بسبب سباق.. شركة روبوتات تبيع أكثر من ألفي روبوت وتجمع 35 مليون دولار

تحول مسار "نوتيكس روبوتيكس" (Noetix Robotics) في الشهور الأخيرة، إذ جمعت تمويلا يصل إلى 35 مليون دولار، فضلا عن حجز ألفي روبوت شبه بشري، استعدادا لتسليمها قبل نهاية العام، ويعود ذلك إلى أول نصف ماراثون للروبوتات في العالم، وفق تقرير وكالة بلومبيرغ.

أسس جيانغ تشى يوان (27 عاما) "نوتيكس" عام 2023، وجمعت خلال السنوات الماضية ما تصل قيمته إلى 35 مليون دولار، وبعد فوز روبوت "إن 2" في نصف الماراثون، جمعت الشركة هذه الأموال خلال أشهر قليلة، محققة بذلك تقييم يصل إلى 200 مليون دولار.

وأوضح جيانغ -في مقابلة أجراها مع تلفزيون بلومبيرغ- أن غالبية الروبوتات التي باعتها الشركة جاءت بعد سباق نصف الماراثون لدرجة جعلتهم يزيدون من حجم فريق العمل ليصل إلى 100 فرد وبناء أرضية إنتاج جديدة قادرة على إنتاج أكثر من 10 روبوتات يوميا.

وتكلفة روبوت "إن 2" -الذي شارك في السباق وحاز المركز الثاني فيه- تصل إلى 6 آلاف دولار، في حين أن غالبية الروبوتات التي شاركت في السباق لم تصل إلى خط النهاية، وهو ما جذب أعين المستثمرين، فضلا عن العملاء الذين تنوعت وظائفهم بدءا من شركات تنظيم حفلات وحتى المتاحف والمعاهد البحثية في دول الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك حسب ما نقلته بلومبيرغ.

ويشير جيانغ في أثناء المقابلة إلى السياسة التي تتبعها شركته في بيع الروبوتات بتكلفة مخفضة مقارنة مع المنافسين، مؤكدا أن هذه السياسة هي التي اتبعتها "شاومي" (Xiamoi) في بداية رحلتها بعالم الهواتف المحمولة لمنافسة عمالقة الصناعة، مثل آبل، مضيفا أن شركته تنوي تصنيع 10 آلاف روبوت العام المقبل بعد افتتاح مصنعين جدد، وهو يأمل أن تتسبب هذه المصانع في خفض التكلفة أكثر ليصبح من الممكن اقتناء روبوت في كل منزل.

تستعد الآن "نوتيكس" إلى جانب عدد من الشركات الأخرى لأكبر حدث رياضي للروبوتات في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تقع البطولة في أحد ملاعب العاصمة بكين وتضع الروبوتات في مواجهة اللاعبين البشر في عديد من الرياضات وألعاب القوى، وذلك وفق تقرير بلومبيرغ.