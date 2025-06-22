ردود فعل متباينة حول تصميم "آي أو إس 26".. تعرف عليها

كشفت "آبل" في الأيام الماضية عن نظام "آي أو إس 26" والواجهة الجديدة المستخدمة فيه التي تنطبق على كافة أنظمة الشركة تحت اسم "ليكويد غلاس" (Liquid Glass) مع كون عناصر الشفافية والشكل الزجاجي الجانب الأبرز في الواجهة والنظام، وبحلول اليوم التالي للإعلان طرحت الشركة النسخة التجريبية الأولى للنظام.

كما أتاحت النسخة التجريبية للمستخدمين من مختلف الفئات الوصول إلى النظام وتجربته بشكل مبدئي قبل طرحه رسميًا في النسخة النهائية سبتمبر/أيلول القادم، تزامنا مع طرح أجهزة "آيفون" الجديدة.

وعلى الفور غزت تعليقات المستخدمين على النظام الجديد مختلف منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للواجهة الجديدة، فضلا عن محاولات المستخدمين إيجاد نقاط الضعف في النسخة التجريبية الأولى من النظام.

مشاكل في القراءة والوصول إلى النصوص

حازت مشاكل القراءة ورؤية النصوص على غالبية تعليقات المستخدمين حول العالم بشأن الواجهة الجديدة للنظام، إذ يصعب قراءة النصوص بفضل خيارات الشفافية الجديدة التي تجعل حتى النص شفافا يصعب قراءته.

ويرى أتيلا الذي يعمل مهندس في شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك أن الواجهة الجديدة تجعل قراءة النصوص بشكل عام صعبة للغاية، وهو ما عبر عنه باستخدام صورة متحركة لشخص لا يستطيع قراءة الورقة الموجودة أمامه.

ويؤيده في ذلك ميرت إردير الذي يعمل مصمما للواجهات في شركة "آيون" (aeon) للملابس والعطور، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن أبعد ما يكون عما يريده ستيف جوبز، وهي الفكرة التي عبر عنها غريج قائلًا إن ستيف جوبز كان سيطرد كل من عمل على تصميم هذه الواجهة.

Steve Jobs would have fired everyone pic.twitter.com/UsiCu6j07u — Greggertruck (@greggertruck) June 9, 2025

every day we stray farther off steve’s light.. #ios26 pic.twitter.com/NrfdCXiPt3 — Mert Erdir (@merterdir) June 10, 2025

إعلان

ومن جانبه اقترح المستخدم الذي يطلق على نفسه اسم شيشير حلًا مؤقتًا لمشاكل الرؤية في واجهة النظام الجديد، وذلك عبر التوجه إلى إعدادات الوصول المعزز وخفض درجة الشفافية، وهو ما كان له أثر إيجابي على تجربته للنظام الجديد.

كما قارن حساب تيكدرويدر المختص بالأخبار التقنية بين واجهة نظام "أندرويد 16" الجديد وواجهة نظام "آي أو إس 26″، مشيرًا إلى أنه يفضل واجهة "أندرويد" هذه المرة على واجهة "آبل".

ولكن، وجد بعض المستخدمين واجهة النظام جميلة وأنيقة خاصة مع المؤثرات البصرية المستخدمة في النظام والاتساق العام بين جميع مكوناته، وهو ما أشار إليه المستخدم ألفين في سلسلة من التغريدات تضمنت مقاطع حركية لجوانب النظام المختلفة.

مقارنة مع أنظمة أخرى

إلى جانب شكوى المستخدمين من مشاكل القراءة وغيرها، لاحظ بعض المستخدمين أن تصميم "ليكويد غلاس" الجديد من "آبل" يشبه بشكل كبير تصميم نظام "ويندوز فيستا" (Windows Vista) الذي صدر في عام 2006 ولم يلق إعجابا من مستخدمي "مايكروسوفت".

كما وضح بعض المستخدمين أن واجهة النظام الجديدة تشبه بشكل كبير إحدى التعديلات التي كانت تتم على أجهزة "آيفون" في الماضي حيث كانت تبدو زجاجية بشكل كبير.

ورغم كل هذه الآراء، يصعب الحكم في الوقت الحالي على النظام الجديد حتى يصدر بشكل نهائي في سبتمبر/أيلول، فمن المتوقع أن تجري "آبل" عددًا من التحسينات على الواجهة لحل المشاكل المختلفة بها مثلما حدث مع الأنظمة السابقة.