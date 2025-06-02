تسلا تبدأ اختبارات السيارات ذاتية القيادة بالكامل

بدأت "تسلا" اختباراتها على السيارات ذاتية القيادة بالكامل من الطراز "واي" (Model Y) في ولاية تكساس، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن تصريحات إيلون ماسك في الأيام الماضية، وهو ما يأتي استعدادا لطرح ما يقرب من 20 نموذجا من السيارة ذاتية القيادة.

ويرى إيلون ماسك أن اختباراته على السيارات ذاتية القيادة بدأت قبل الموعد المخطط لها بشهر كامل، مضيفا أن فترة الاختبارات جاءت من دون حوادث تذكر، وذلك بحسب "رويترز" وحساب إيلون ماسك في منصة "إكس".

وما زال جدول إطلاق السيارات ذاتية القيادة من "تسلا" غير واضح، رغم أن الشركة وضحت سابقا نيتها طرح خدمة "روبوتاكسي" (Robotaxi) في ولاية تكساس في 12 يونيو/حزيران الجاري وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، وهو الموعد الذي يتغير حسب حالة الاختبارات على الخدمة والسيارات ذاتية القيادة من الشركة بشكل عام.

وتأتي هذه التصريحات والاختبارات عقب تخلي ماسك عن منصبه الحكومي في إدارة ترامب للكفاءة الحكومية، وهو المنصب الذي شغله طوال الشهور الماضية منذ وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي في الانتخابات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسهم "تسلا" عانت من أداء سيئ خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تولي ماسك لمنصبه الحكومي، لذا فإن بدء الاختبارات وقرب إطلاق الخدمة هما مؤشران تحتاجهما "تسلا" لتحسين موقفها أمام المنافسة، خاصةً في الدول الأوروبية التي خسرت جزءا كبيرا من قاعدة عملائها بها.