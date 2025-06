ردود فعل متباينة حول تصميم "آي أو إس 26".. تعرف عليها

كشفت "آبل" في الأيام الماضية عن نظام "آي أو إس 26" والواجهة الجديدة المستخدمة فيه التي تنطبق على كافة أنظمة الشركة تحت اسم "ليكويد غلاس" (Liquid Glass) مع كون عناصر الشفافية والشكل الزجاجي الجانب الأبرز في الواجهة والنظام، وبحلول اليوم التالي للإعلان طرحت الشركة النسخة التجريبية الأولى للنظام.

كما أتاحت النسخة التجريبية للمستخدمين من مختلف الفئات الوصول إلى النظام وتجربته بشكل مبدئي قبل طرحه رسميًا في النسخة النهائية سبتمبر/أيلول القادم، تزامنا مع طرح أجهزة "آيفون" الجديدة.

وعلى الفور غزت تعليقات المستخدمين على النظام الجديد مختلف منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للواجهة الجديدة، فضلا عن محاولات المستخدمين إيجاد نقاط الضعف في النسخة التجريبية الأولى من النظام.

حازت مشاكل القراءة ورؤية النصوص على غالبية تعليقات المستخدمين حول العالم بشأن الواجهة الجديدة للنظام، إذ يصعب قراءة النصوص بفضل خيارات الشفافية الجديدة التي تجعل حتى النص شفافا يصعب قراءته.

ويرى أتيلا الذي يعمل مهندس في شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة لإيلون ماسك أن الواجهة الجديدة تجعل قراءة النصوص بشكل عام صعبة للغاية، وهو ما عبر عنه باستخدام صورة متحركة لشخص لا يستطيع قراءة الورقة الموجودة أمامه.

ويؤيده في ذلك ميرت إردير الذي يعمل مصمما للواجهات في شركة "آيون" (aeon) للملابس والعطور، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن أبعد ما يكون عما يريده ستيف جوبز، وهي الفكرة التي عبر عنها غريج قائلًا إن ستيف جوبز كان سيطرد كل من عمل على تصميم هذه الواجهة.

