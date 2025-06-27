بعد استثمار "ميتا".. شركة "سكيل إيه آي" تخسر عملاءها

تخطط "غوغل" لإيقاف عقد التعاون بينها وبين "سكيل إيه آي" (Scale AI) عقب حصول "ميتا" على 49% من إجمالي أسهم الشركة في استثمار أخير، بحسب ما نقلته رويترز عن جهات مطلعة على الصفقة.

وتعمل الشركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتدقيق نتائجها بشريا، وكانت غوغل أكبر عملاء الشركة، إذ خططت لدفع 200 مليون دولار للشركة نظير تدريب نموذج "جيميناي" وتدقيق البيانات الناتجة عنه، بحسب التقرير.

كما تشير رويترز إلى أن غوغل بدأت عدة مفاوضات مع منافسين لـ"سكيل إيه آي" لنقل جزء كبير من أعمالها إليهم، ورغم خسارة الشركة عقد غوغل، فإنها قيمتها السوقية ارتفعت لتبلغ 29 مليار دولار بدلا من 14 مليار دولار عقب استثمار "ميتا"، وفق التقرير.

ولم يقتصر الانسحاب على غوغل فقط، إذ تنوي "مايكروسوفت" و"إكس إيه آي" ترك "سكيل إيه آي"، بحسب تقرير رويترز، وبينما كانت تشير مصادر رويترز إلى نية "أوبن إيه آي" التخلي عن الشركة، أوضحت المديرة المالية للشركة سارة فريار -في تصريح سابق لها- استمرار التعاقد بين الشركتين مع الاعتماد على مصادر أخرى للبيانات المدققة بشريا، وفق التقرير.

وجاء في التقرير أن "سكيل إيه آي" من الشركات الرائدة في قطاع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشريا، ورغم صغر حجمها، فإنها حققت أرباحا بلغت 870 مليون دولار في عام 2024، كان نصيب غوغل منها 150 مليون دولار فقط.

وأما عن سبب ابتعاد منافسي "ميتا" في قطاع الذكاء الاصطناعي عن "سكيل إيه آي"، فإن المصادر أوضحت لرويترز أن التعاقد مع الشركة يجعلها تشارك في بيانات الملكية الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأولية والبيانات التي تعتمد عليها، وبعد استثمار "ميتا" فإنهم يخشون تضارب المصالح ووصول "ميتا" إلى بيانات نماذجهم ومعرفة خططهم المستقبلية.

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وتعتمد "سكيل إيه آي" بشكل أساسي على عقود تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للشركات مثل غوغل أو بعض الحكومات التي تعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها.

وإلى جانب ذلك، تدرب نماذج السيارات الذاتية القيادة، ويتوقع الخبراء أن تتأثر أرباح "سكيل إيه آي" بعد خسارة عقود شركات الذكاء الاصطناعي.