شرائح "هواوي" تتأخر عن شرائح الولايات المتحدة بجيل واحد فقط

رغم العقوبات الواقعة عليها، تمكنت "هواوي" من إنتاج شرائح ومعالجات تتأخر عن المعالجات والشرائح الأميركية بجيل واحد فقط والفضل يعود إلى استخدام التقنيات المختلفة مثل الحوسبة العنقودية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المدير التنفيذي للشركة رن تشينغ في.

وتستمر جهود "هواوي" للحاق بالشركات الأميركية ومنافستها في قطاع تطوير الشرائح تحديدًا، إذ تنفق الشركة أكثر من 25 مليار دولار سنويًا في الأبحاث من أجل تطوير تقنيات بديلة للتقنيات الغربية التي لا يمكن لها الوصول إليها، وبحسب تصريحات رن لصحيفة "بيبولز ديلي" (People Daily) التابعة للدولة، فإن أبحاث "هواوي" بدأت تثمر على عدة أصعدة.

وفي خضم حديثه مع الصحيفة، أشار رن، إلى أنه لا داعي للقلق لكون وضع الشرائح في "هواوي" مطمئنا ولا خوف منه، وأضاف أن الشركة تعتمد على آليات متنوعة لتعويض نقص الشرائح والتقنيات المستخدمة فيها، بدءًا من الاعتماد على الرياضيات لاستبدال الفيزياء والحوسبة العنقودية لاستبدال الحوسبة الأحادية التقليدية، فضلًا عن تطور البرمجيات التي تستخدمها الشركة والتي أصبحت قادرة على منافسة تلك الأميركية.

وعلى صعيد آخر، تمكنت "هواوي" في أبريل/نيسان الماضي من طرح منظومة جديدة يطلق عليها "إيه آي كلاود ماتركس 384" (AI CloudMatrix 384)، وهي منظومة تستطيع الربط بين 384 شريحة ذكاء اصطناعي من نوع "أسيند 910 سي" (Ascend 910C) الذي تصنعه هواوي محليًا وهو قادر على موازاة شرائح "إنفيديا" المتطورة للذكاء الاصطناعي.

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وبحسب الخبراء، فإن منظومة "إيه آي كلاود ماتركس 384" تتغلب على منظومات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل "إنفيديا" وتحديدًا "جي بي 200 إن في إل 72" (GB200 NVL72) التي تعتمد على معايير مماثلة لمنظومة "هواوي".

وتأتي هذه التطورات جميعًا على خلفية المباحثات الجارية بين الطرفين في لندن حول العقوبات المطبقة على الشركات الصينية والضرائب المزمع فرضها على الواردات الصينية أيضًا.