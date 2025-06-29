سيارة رباعية الدفع بحجم دراجة نارية للتغلب على ازدحام المدن

كشفت شركة "إيموشن" (AEMotion) الفرنسية عن مركبة كهربائية رباعية الدفع، هي الأولى من نوعها، حيث تجمع بين تصميم السيارة العصرية الصغيرة ومرونة الدراجة النارية، إذ إنها مزوده بأربع عجلات قابلة للإمالة لاجتياز المنعطفات والحواجز بسهولة وسرعة.

وجاءت فكرة هذه المركبة -التي لم يُطلق عليها اسم بعد- نظرا للازدحام الكبير في المدن الأوروبية، إذ يقضي متوسط سكان أوروبا ما يقارب 200 ساعة سنويا في الازدحام المروري، والجدير بالذكر أن التصميم الأول لسيارة "إيموشن" يعود إلى عام 2014، حيث استغرق الفريق أكثر من 10 سنوات و7 نماذج أولية للوصول إلى مرحلة ما قبل الإنتاج.

وقد أعلنت الشركة، أن مركبتها أصبحت جاهزة نهاية العام الماضي، وعرضت أول نماذجها في معرض "فيفا تكنولوجي" (Viva Technology) في باريس هذا العام، إذ عرضت خطتها للإنتاج. وحتى الآن لا تزال تفاصيل السيارة الكهربائية قليلة، ولكن يتبين أنها تجمع بين أفضل مميزات الدراجة النارية والسيارة الكهربائية، مما يجعلها مثالية للتنقلات اليومية داخل المدينة.

مميزات سيارة "إيموشن"

سيارة "إيموشن" مركبة صغيرة مغلقة تحتوي على 4 عجلات قابلة للانحناء، وتصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، ما يسمح باستخدامها في الطرق السريعة.

وأهم ما يميز هذه المركبة، هو أبعادها الصغيرة، إذ يبلغ طولها 2.35 متر وعرضها 79 سنتيمترا في أوسع نقطة، وهي تتسع لراكبين اثنين –السائق في الأمام والراكب الثاني خلفه– ويُتحكم فيها بمقبض بدلا من عجلة القيادة، تماما مثل الدراجة النارية.

وتتميز السيارة أيضا بقدرتها الاستثنائية على الميلان حتى 35 درجة عند الانعطاف، كما أن المحرك يأتي بقوة 45 حصانا، وهو قوي بما يكفي للسير على الطرق السريعة.

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وتأتي مركبة "إيموشن" مزودة ببطارية ثابتة تكفي للسير مسافة 200 كيلومترا في شحنة واحدة، مع إمكانية إضافة بطاريتين احتياطيتين قابلتين للتبديل السريع، ويفترض أن توفر كل منها مدى يصل إلى 70 كيلومترا، وهكذا تستطيع السيارة السير مسافة 340 كيلو مترا بشحنة كاملة للبطاريات الثلاث.

وبالنسبة لمستوى الأمان، فقد صُممت السيارة باستخدام مادة "إي بي بي" (EPP) الماصة للصدمات والتي توضع في المصدات وهيكل السيارة والبطانة الداخلية، حيث تعمل كنظام وسائد هوائية سلبي، وهذا ما يجعلها خفيفة الوزن ويمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، مما يجعل السائق يشعر أنه داخل خوذة عالية التقنية.

وتحتوي الأبواب على نوافذ لحماية السائق من العوامل الجوية مثل المطر، ولكن المثير للدهشة، أن الجزء السفلي من الباب غير موجود، ولم تُصرح الشركة بعد عن الفائدة من هذا التصميم.

ومن الناحية العملية، تقف السيارة بمفردها دون مسند مما يجعل ركنها سهلا للغاية، كما توفر مساحة تخزين جيدة في الخلفية، تظهر عند تحريك مقعد الراكب إلى الأمام.

وبالنسبة للحصول على السيارة، فلم تطرح الشركة خيار البيع بعد، ولكنها بدأت بتأجير سياراتها في فرنسا مقابل 200 يورو شهريا، شاملة تكاليف التأمين والإصلاحات المُعتمدة والصيانة.

وعن خطة الإنتاج، تشمل عمليات التسليم الأولى في عام 2026 للمُعتمدين الأوائل، يليها إنتاج واسع النطاق في عام 2027، مع إمكانية التوسع الدولي بعد ذلك، وتُقدر شركة "إيموشن" سعر السيارة الصغيرة بين 20 ألفا و25 ألف يورو.