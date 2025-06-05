"آبل" تسعى لتغير أسماء أنظمة التشغيل التابعة لها

تفصلنا أيام قليلة عن مؤتمر "آبل" السنوي للمطورين الذي يحمل تحديثات نظم آبل المختلفة والمزايا الجديدة الموجودة في كل نظام، لذا فقد بدأت الشائعات بالانتشار عن المؤتمر وما يضمه من إعلانات جديدة.

وبحسب تقرير بلومبيرغ الأخير، فإن الشركة تفكر في تغيير طريقة تسمية الأنظمة الخاصة بها، وذلك عبر التخلي عن التسلسل الرقمي لأنظمة الشركة، والانتقال إلى تسمية تعتمد على العام الذي يصدر فيه التحديث، أي أن نظام "آيفون" القادم لن يكون "آي أو إس 19″، ولكن بدلًا من ذلك سيكون "آي أو إس 26″، في إشارة إلى أن التحديث يغطي غالبية عام 2026.

من المتوقع أيضًا أن تكشف آبل عن تغيير كامل في واجهة الأنظمة لتصبح أقرب إلى نظام النظارات الذكية "فيجين أو إس" (VisionOS)، ولكن يجب علينا أن ننتظر المؤتمر حتى نتأكد من المعلومات الموجودة فيه، تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الشركة القادم سيكون في 9 يونيو/حزيران الجاري وسيتم بثه مباشرةً كما جرت العادة.