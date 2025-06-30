تطبيق "ديب سيك" يواجه الحظر من متاجر "آبل" و"غوغل"

طالبت مفوضة حماية البيانات بألمانيا ميكي كامب شركتي "آبل" و"غوغل" بإزالة تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الصيني من متاجر التطبيقات داخل الهواتف الألمانية بسبب بعض المخاوف بشأن حماية بيانات المستخدمين، فضلا عن مشاركة التطبيق بياناته مع الحكومة الصينية، وذلك بحسب ما جاء من وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" بيان كامب بشأن حظر التطبيق ومطالبة الشركات بحذفه من متاجرها، إذ وضحت بأن السبب الرئيسي وراء هذا الطلب هو المخاوف من كون التطبيق يتعمد مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.

كما تجدر الإشارة إلى اتفاقية خصوصية المستخدم الخاصة بتطبيق "ديب سيك" التي توضح تخزين التطبيق في حواسيب صينية للعديد من البيانات الخاصة بالمستخدمين، سواء كانت الأسئلة التي يوجهها المستخدمون إلى النموذج أو حتى الملفات التي يقومون برفعها مباشرة.

وأشارت كامب إلى أن "ديب سيك" فشل في تزويد الوكالة بأي أدلة تغير وجهة نظرها وتؤكد حماية البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل يقارب ذاك المستخدم في "ألمانيا" والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مضيفة أن هذا القرار تم اتخاذه بعد توجيه طلبات رسمية لشركة "ديب سيك" لتغير سياسة تخزين البيانات الخاصة بها امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ولكن "ديب سيك" رفضت الالتزام بهذا الطلب بحسب ما نقله تقرير "رويترز".

ويأتي هذا الحظر على خلفية اتخاذ إيطاليا الخطوة ذاتها مطلع هذا العام مستندة إلى غياب الأدلة المتعلقة بآلية استخدام البيانات والاستفادة منها من قبل التطبيق، كما أن الحكومة الهولندية حظرته على الأجهزة الحكومية فضلا عن امتعاض واسع داخل دول الاتحاد الأوروبي مع مطلبات بحذف التطبيق أو حظره داخلها.

كما تنوي الحكومة الأميركية تقديم قانون جديد يجرم استخدام أي نماذج ذكاء اصطناعي من قبل الوكالات التنفيذية الأميركية طالما طور في الصين، ومن جانبها لم تعلق "آبل" أو "ديب سيك" على الأمر حين تواصلت معهما "رويترز" ولكن "غوغل" أشارت إلى أنها تدرس الطلب.