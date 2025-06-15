شاهد الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر من خطره على البشر

يقف العديد من العلماء خلف ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي نعهده اليوم، ومن أبرزهم يوشوا بنجيو الذي ساهمت أبحاثه بشكل كبير في تطوير شبكات التعلم العميق والشبكات العصبية الصناعية، وهي التي شكلت بذرة الذكاء الاصطناعي، لذلك يصفه الكثيرون بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي.

كما أن يوشوا بنيجو يعد أكثر عالم تم اقتباس أحاديثه والإشارة إليها في الأبحاث المختلفة المتعلقة بعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وهو صاحب أعلى نتيجة في مؤشر الثقل والتأثير العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

ألقى بنجيو مؤخرًا محاضرة قصيرة ضمن فعاليات مؤتمر "تيد" (TED) حول مخاطر الذكاء الاصطناعي والتطور الذي وصل إليه بشكل كبير، وخلالها وضح جزءًا كبيرًا من المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوره بالشكل الحالي.

الذكاء الاصطناعي خطره يتعدى تهديد الوظائف

يشير بنجيو في محاضرته إلى مجموعة من المخاطر المتنوعة التي تأتي من الذكاء الاصطناعي، وقسمها بين مخاطر قريبة الأمد وأخرى بعيدة، ومن بين المخاطر القريبة التي أشار إليها هو سرقة الوظائف، فضلًا عن توليد الشائعات والترويج لها بشكل أقرب إلى الحقيقة.

ومن بين المخاطر التي تحدث عنها بنيجو هي استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء الأسلحة من قبل الإرهابيين أو عامة الشعب على حد سواء، مشيرًا إلى ارتفاع احتمالية حدوث هذا الأمر وفق تقرير عن هذه الاحتمالية في أنظمة "أوبن إيه آي".

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ويذكر أن بنجيو قام بالتوقيع على عريضة لإيقاف التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى جانب مجموعة من المعارضين والمتخوفين من هذه السرعة، وفي هذه العريضة أشار بنجيو بصفته أحد أبرز علماء الذكاء الاصطناعي إلى أن هذه التقنية قد تؤدي إلى انقراض البشرية كما نعرفها.

خط رفيع بين البشر والذكاء الاصطناعي

ويرى بنيجو أن ما يفصلنا عن الذكاء الاصطناعي الحالي هو خط رفيع للغاية يتمثل في غياب الحرية والاستقلالية لدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي الحالي لا يستطيع التفكير والتخطيط بشكل كامل مثل البشر.

ولكن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي تخيف بنجيو، إذ يرى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل سريع في قدراتها والمهام التي تستطيع إنجازها، ومن بينها التخطيط بشكل بسيط، لذا يتوقع بأن يصل الذكاء الاصطناعي قريبًا إلى نقطة الحرية الكاملة والقدرة على وضع خطط طويلة الأمد تتجاوز قدرات البشر.

وفي خضم حديثه أشار إلى دراسة نشرت من قبل معهد "أبولو" (Apollo) للدراسات، وقد وجدت هذه الدراسة أن نماذج الذكاء الاصطناعي تميل إلى الكذب والخداع من أجل حماية نفسها من المخاطر التي تهدد وجودها وتقوضه.

اختتم بنجيو حديثه بأن عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي والتجارب التي تتم عليه تتعامل مع مخاوف الحرية الكاملة للذكاء الاصطناعي بشكل مهمل وغير جاد أو مدرك للخطر المحدق بمثل هذه التقنية، إذ يرى بنيجو أن الشركات تحاول جاهدةً تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل يعطيه الحرية الكاملة التي قد تفضي إلى انقراض البشر.