عقب انقطاع الإنترنت في عدة محافظات.. إيلون ماسك يتيح خدمات "ستار لينك" في إيران

أعلن إيلون ماسك -عبر حسابه الرسمي على منصة إكس– تشغيل خدمة "ستار لينك" للإنترنت الفضائي التابعة له داخل الحدود الإيرانية، وذلك عقب انقطاع الإنترنت في عدة محافظات، فضلا عن عمليات تقويض وصول الإيرانيين إلى مواقع الإنترنت من قبل الحكومة تزامنا مع بداية الأزمة الحالية، وذلك وفق ما نقلته واشنطن تايمز.

ويذكر أن عديدا من الخدمات المتعلقة بالإنترنت داخل الحدود الإيرانية توقفت بعد بداية الأزمة الأخيرة، ومن ضمنها الخدمات البنكية المختلفة عبر الإنترنت، فضلا عن تطبيق واتساب وتطبيقات المحادثة والتواصل الاجتماعي الأخرى، وذلك في خطوة من الحكومة الإيرانية للوقاية من الهجمات السيبرانية التي تعتمد على الإنترنت وتطبيق "واتساب" تحديدا.

وحسب ما نقله موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني، فإن المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت -في بيان متلفز- إن عملية خفض سرعات الإنترنت وتقويض وصول المستخدمين إليها كانت مقصودة وتحت سيطرة الحكومة من أجل مواجهة الهجمات السيبرانية.

ومن جانبها، أعلنت "كلاود فير" (CloudFare) -وهي شركة الرائدة في خدمات الإنترنت وشبكات التوصيل- أن اثنتين من كبرى شركات الاتصال الإيرانية توقفت عن العمل تماما الثلاثاء، كما نقلت نيويورك تايمز أن حتى الاتصال عبر استخدام خدمات "في بي إن" (VPN) أصبح أكثر صعوبة من الماضي.

شمل الانقطاع عديدا من خدمات الإنترنت الأساسية للمواطنين، مثل تطبيقات المراسلة المحلية وخدمات الخرائط، وفي بعض الأحيان خدمة الإنترنت نفسها والوصول إلى المواقع المختلفة.

توقف تام للخدمات البنكية

وحسب ما نقله موقع "إيران إنترناشونال" المتخصص في الشأن الإيراني، فإن عديدا من الخدمات المالية المعتمدة على شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة في البلاد توقفت توقفا تاما، وذلك يشمل بعض البنوك والصرافات الآلية.

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وأكد الموقع أن بنك "سباه" (Sepah) هو الأكثر تعرضا للضرر، إذ توقفت خدماته تماما، سواء كانت خدمات الإنترنت البنكية أو حتى خدمات الصراف الآلي وتحويل الأموال، وذلك حسب الشكاوى والمقاطع التي وصلت إلى موقع "إيران إنترناشونال".

وأما عن السبب وراء هذا الانقطاع، فأشار الموقع إلى أن مجموعة المخترقين "بريديتوري سبارو" (Predatory Sparrow) أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان رسمي لها، مؤكدة أنها دمرت جميع بيانات بنك "سباه" بالكامل.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال می‌گوید از صبح به ۱۰ عابربانک سر زده اما هیچ‌کدام پول ندارند. pic.twitter.com/w5iDMmX0er — ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 17, 2025

وأكدت وكالة أنباء فارس، المرتبطة بالحرس الثوري، أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطيل خدمات بنك "سباه" عن بعد، وحذرت من انقطاع محتمل في محطات الوقود بسبب ارتباط بعض خدماتها مع البنك.

تحذير شديد اللهجة من "واتساب"

دعت الحكومة الإيرانية في بيان رسمي متلفز مواطنيها للتوقف عن استخدام خدمات "واتساب" تماما داخل البلاد وحذف التطبيق من الهواتف، وبررت هذا الأمر بأن التطبيق يستخدم للتجسس وجمع المعلومات ثم إرسالها لإسرائيل التي تعتمد عليها لاحقا، وذلك حسب ما نقلته وكالة "يورو نيوز" (Euro News).

ومن جانبها، نفت "واتساب" هذا الأمر تماما واستنكرته في بيان رسمي نشرته وكالة أسوشيتد برس، وأعربت عن استيائها من هذا الاتهام دون وجود دليل واحد عليه، فضلا عن قلقها إزاء سلامة وحرية المواطنين الإيرانيين.

ويذكر أن تطبيق تلغرام -الذي يعد ثاني أشهر تطبيق للرسائل الفورية في البلاد- توقف عن العمل أيضا تزامنا مع توقف واتساب عن العمل، وهو ما يشير إلى حظر الحكومة الإيرانية كلتا الخدمتين.