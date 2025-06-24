بالفيديو.. تحذير مستشعر "ليدار" في السيارات يتلف كاميرات الهواتف المحمولة

طرحت شركة "فولفو" مؤخرا أحدث طراز من سياراتها "إي إكس 90" (EX90)، وهي تأتي مزودة بمستشعر للمسافة عبر الليزر أو ما يعرف تجاريا باسم "ليدار" (LiDAR)، وبحسب ما ظهر في مجموعة من المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن هذا المستشعر يتلف كاميرا الهواتف المحمولة، ولكن ما هو مستشعر "ليدار"؟ ولماذا يتلف كاميرا الهواتف المحمولة؟

ما "ليدار"؟

يشير مفهوم "ليدار" لتقنية كشف الضوء وتحديد المدى، وتعمل عبر إرسال ضوء الليزر من مصدر مباشر، وعندما ينعكس الضوء عن الجسم ويعود إلى المصدر، يقوم المستشعر بتحديد المسافة بين الجسم والمصدر عبر قياس استخدام وقت الرحلة "تي أو إف" (TOF).

وتستخدم هذه التقنية بكثرة في السيارات الحديثة والسيارات ذاتية القيادة، إذ تعد أساسية من أجل قياس المسافات وعمل منظومة السيارات ذاتية القيادة فضلا عن أنظمة مساعدة القيادة المتنوعة والمتطورة، كما تستخدم أيضا في عدسات بعض الهواتف المحمولة مثل هواتف "آيفون" في مستشعر بصمة الوجه.

وتتنوع تطبيقات هذه التقنية بشكل كبير، بدءا من عملية بناء صور ثلاثية الأبعاد والخرائط عن بعد، فضلا عن استشعار وجود جزئيات بعينها في الجو مثل الميثان، كما تستخدم بشكل كبير في مراقبة قطرات المطر والتنبؤ بها.

لماذا يسبب مستشعر ليدار تلف كاميرا الهاتف؟

يكون شعاع الليزر الناتج عن المستشعر في العادة شعاع أشعة تحت حمراء مكثف يعمل على طول موجي 1550 نانومترا بالغ القوة، وقد يتسبب في تلف وحدات البكسل الموجودة في مستشعر الكاميرا.

ويعد الضرر الناتج عن هذا الشعاع دائما، إذ يتسبب في إحراق المستشعر بشكل كامل إذا تعرضت الكاميرا بشكل مكثف لشعاع الليزر الناتج عن المستشعر.

ولا يتسبب شعاع الليزر هذا في ضرر على البشر المحيطين به أو السيارات المحيطة به، إذ يعود السبب في حدوث هذا الضرر لدقة عدسة كاميرا الهاتف المرتفعة التي تصل إلى 50 ميغابكسلا أو أكثر.