بعد استخدامه في أنظمة "آبل".. كيف تفعّل التأثير الزجاجي في "ويندوز"؟

كشفت "آبل" ضمن مؤتمر المطورين لهذا العام عن تصميم الواجهة الجديدة الخاصة بالنظام، وهي واجهة تعتمد في المقام الأول على التأثير الزجاجي والشفافية أو كما أطلقت عليها الشركة "ليكويد غلاس" (Liquid Glass)، ومن المتوقع أن تصل هذه الواجهة إلى جميع أنظمة الشركة ومنتجاتها.

ورغم تضارب الآراء حول الواجهة الجديدة وما إن كانت أعجبت البعض أو تسببت في نفور الآخرين، فإن هناك جزءا من المستخدمين لن يستطيعوا الوصول إلى هذه الواجهة، وهم مستخدمو أنظمة "ويندوز"، لكونها واجهة رسمية لأنظمة "آبل" فقط.

ولكن، عبر بعض التعديلات يمكن لمستخدمي "ويندوز" الوصول إلى الواجهة الجديدة وتفعيلها بشكل بسيط وسهل، وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة "ويندوز فيستا" (Windows Vista) التي صدرت في عام 2007 كانت تقدم واجهة مماثلة لهذه الواجهة.

كيف يمكن تفعيل واجهة "ليكويد غلاس" في "ويندوز"؟

توقفت "ويندوز" عن استخدام واجهة "ليكويد غلاس" بشكل كامل مع إطلاق نظام "ويندوز 7" في عام 2009، ولكن يمكن تطبيق التأثير المعروف باسم "آيرو" (Aero) عبر استخدام تطبيق مفتوح المصدر متاح للتحميل من خلال صفحة "غيت هاب" (GitHub) الخاصة بالمشروع.

ظهر التطبيق الخاص بهذا التأثير للمرة الأولى في عام 2024 من قبل المطور مابلسبي (Maplespe) وأطلق عليه "دي دبليو إم بلور غلاس" (DWMBlurGlass)، ثم قام بإضافته في حساب "غيت هاب" الخاص به متيحا تحميله لكل المستخدمين مجانا.

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق مفتوح المصدر من تطوير فردي، لذا يمكن أن تحدث بعض الأخطاء في النظام نتيجة التطبيق، وفي هذه الحالة يجب حذف التطبيق وإزالته من النظام وإعادة تشغيله، كما ينصح بأخذ نسخة احتياطية من النظام.

خطوات تفعيل واجهة "ليكويد غلاس" في "ويندوز"

في البداية، قم بتحميل التطبيق من حساب "غيت هاب" مجانا، وبعد ذلك قم باستخراج الملفات الموجودة في الملف المضغوط وضعها في مجلد التطبيقات الخاصة بالنظام.

بعد ذلك اضغط على رمز التطبيق، وهو يحمل اسم التطبيق نفسه "دي دبليو إم بلور غلاس"، ثم اضغط داخل التطبيق على زر تحميل الملفات ليقوم بتحميلها مباشرة من خوادم "مايكروسوفت"، وعندما ينتهي التحميل انتقل إلى صفحة الخيارات المتقدمة.

وفي صفحة الخيارات المتقدمة، اختر خيار الطمس المتقدم، وهو يضم تأثير "آيرو" مع تأثير الطمس المتقدم، ثم اختر "آيرو" من خيارات التأثير.

يمنحك هذا الخيار تحكما أوسع في الأمور التي يمكنك القيام بها وخيارات التأثير المختلفة من وضوح وتباين الألوان وغيرها، وبعدما تنتهي من تحديد الخيارات التي ترغب بها -ويمكن ترك جميع الخيارات كما هي- عد إلى الصفحة الرئيسية واضغط على زر الحفظ.

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وعلى الفور ستجد التأثير ظهر بشكل واضح في مختلف التطبيقات والنوافذ داخل النظام، ومن الوارد أن تجد بعض التطبيقات غير مدعومة من التأثير لكونه مجهودا فرديا لشخص واحد، لكن يتوقع أن يتم تحديث التأثير ليظهر في كافة تطبيقات النظام.