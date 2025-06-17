هجمات سيبرانية تشنها مجموعات قرصنة على عدة مواقع إسرائيلية

لم تقتصر الحرب بين إيران وإسرائيل على الجو والأرض، ففي الفضاء الإلكتروني شنت مجموعات قراصنة حربًا سيبرانية على عدة مواقع ومؤسسات إسرائيلية حيوية.

في مقدمة هذه المجموعات تأتي "حنظلة" التي بدأت هجماتها يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، أي في أول أيام الحرب، وذلك عبر اختراق عدة مواقع من بينها مواقع شركات "دلكول" (Delkol) و"ديليك" (Delek) ضمن منظومة الوقود الإسرائيلية، وذلك حسب موقع "رانسوم لوك" (RansomLook) المسؤول عن تتبع هجمات المجموعات السيبرانية المختلفة ومجموعات تلغرام التابعة للفريق.

أسفر هذا الهجوم عن سرقة أكثر من 2 تيرابايت من البيانات المشفرة مع ترك رسالة واضحة تهدد بإيقاف منظومة العمل في عديد من محطات الوقود التابعة لهاتين الشركتين فضلًا عن إيقاف آليات إمداد الوقود للطائرات المقاتلة.

وتابع الفريق هجومه ليصل إلى شركة "أيرودريمز" (Aerodreams) الأميركية المسؤولة عن تطوير أنظمة المسيرات المستخدمة في الهجمات، وأشار الفريق إلى سرقة 400 غيغابايت من البيانات الداخلية التي تكشف أنظمتهم.

وقام فريق "حنظلة" أيضًا باختراق شركة "واي جي نيو إيدان المحدودة" للمقاولات العامة، التي تُعرف بأنها من أذرع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولكن يعد الاختراق الأبرز الذي قامت به المجموعة هو اختراق شركتي تزويد الإنترنت "099 إسرائيل" و"برايمو" (Primo) المسؤولتين عن جزء كبير من البنية التحتية للإنترنت في إسرائيل، وأرسلت المجموعة أكثر من 150 ألف إيميل رسمي باستخدام خوادم الشركتين.

ومن جانبها، قامت مجموعة الاختراق "حشاشين" باختراق أحد خوادم البنية التحتية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم أتاحت المجموعة الاتصال المباشر عبر عنوان "آي بي" خاص بالخادم للعامة عبر مجموعة "تلغرام" الخاصة بها.

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ويذكر أن كلتا المجموعتين لهما تاريخ واسع في الهجمات السيبرانية على المواقع الإسرائيلية والأميركية، من بينها اختراق مجموعة "الحشاشين" منظومة التحكم الصناعي في عدة شركات صناعية أميركية، وهجوم "حنظلة" على موقع الشرطة الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي.