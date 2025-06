"تسلا" تبدأ تشغيل "روبوتاكسي" ذاتي القيادة بولاية تكساس

بدأت شركة "تسلا" التشغيل الاختباري لسيارات الأجرة الذاتية القيادة "روبوتاكسي" (Robotaxi) في ولاية تكساس الأميركية في حالات معينة داخل الولاية، وفقا لتقرير وكالة رويترز وما أعلن عنه المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ويستطيع المستخدمون الآن الوصول إلى خدمة سيارة الأجرة الذاتية القيادة من تسلا داخل مدينة أوستن في الولاية نفسها، لتصبح هذه المرة الأولى التي تسير فيها سيارات "تسلا" دون أي سائق بشري محققةً حلم ماسك في تحويل السيارات الكهربائية إلى خدمة تجارية مستقبلية.

وأضاف ماسك عبر حسابه في منصة "إكس" أن جميع مكونات هذا المشروع جاءت من داخل تسلا، بدءا من الشرائح التي تم تطويرها خصيصا له وحتى فرق البرمجة والتطوير والاختبار التي عملت على سيارات الأجرة الذاتية القيادة.

وتزامنا مع هذا الإطلاق، لاحظ سكان مدينة أوستن ظهور عدد من سيارات الأجرة الذاتية القيادة "تسلا" في شوارع المدينة دون وجود سائق مع وجود راكب فقط بداخلها. وبحسب تقرير رويترز، فإن "تسلا" بدأت التشغيل الاختباري بشكل محدود للغاية، إذ لم تطلق الشركة إلا 10 سيارات فقط داخل المدينة مع وجود راكب بشري بجوار السائق للتأكد من سلامة الرحلة.

كما شارك مجموعة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي مقاطع للسيارات الذاتية القيادة أثناء استخدامها، ومن بينهم ريد نايس وندر الذي شارك مقطعا للسيارة وهي تقف أمام ممر للمشاة بالمدينة.

وشاركت أيضا المؤثرة كيم جافا تجربتها الكاملة لاستخدام سيارات تسلا الذاتية القيادة في مقطع قصير عبر منصة إكس، وتظهر فيه التجربة كاملة بدءا من طلب السيارة عبر التطبيق وحتى وصولها واستخدامها.

ومن جانبه، شارك المستخدم سيجنول صورة من مركز التحكم في السيارات الذاتية القيادة وهي تظهر فريقا من الشركة وهم يتابعون شاشات مراقبة السيارات الذاتية القيادة، واصفا هذه اللحظة بالتحول إلى حضارة ما بعد قيادة السيارات مقارنا إياها بلحظة الهبوط على القمر والتواصل عن بعد.

what a ridiculous moment this is. this image might be in textbooks at some point.

“tesla launches robotaxi” doesn’t even begin to do any justice in any meaningful way.

kinda just the beginning of post driving civilization. second only to space because it basically rewrites… pic.twitter.com/82WLia85b2

— signüll (@signulll) June 22, 2025