10 حيل سرية في أجهزة آيفون تجعلك تكتب بشكل أسرع

السر في تحسين سرعة ودقة الكتابة على هاتف آيفون لا يتعلق فقط بالسرعة بل بالكتابة بطريقة أذكى، ولحسن الحظ يحتوي هاتف آيفون على ميزات خاصة وبعض الاختصارات البسيطة التي تمكنك من كتابة ما تريد بأقل عدد ممكن من النقرات.

ويمكنك تحسين كتابتك عن طريق 10 حيل سرية في هاتفك، والتي ستسهل عليك الوصول إلى الأرقام والرموز الخاصة، وتتيح لك كتابة الكلمات الكاملة بسرعة أكبر ومن دون جهد كبير، وسنذكر لك أبرز هذه الحيل.

إدراج نقطة من لوحة المفاتيح بشكل أسرع

هذه الخدعة البسيطة تُعد من أسرع الطرق لإنهاء الجمل، فبدلا من التنقل إلى لوحة الرموز لإضافة نقطة، يمكنك فقط الضغط مرتين متتاليتين على زر المسافة، وستضاف تلقائيا نقطة ومسافة بعدها في نهاية الجملة.

ورغم أن هذا يوفر فقط بضع ثوان، فإنه يجعل الكتابة أسرع وأكثر سلاسة، وغالبا ما تكون هذه الميزة مفعّلة تلقائيا ولكن إذا لم تعمل معك، فيمكنك تفعيلها من خلال الإعدادات ثم اختر عام ثم لوحة المفاتيح وفعل خيار اختصار النقطة "." لتتمكن من الاستفادة من هذه الميزة.

إدراج الرموز الخاصة بسرعة

إذا كنت تحتاج إلى كتابة رموز مثل ($ أو @ أو # أو ") وتريد توفير الوقت، فهناك طريقة سهلة وسريعة بدلا من التبديل اليدوي إلى لوحة الرموز.

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كل ما عليك فعله هو الضغط مطولا على زر "123" ثم سحب إصبعك إلى الرمز الذي تريده ثم اختيار الرمز، ارفع إصبعك وسيُدرج الرمز مباشرة وستعود لوحة المفاتيح تلقائيا إلى الحروف، وبهذه الطريقة يمكنك كتابة الرموز الخاصة بسرعة دون الحاجة إلى تغييرات متعددة في لوحة المفاتيح.

الوصول السريع إلى الأرقام

عند كتابة الأرقام على الآيفون، اعتاد أغلب المستخدمين الضغط على زر "123" للانتقال إلى لوحة الأرقام ثم كتابة الرقم وبعدها العودة إلى لوحة الحروف، وهذه الخطوات تأخذ وقتا خاصة إذا كنت تحتاج لكتابة رقم واحد فقط.

لتوفير الوقت، يمكنك استخدام اختصار على لوحة مفاتيح آيفون، اضغط مطولا على زر "123" ثم اسحب إصبعك إلى الرقم الذي تريده ثم ارفع إصبعك، وسيكتب الرقم بسرعة وستعود لوحة المفاتيح تلقائيا إلى الحروف دون أن تضطر للضغط يدويا للرجوع، وهذه الطريقة مفيدة وسريعة إذا كنت تحتاج فقط لكتابة رقم أو رمز خاص بسرعة أثناء الكتابة.

تفعيل خاصية الحروف الكبيرة

إذا كنت تريد كتابة كلمة أو جملة كاملة بحروف إنجليزية كبيرة، يمكنك تشغيل زر "شيفت" (Shift) وتثبيته على الأحرف الكبيرة، وللقيام بذلك اضغط مرتين بسرعة على زر "شيفت" -السهم الأعلى على يسار لوحة المفاتيح- لتفعيل الحروف الكبيرة، وبعد أن تكتب النص الذي تريده، اضغط مرة أخرى على زر "شيفت" لإيقاف تشغيل الحروف الكبيرة والعودة للكتابة العادية.

عادة ما يكون هذا الاختصار مفعلا بشكل تلقائي ولكن إذا لم يعمل، فافتح الإعدادات واختر عام ثم لوحة المفاتيح، وتأكد من تفعيل خيار "كابس لوك" (Caps Lock).

الكتابة بالسحب "كويك باث"

تتيح ميزة "كويك باث" (Quick Path) أو ما يُعرف باسم "الكتابة بالسحب" كتابة الكلمات من خلال تمرير إصبعك على الحروف دون رفعه عن لوحة المفاتيح. مثلا لكتابة كلمة "هاتف"، ضع إصبعك على حرف "الهاء" ثم اسحب إلى "الأف" ثم حرف "التاء" وهكذا حتى تُكمل الكلمة، وستتعرف لوحة المفاتيح تلقائيا على الكلمة التي تقصدها من حركة إصبعك، مما يجعل الكتابة أسرع بكثير بمجرد أن تعتاد على الطريقة.

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إذا كنت تستخدم إصدار "آي أو إس" (iOS) حديث، فهذه الميزة ستكون مفعلة تلقائيا، وإن لم تكن كذلك يمكنك تفعيلها بالذهاب إلى إعدادات واختيار لوحة المفاتيح وتفعيل خيار "الكتابة بالسحب".

التراجع عن كتابة نص

إذا كتبت رسالة طويلة ولسبب ما غيرت رأيك، لا حاجة للضغط المطول على زر الحذف. هناك حيلة بسيطة وسريعة لتقوم بذلك بسرعة، يمكنك ببساطة هز هاتفك لحذف آخر جملة كتبتها، وبعد هز هاتفك مرة أو مرتين بسرعة سيظهر خيار "تراجع" على الشاشة، وعند الضغط عليه سيحذف آخر جملة كتبتها.

وإذا لم يعمل هذا الاختصار، فيمكنك تفعيله من الإعدادات ثم اختر إمكانية الوصول ثم خيار اللمس، وقم بتفعيل خيار "الرج للتراجع".

ميزة التنبؤ بالكلمات

تساعدك ميزة التنبؤ بالكلمات في آيفون على الكتابة بسرعة من خلال اقتراح كلمات وجمل أعلى لوحة المفاتيح، بناء على أسلوبك في الكتابة والمحادثات السابقة والمواقع التي تزورها، وبدلا من كتابة كل كلمة حرفا بحرف، يمكنك ببساطة الضغط على الكلمة المقترحة التي تريد استخدامها.

وعادة ما تكون هذه الميزة مفعّلة تلقائيا، لكن إذا لم تظهر الاقتراحات أعلى لوحة المفاتيح فيمكنك تفعيلها من الإعدادات واختيار لوحة المفاتيح ثم فعل خيار التنبؤ بالكلمات.

اقتراحات الرموز التعبيرية

تماما كما في ميزة التنبؤ بالكلمات حيث تظهر اقتراحات للكلمات أثناء الكتابة، يمكن لهاتفك اقتراح رموز تعبيرية أيضا. وللقيام بذلك كل ما عليك فعله هو كتابة وصف بسيط للرمز التعبيري مثل ابتسامة أو نار أو قلب، وستظهر الرموز التعبيرية المناسبة في شريط الاقتراحات أعلى لوحة المفاتيح.

وتعد هذه طريقة سريعة لإدراج الرموز التعبيرية إذا كنت لا تريد التمرير عبر مجموعة كبيرة من خيارات الرموز التعبيرية التي تظهر عند النقر فوق زر الرموز التعبيرية.

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ميزة استبدال النص

من خلال هذه الميزة يمكنك إنشاء اختصارات للعبارات التي تستخدمها كثيرا. على سبيل المثال، يمكنك كتابة الاختصار "سع"، وسيتحول تلقائيا إلى "السلام عليكم ورحمة الله" عند الضغط على المسافة.

وهذه الميزة مفيدة لتوفير الوقت، خاصة إذا كنت تكرر العبارات نفسها في رسائلك، ولإعداد اختصارات افتح الإعدادات واختر عام ثم لوحة المفاتيح وسيظهر خيار "استبدال نص"، وهنا يمكنك تخصيص النص والاختصار التي تريد.

استخدام شريط المسافة كلوحة تتبع

عندما تخطئ أثناء الكتابة وتريد تحريك المؤشر لتعديل الكلمة، فهناك طريقتان لوضع المؤشر في المكان الذي تريد تصحيحه، إما بالنقر على مكان الخطأ بالضبط أو سحب المؤشر بإصبعك إلى ذلك المكان، ومع ذلك قد يكون من الصعب تحديد المكان بدقة عن طريق النقر أو السحب.

لتسهيل الأمر، اضغط مطولا على مفتاح المسافة لتحويل لوحة المفاتيح إلى لوحة لمس مما سيوفر مساحة كبيرة لسحب المؤشر دون ترك إصبعك، بعد ذلك حرك إصبعك في أي اتجاه لنقل المؤشر إلى المكان الذي تريده بدقة.

يمكن لهذه الحيل أن تزيد من سرعة كتابتك وكفاءتها بشكل ملحوظ بمجرد إتقانها، ورغم أن بعضها قد يستغرق وقتا لتتقنه مثل الكتابة بالسحب "كويك باث" وميزة "إدراج الرموز الخاصة بسرعة"، لكن لا بأس بتجربتها إذا كنت تعتقد أن كتابتك يمكن أن تصبح أسرع.