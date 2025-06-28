"آنثروبيك" تكسب حكما تاريخيا في قضايا تدريب الذكاء الاصطناعي

انحاز القاضي ويليام ألسوب إلى صف شركة "آنثروبيك" (Anthropic) المسؤولة عن تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" (Claude)، ليمنحها حكما تاريخيا في قضية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على محتوى الكتب التي اشترتها الشركة، وذلك بحسب موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني.

ويقتصر حكم ويليام ألسوب، وهو قاضي المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى الكتب التي اشترت شركة "آنثروبيك" نسخها الفيزيائية ثم حولتها إلى نسخ رقمية ورفعتها في قاعدة بيانات الشركة لتدريب النموذج عليها.

ويؤكد القاضي أن "آنثروبيك" ما زالت تواجه قضية أخرى منفصلة بخصوص قرصنة ملايين الكتب عبر الإنترنت ثم استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه قضية سرقة وقرصنة وليست خرقا لقوانين الملكية الفكرية، وذلك بحسب تقرير الموقع.

ويذكر أن بداية القضية كانت من الكتاب أندريا بارتز وتشارلز غرايبر وكيرك والاس جونسون ضد "آنثروبيك" ونموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" على خلفية تدريب النموذج باستخدام نسخ مقرصنة من كتبهم، لذا يمثل الحكم لحظة فارقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي وقوانين الملكية الفكرية.

وأشار القاضي إلى أن هذه القضية لا تختلف عما يحدث عند تدريب الأطفال في المدارس على الكتابة الجيدة باستخدام الأعمال الرائدة للكتاب التجاريين مؤكدا أن قانون حماية الفكرية الملكية يسعى إلى تعزيز الأعمال الأصلية للمؤلفين، وليس حماية المؤلفين من المنافسة.

ومن جانبها، أبدت "آنثروبيك" على لسان المتحدث الرسمي جينيفر مارتينيز سعادتها بأن المحكمة أقرت بأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يحول العالم بشكل كامل، وذلك عبر بريد إلكتروني أرسلته الشركة إلى موقع "ذا فيرج".