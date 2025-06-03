رسائل منصة "إكس" الخاصة تمتلك تشفيرا يوازي "بيتكوين"

في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" ونقلها موقع "بيزنس إنسادير" (Business Insider) لاحقًا، كشف إيلون ماسك عن أحدث مزايا منصة "إكس" المنتظرة والتي تبدأ في الوصول إلى المستخدمين تدريجيا، وهي ميزة دردشة مباشرة تستبدل الرسائل الخاصة السابقة في المنصة وتتيح إرسال أي نوع من الملفات وإجراء جميع المكالمات الصوتية والفيديو بشكل مشفر للغاية.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحاول فيه ماسك جعل منصة إكس منصة تواصل اجتماعي يمكن استخدامها بشكل يومي من قبل الجميع، دون التركيز على المزايا الإعلامية للمنصة التي كانت تتضمن ظهورا مباشرا للتغريدات حتى وإن كانت ردًا على تغريدات أخرى.

لم يوضح ماسك ماذا يعني بكون التشفير موازيًا في القوة للتشفير المستخدم في "بيتكوين"، وعلى الأرجح يقصد ماسك آلية التشفير الثنائي الأطراف، وفي هذه الحالة يكون ماسك غيّر خوارزمية التشفير الخاصة بالرسائل النصية في المنصة تمامًا.

يذكر أن نيما أوجي، الذي يقول في سيرته الذاتية على إكس إنه باحث مستقل في مجال التطبيقات ومطور ويب، نشر عبر حسابه سابقًا صورة لواجهة برنامج الدردشة الجديد، قائلًا إنه يضم مجموعة متنوعة من المزايا التي تجعله ينافس تطبيقات الدردشة المباشرة.

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تتسق هذه الخطوة مع طموح ماسك في طرح برنامج خارق يضم جميع المزايا التي يحتاجها المستخدم بشكل يومي، وهو المفهوم المستخدم في الصين بكثرة مع تطبيقات مثل "وي شات" (WeChat) وغيرها، ويبدو أن ماسك يقترب من تحقيق هذا الحلم في منصة إكس.