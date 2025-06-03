نشاط مفاجئ لإذاعة "يوم القيامة" الروسية.. ما القصة؟

شهدت ساحة الحرب الروسية الأوكرانية عددا من التطورات السريعة في الأيام الماضية، ومن بينها مجموعة من المفاوضات التي بدأت للوصول إلى اتفاق سلام بين الدولتين، ولكن بشكل مفاجئ، نشطت إذاعة "يو في بي 76" (UVB-76) المعروفة باسم "إذاعة يوم القيامة"، وبدأت في بث مجموعة من الرسائل المشفرة، وذلك وفق مجموعة من المواقع الروسية من بينها "إي إيه دايلي" (EADaily) وموقع "آر يو ويكي" (RuWiki)، فما قصة هذا البث المفاجئ؟

ما إذاعة يوم القيامة؟

يشير مفهوم إذاعة يوم القيامة إلى قناة "يو في بي 76" ذات التردد المنخفض، وهي إذاعة روسية يعتقد أنها تستخدم بشكل أساسي من قبل الجيش الروسي في حالات الطوارئ التي تحتاج إلى نقل رسائل مشفرة، وذلك رغم غياب التأكيدات الرسمية حول هذه المعلومة وهوية مالك القناة، وهي تعمل على تردد 4625 هرتز ويشير إليها الناطقون بالإنجليزية باسم "ذا بازر" (The Buzzer).

في العادة، لا تبث هذه القناة أي شيء، إذ يكون بثها فارغ طوال الوقت، ولكن أحيانا تقوم ببث رسائل مشفرة على مسافات متباعدة، وتأتي هذه البثوث دوما عبر صوت مشفر وغامض للغاية، وهي تضم أرقاما وحروفا وفي بعض الأحيان أسماء أو كلمات روسية.

لا يمكن التيقن من الهدف الرئيسي وراء هذه القناة، ولكن يعتقد أنها تستخدم في نقل الإشارات العسكرية أو الأوامر العسكرية المشفرة، ويعتقد ايضًا أنها جزء من بروتوكول ""المحيط" أو "اليد الميتة" النووي، وهي بروتوكولات لبدء الحرب النووية في حالة الهجوم على الأراضي الروسية وتعطل سلسلة القيادة، ويرى البعض أنها أداة للحرب النفسية تستخدمها الحكومة الروسية في بعض الأحيان.

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نشاط مفاجئ

بدأت قناة "يو في بي 76" نشاطها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، واستمرت بالعمل على فترات متباعدة منذ ذلك الوقت، ولكن كان نشاطها قليل في السنوات الماضية حتى مطلع يونيو/حزيران الجاري، إذ بثت القناة رسالة مشفرة تشير إلى مجموعة من الكلمات الروسية التي تعني "بطة"، "فظ البحر"، "مرح".

وفي اليوم التالي، أي الثاني من يونيو/حزيران، بثت القناة رمزا مشفرا، وذلك بعد انتهاء المفاوضات الروسية الأوكرانية الأخيرة التي تحدث في إسطنبول، وهي المفاوضات ذاتها التي تبدأ بعد الهجوم الأوكراني الأخير.

يذكر أن القناة عاودت النشاط في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين تزامنا مع مجموعة من الأحداث السياسية الهامة من مثل محادثة بوتين وترامب، وهو ما يعزز كون استخدامها عسكريا في المقام الأول، وفي الوقت الحالي، لا يمكن التأكد من سبب النشاط الأخير، ولكنه نشاط مكثف لم تشهده القناة في السابق.