تكنولوجيا

قراصنة "جبروت" يستولون على 4 تيرابايتات من قاعدة بيانات السجل العقاري في المغرب

A hooded man holds a laptop computer as blue screen with an exclamation mark is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. Capitalizing on spying tools believed to have been developed by the U.S. National Security Agency, hackers staged a cyber assault with a self-spreading malware that has infected tens of thousands of computers in nearly 100 countries. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration
البيانات المسربة تضمنت تفاصيل أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية من أصل 10 ملايين وحدة تم تسريبها (رويترز)
4/6/2025

شهدت الأيام الماضية نشاط مجموعة من القراصنة الجزائريين المعروفين باسم "جبروت" ضد الحكومة المغربية والمواقع التابعة لها، ومن بينها قاعدة بيانات السجل العقاري في المغرب التي سرق منها بيانات يصل حجمها إلى 4 تيرابايتات، وذلك بحسب ما جاء في موقع "موروكو ورلد نيوز" (Morocco world news).

وبحسب ما جاء في تقرير الموقع المغربي، فإن قراصنة "جبروت" كانوا مسؤولين عن هجوم سابق ضد الحكومة المغربية وتحديدًا ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تسريب قاعدة بيانات ضخمة مماثلة منه.

أعلنت المجموعة الهجوم يوم الاثنين الماضي عبر القناة الرسمية الخاصة بها في "تليغرام"، مؤكدة أنها تمكنت من سرقة قاعدة البيانات بالكامل وتسريب العديد من البيانات الحساسة المتعلقة بالعقارات وملاكها في المغرب.

وتضمنت البيانات المسربة تفاصيل أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية من أصل 10 ملايين وحدة تم تسريبها، وتشمل هذه البيانات هوية أصحاب العقارات والأرقام التعريفية للوحدات الخاصة بهم فضلًا عن عقود البيع والمستندات الهندسية الخاصة بها ونسخ من البطاقات الشخصية وجوازات السفر وحتى المستندات البنكية المتعلقة بمالكي هذه الوحدات.

أوقف السجل العقاري الوصول إلى المنصة الخاصة به فور الإعلان عن الهجوم مع احتمال إلغاء المنصة بالكامل والعودة إلى النظام الورقي الأكثر أمانًا، خاصة أن بعض المستندات التي سرّبت في قناة "تليغرام" تعود لمجموعة من الشخصيات المغربية البارزة من بينهم محمد ياسين المنصوري المدير العام للاستخبارات الخارجية.

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وأما عن سبب الاختراق، فإن المجموعة أرجعت السبب إلى "الدعاية الكاذبة" للإعلام المغربي بشأن شائعات تجميد فرنسا لأصول مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى، مشيرة إلى أن هذه الأمور تعني الحكومة الجزائرية والفرنسية فقط، ولا يحق للحكومة المغربية التدخل بها.

المصدر : مواقع إلكترونية

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