للمرة الثالثة.. ترامب يمدد المهلة الممنوحة لبيع تيك توك

أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لتمديد المهلة الممنوحة للمالك الصيني لتطبيق تيك توك من أجل بيع حصته في منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، بحسب وكالة رويترز.

وكان ترامب وقّع في مطلع أبريل/نيسان الماضي أمرا يسمح بتمديد عمل تيك توك لمدة 75 يوما بعد تعثر صفقة بيع التطبيق لمستثمرين أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان "كما كرر مرارا، فإن الرئيس ترامب لا يريد لتطبيق تيك توك أن يتوقف عن العمل".

وأضافت "هذا التمديد سيكون لمدة 90 يوما، ستعمل الإدارة خلاله على ضمان إتمام الصفقة، بحيث يتمكن الأميركيون من مواصلة استخدام تيك توك مع ضمان حماية بياناتهم وأمنهم الرقمي".

وكان ترامب قد صرح للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن على متن طائرة "إير فورس وان" بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا بأنه "من المحتمل" أن يمدد المهلة مرة أخرى.

وأشار ترامب أيضا إلى أنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "سيوافق في نهاية المطاف" على صفقة بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.

ويعد هذا التمديد الثالث من نوعه الذي يقره ترامب بشأن المهلة الممنوحة للتطبيق.