تكنولوجيا

للمرة الثالثة.. ترامب يمدد المهلة الممنوحة لبيع تيك توك

A 3D-printed miniature model of U.S. President-elect Donald Trump and TikTok logo are seen in this illustration taken January 19, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ترامب وقّع في مطلع أبريل/نيسان الماضي أمرا يسمح بتمديد عمل تيك توك لمدة 75 يوما (رويترز)
18/6/2025

أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لتمديد المهلة الممنوحة للمالك الصيني لتطبيق تيك توك من أجل بيع حصته في منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، بحسب وكالة رويترز.

وكان ترامب وقّع في مطلع أبريل/نيسان الماضي أمرا يسمح بتمديد عمل تيك توك لمدة 75 يوما بعد تعثر صفقة بيع التطبيق لمستثمرين أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان "كما كرر مرارا، فإن الرئيس ترامب لا يريد لتطبيق تيك توك أن يتوقف عن العمل".

وأضافت "هذا التمديد سيكون لمدة 90 يوما، ستعمل الإدارة خلاله على ضمان إتمام الصفقة، بحيث يتمكن الأميركيون من مواصلة استخدام تيك توك مع ضمان حماية بياناتهم وأمنهم الرقمي".

وكان ترامب قد صرح للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن على متن طائرة "إير فورس وان" بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا بأنه "من المحتمل" أن يمدد المهلة مرة أخرى.

وأشار ترامب أيضا إلى أنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "سيوافق في نهاية المطاف" على صفقة بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.

ويعد هذا التمديد الثالث من نوعه الذي يقره ترامب بشأن المهلة الممنوحة للتطبيق.

المصدر: رويترز

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