غسان كوستا للجزيرة نت: "غوغل تولي أهمية كبيرة لأسواق الخليج"

في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقًا متسارعًا نحو تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، احتفلت غوغل كلاود بمرور عامين على إطلاق منطقتها السحابية في الدوحة، عبر قمتها السنوية الثانية التي جمعت أكثر من 1500 من صنّاع القرار والمطورين وخبراء التكنولوجيا في قطر.

وعلى هامش القمة، التقى فريق الجزيرة نت بالسيد غسان كوستا، المدير الإقليمي لغوغل كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للحديث عن رهانات الشركة في الخليج، وأثر حضورها في بناء القدرات الرقمية المحلية، ومستقبل أدواتها الذكية في بيئة تحتكم إلى اعتبارات سيادية مشددة على أمن البيانات.

في هذا الحوار، نطرح أسئلة عميقة عن رهانات غوغل لحظة دخولها السوق القطرية، والمفاجآت التي واجهتها، وكيف تختلف مقاربتها لخصوصية البيانات في دول الخليج عن بقية العالم. كما نستعرض تجارب واقعية لمشاريع محلية فاقت توقعات الشركة، ونستكشف رؤيتها حيال استعداد المنطقة لأدواتها الأحدث في الذكاء الاصطناعي.

بين طموحات التحول الرقمي في قطر، وابتكارات غوغل المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، يتجلى المشهد التكنولوجي في المنطقة كمساحة واعدة لاختبار مستقبل تقنيات الحوسبة السحابية والتعلم الآلي. وقد كشف هذا الحوار مع غسان كوستا عن توازن دقيق تسعى غوغل لتحقيقه بين تلبية المتطلبات السيادية للدول، ودفع حدود الابتكار العالمي نحو آفاق جديدة.

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وبينما تواصل الشركات والحكومات في الخليج استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن المنظومات المحلية من امتلاك أدواتها الرقمية والاستقلال بها؟ أم أن الشراكات مع عمالقة التكنولوجيا ستظل شرطًا أساسيًا في المعادلة؟