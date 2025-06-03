تطبيق اختصارات "آبل" يحصل على مرايا الذكاء الاصطناعي

أشار التقرير الأحدث الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" وموقع "ناين تو فايف ماك" (9to5mac) المختص بكل ما يتعلق بأجهزة "آبل"، إلا أن الشركة تفكر في تطوير تطبيق "الاختصارات" المميز الموجود في جميع أنظمتها بتعزيزه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تقرير "بلومبيرغ" أكد أن الشركة كانت تخطط لإطلاق هذه الميزة في العام الجاري، ولكن المتاعب التي واجهت مزايا الذكاء الاصطناعي من "آبل" كانت كفيلة بتأجيل الميزة لعام 2026، وعلى الأرجح تصدر مع نظام "آي أو إس 26" الذي يطرح للجمهور في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعد تطبيق "الاختصارات" أداة أتمتة وظائف سهلة وسريعة ذات واجهة سهلة للمستخدمين الذين لا يملكون خبرة برمجية كافية، وهي متاحة في جميع أجهزة "آبل" بدءًا من "آيفون" وحتى "آيباد" و"ماك بوك" بجميع إصداراته.

في الوقت الحالي، تعمل الأداة بكفاءة وتستخدم بكثرة من العديد من المستخدمين في العالم، ولكن دمج مزايا الذكاء الاصطناعي فيها يحولها إلى أداة أقرب إلى عملاء الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن استخدام اللغة الطبيعية مع واجهة هذه الأداة من أجل أتمتة مجموعة من المهام التي قد تكون مملة للمستخدمين.

من غير المعروف إن كانت هذه المزايا تتيح الربط بين جميع التطبيقات وتطبيق "الاختصارات" أم لا، ولكن من الأكيد ظهور مزيد من المعلومات حول هذا التحديث في مؤتمر المطورين القادم من "آبل".