ما القصة وراء تسريب 16 مليار كلمة مرور؟

ظهرت خلال الأيام الماضية أنباء عن تسريب كلمات المرور وأسماء المستخدمين لأكثر من 16 مليار مستخدم حول العالم من مختلف المواقع مثل "فيسبوك" و"آبل" و"إكس"، وذلك بحسب ما جاء في تقارير "فوربس" وموقع "سايبرنيوز" (Cybernews) الذي يعد أول من تحدث عنها.

تشير التقارير إلى أن هذا التسريب يعد الأكبر منذ سنوات طويلة لدرجة أنه شمل 30 قاعدة بيانات مختلفة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير "فوربس"، كما أشار التقرير لكونها حديثة نسبيا وليست مجرد بيانات معادٍ تدويرها من التسريبات السابقة.

أوضح أحد الخبراء السيبرانيين الذين تحدثت معهم "فوربس" أن هذا ليس مجرد تسريب معتاد، بل هو خطة عمل لتنفيذ أي اختراق أو سرقة هوية وسرقة حسابات، وذلك بسبب حجم البيانات الموجودة في التسريب.

وبحسب تقرير "سايبر نيوز"، فإن التسريب ليس ناتجا عن اختراق مباشر أو هجوم سيبراني خبيث ضد هذه المواقع، بل عن طريق استخدام برمجيات سرقة المعلومات التي تعرف باسم "إنفو ستيلر" (info Stellar).

وتعتمد هذه البرمجيات بشكل أساسي على تخزين أي كلمة مرور يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات أو النظام بشكل عام، إذ يمكن أن تصيب حواسيب "ويندوز" أو "ماك" على حد سواء ثم تشارك هذا السجل مع المسؤول عن البرمجية.

ولتوضيح هذا الأمر، قال بوب دياتشينكو، أحد المساهمين في موقع "سايبر نيوز" وباحث في مجال الأمن السيبراني ومالك شركة أمنية، إن البيانات المسربة لم تشر إلى أي تسريب مركزي من إحدى هذه الشركات، ولكنها تضمنت حسابات مختلفة في هذه المنصات، وذلك لأن روابط تسجيل الدخول تشير إليها.

هل تمكن الحماية من مثل هذه التسريبات؟

ينصح الخبراء السيبرانيون بأن يتم تغيير كلمات المرور القديمة للحسابات بشكل أساسي حتى وإن لم تظهر في هذا التسريب، فضلًا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأساسية للتأمين السيبراني.

وفي مقدمة هذه الإجراءات يأتي استخدام برمجيات إدارة كلمات المرور الخارجية من مختلف المنصات والشركات لكونها عادة أكثر أمنا من أدوات إدارة كلمات المرور الموجودة في النظم بشكل افتراضي.