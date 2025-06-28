أفضل أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي عام 2025

قبل أعوام قليلة، كانت المهام -مثل إزالة شخص من صورة أو دمج كائن جديد- تتطلب مهارات متقدمة وخبرة طويلة في أدوات تحرير الصور التقليدية.

ولكن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي أدى إلى ظهور أدوات قادرة على فهم محتوى الصورة، والتنبؤ بما يجب أن يكون موجودًا في أي مساحة فارغة، أو توليد عناصر واقعية تنسجم مع المشهد الأصلي.

وتقدم هذه الأدوات مجموعة واسعة من الوظائف، جاعلة تحرير الصور الاحترافي في متناول الهواة والمحترفين على حدٍ سواء، وأصبحت المهام التي كانت تتطلب ساعاتٍ من العمل ممكنة الآن ببضع دقائق.

ونستعرض في هذا المقال مجموعة من أفضل أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، حيث تجسد كل أداة مزيجًا من الابتكار وسهولة الاستخدام والقدرات، ملبية مختلف جوانب تحرير الصور.

"فوتوشوب" (Photoshop)

لا شك أن التقاط الصورة ما هو إلا البداية، حيث يتطلب تحويلها إلى صورة عالية الجودة مهارة ووقتًا وجهدًا، وهنا يأتي دور "فوتوشوب" الذي يرسي معايير جديدة في مجال تحرير الصور.

وتساعد أدوات الذكاء الاصطناعي -مثل "التعبئة التوليدية" (Generative Fill) و "المرشحات العصبونية" (Neural Filters)- المستخدمين في إزالة العناصر، وتحسين التفاصيل، وحتى إنشاء المحتوى، في حين تزيل ميزة "التعبئة المدركة للمحتوى" (Content-Aware Fill) العناصر بذكاء وتدمج الخلفية لإضفاء مظهر طبيعي.

وتستطيع توسيع حدود أي صورة باستخدام خاصية "التوسيع التوليدي" (Generative Expand). وما عليك سوى تحديد جزء من الصورة، وإعادة إنشاء تنويعات جديدة باستخدام أداة "إنشاء نسخ مشابهة" (Generate Similar).

"لومينار نيو" (Luminar Neo)

يسهل "لومينار نيو" تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على جودتها العالية. وتتيح لك ميزات، مثل "استبدال السماء بالذكاء الاصطناعي" (AI Sky Replacement) بسهولة، بينما يحسن "الذكاء الاصطناعي للصور الشخصية" (Portrait AI) درجات لون البشرة والإضاءة تلقائيًا.

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ويحتوي التطبيق على أداة "التباين الفائق" (Supercontrast) التي توفر تحكمًا دقيقًا في تباين الإضاءات والدرجات اللونية المتوسطة والظلال، مما يجعل عمليات التحرير تبدو أكثر طبيعية.

"توباز لابس" (Topaz Labs)

يتخصص "توباز لابس" في تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي، ويحتوي على أدوات لتحسين جودة الصور المنخفضة الدقة دون فقدان الجودة، وإزالة الحبوب والتشويش، وتحسن الصور الضبابية.

وتعد هذه الأدوات مفيدة للمصورين الذين يحتاجون إلى استعادة الصور أو تحسينها بأقل قدر من التعديلات اليدوية. كما يتميز "توباز لابس" بتقنياته في تحسين الوضوح والتحسين وتقليل التشويش، وهو أمر يفضله المصورون والمصممون.

"كانفا" (Canva)

بالرغم من أن "كانفا" معروف أكثر بتصميم الجرافيك، فإنه محرر صور بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح لك ميزة "التحرير السحري" (Magic Edit) إجراء تعديلات سريعة، وإزالة الخلفيات، وإضافة تأثيرات بسهولة.

كما يقدم اقتراحات للنصوص والعناصر، مما يسهل إنشاء التصميم. وتستطيع من خلال ميزة "الممحاة السحرية" (Magic Eraser) إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة. ويمكنك أيضًا تحسين الصور وتنقيحها باستخدام ميزة "الضبط التلقائي بالذكاء الاصطناعي" (AI Auto Adjust). وتعزل أداة "الالتقاط السحري" (Magic Grab) العنصر عن الصورة بسرعة، ويمكنك أيضًا إضافة نص.

"فوتور" (Fotor)

يعد "فوتور" بمنزلة محرر صور بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، حيث يبسط عمليات التحرير المعقدة، وهو مصمم للمستخدمين الذين يرغبون في نتائج سريعة واحترافية دون الحاجة إلى تعديلات يدوية.

ويساعد التطبيق في تنقيح الصور الشخصية، أو تحسين الألوان، أو تنعيم البشرة، أو إزالة العيوب، أو تعزيز ملامح الوجه، ويؤتمت الذكاء الاصطناعي جميع هذه التعديلات بنقرة واحدة.

كما أن عملية إزالة الخلفية سلسة للغاية، حيث يعزل "فوتور" العناصر بدقة، مما يسهل إنشاء صور شفافة أو تبديل الخلفيات. في حين يضيف تأثير "إتش دي آر" (HDR) عمقًا وتفاصيل، الأمر الذي يضفي على الصور مظهرًا غنيًا ومتوازنًا.

"ريموف بي غي" (Remove.bg)

يعد هذا التطبيق بمنزلة أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمهمة واحدة، وهي إزالة الخلفية. ويكتشف التطبيق العناصر فورًا، ويعمل على قصها بدقة، مع تقديم صور نقية وشفافة، دون الحاجة إلى التحديد اليدوي.

ويتعامل التطبيق بدقة مع الحواف الدقيقة، مثل الشعر والفراء. ويعمل عبر جميع أنواع الخلفيات، ويتكامل مع أدوات مثل "فوتوشوب" لتسهيل العمل.

وقد يواجه البرنامج أحيانًا مشاكل في اكتشاف خلفيات بعض الصور، ولكن يمكن حل هذه المشكلة باستخدام "الفرشاة السحرية" (Magic Brush).

"ليتس إنهانس" (Let’s Enhance)

يتيح لك التطبيق تحسين الصور دون فقدان جودتها، وهو مثالي لاستعادة الصور القديمة أو المنخفضة الجودة.

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وعلى عكس عمليات التحسين التقليدية، التي تعمل على تمديد وحدات البكسل وتسبب عدم الوضوح، تستعيد أداة الذكاء الاصطناعي هذه التفاصيل المفقودة للحصول على صورة حادة وعالية الدقة.

ويحسن الذكاء الاصطناعي التفاصيل والألوان، ويقلل التشويش، مما يجعل الصور جاهزة للطباعة. كما يوفر إمكانية معالجة الصور دفعة واحدة، مما يتيح لك تحسين صور متعددة في آنٍ واحد لتوفير الوقت.

"بيكسلر" (Pixlr)

يعد هذا التطبيق بمنزلة محرر صور بالذكاء الاصطناعي سريع وصغير الحجم، وهو مصمم لتحسين الصور بسرعة وكفاءة من خلال مرشحات وتراكبات فورية لتنسيق الصور بشكل إبداعي.

ويبسط "بيكسلر" عمليات التحرير المعقدة باستخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي. وتزيل ميزة "القص بالذكاء الاصطناعي" (AI Cutout) الخلفيات بدقة، بينما تحسن ميزة "التنقيح الذكي" (Smart Retouching) الصور الشخصية من خلال تنعيم البشرة وتعديل درجات الألوان.

"إيميجن إيه آي" (Imagen AI)

يعد التطبيق بمنزلة أداة متقدمة لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، تستخدم التعلم الآلي لإنشاء أنماط تحرير مخصصة، وهو مثالي للمصورين المحترفين الذين يرغبون في الحفاظ على اتساق عملهم مع تسريع عملية التحرير.

ويتميز التطبيق بقدرته على التعلم من عمليات التحرير السابقة، إذ إنه يحلل أسلوب تحرير المستخدم ويطبق تعديلات مماثلة على الصور المستقبلية لضمان الاتساق في جلسة التصوير أو مجموعة الأعمال.

ويتكيف الذكاء الاصطناعي مع التفضيلات، ويحسن التعريض الضوئي والتباين ودرجات الألوان. وبالرغم من كفاءته العالية، إلا أنه يتطلب مجموعة بيانات أولية من الصور المحررة يدويًا للتعلم منها.

"فانس إيه آي" (Vance AI)

يعد التطبيق بمنزلة أداة شاملة لتحسين الصور بالذكاء الاصطناعي تتيح تحسين الوضوح وتقليل الضوضاء ورفع مستوى الوضوح دون الحاجة إلى تعديلات يدوية، وهي مفيدة لاستعادة الصور المنخفضة الجودة.

وتحسن ميزة الوضوح بالذكاء الاصطناعي التفاصيل الدقيقة مع الحفاظ على الجودة، بينما يزيل تقليل الضوضاء.

كما يدعم التطبيق المعالجة الجماعية للصور، مما يسمح للمستخدمين بتحرير صور متعددة في آنٍ واحد.

وختامًا، وفي زمن أصبحت فيه الصورة لغة العصر، لم يعد تحريرها أمرًا مقتصرًا على المحترفين في برامج معقدة، بل بات الذكاء الاصطناعي اليوم شريكًا يتيح لأي مستخدم تعديل المحتوى البصري بسهولة.

وسواء كنت صحفيًا تريد إزالة عنصر غير مرغوب فيه من صورة، أو مصممًا تسعى لتوسيع أفق المشهد، أو حتى مستخدمًا عاديًا يطمح لإضافة لمسة إبداعية، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة تتيح لك فعل ذلك بدقة.