ شارك تلك الصور المبهجة، واغمر عالمك بتفاصيل مليئة بالخيال والإبداع.