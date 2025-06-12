تعطيل الوظائف اللاسلكية يحافظ على الخصوصية

يقوم الكثير من المستخدمين بتشغيل النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس) وشبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث على أجهزتهم باستمرار لسهولة استعمالها، غير أن هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أوصت بإيقاف هذه الوظائف اللاسلكية وعدم تشغيلها إلا عند الحاجة فقط، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات.

وعللت الهيئة الألمانية ذلك بمنع التطبيقات من جمع بيانات الموقع وإطالة فترة تشغيل البطارية، مشيرة إلى أنه عندما تكون حالة شحن البطارية على نسبة منخفضة، فإنه يمكن زيادة فترة تشغيلها لدقائق حاسمة من خلال إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية غير المستخدمة.

علاوة على أن المستخدم، الذي لا يشغل النظام العالمي لتحديد المواقع أو شبكة الواي فاي إلا عند الضرورة فقط، فإنه يكشف فقط قدرا ضئيلا من معلوماته الشخصية.

وأوضح الخبراء الألمان أن الشركات المطورة للتطبيقات وأنظمة التشغيل يمكنها تخزين بيانات الحركة أو حتى إنشاء ملفات تعريف للحركة عندما تكون الاتصالات اللاسلكية مشغلة.

وظيفة "تحسين دقة الموقع"

ويتم جمع معلومات تفصيلية عند تفعيل وظيفة "تحسين دقة الموقع"، نظرا لأنه إلى جانب بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع يتم جمع معلومات عن شبكات الواي فاي وأبراج الاتصالات الهاتفية الجوالة، بالإضافة إلى معلومات من مستشعرات الهواتف الذكية مثل مقياس التسارع أو الجيروسكوب.

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ويمكن للمستخدم تعطيل وظيفة "تحسين دقة الموقع" في الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد ونظام أبل "آي أو إس".

البلوتوث

علاوة على أن الواجهات البينية اللاسلكية قد تكون بمثابة بوابة للقراصنة، حيث اكتشف باحثو الأمان العديد من الثغرات الأمنية في تقنية البلوتوث، التي قد تسمح للقراصنة في أسوأ الأحوال باختراق الهاتف الذكي والسيطرة عليه.

وفي حالة عدم الاستماع إلى الموسيقى عن طريق سماعة الرأس اللاسلكية أو تتبع الأغراض عن طريق أجهزة التتبع المختلفة، فمن الأفضل إيقاف تقنية البلوتوث، ويمكن للمستخدم تعطيل النظام العالمي لتحديد المواقع وشبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث في الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد بسهولة عن طريق قائمة الإعدادات السريعة، التي يتم فتحها من خلال حركة مسح من الحافة العلوية للشاشة إلى أسفل.

وتشتمل هواتف أبل آيفون أيضا على قائمة الإعدادات السريعة، التي يتم فتحها من خلال حركة مسح لأسفل، إلا أن عملية التعطيل هنا تكون مؤقتة؛ نظرا لأن هاتف أبل آيفون يقوم بتفعيل النظام العالمي لتحديد المواقع وشبكة الواي فاي وتقنية البلوتوث تلقائيا بعد فترة من الوقت، ولا تتم عملية الإيقاف الفعلي إلا من خلال قائمة الإعدادات.

التطبيقات

وللحد من وقوع بيانات الموقع أو المعلومات الحساسة الأخرى في أيدي الغرباء، فمن المهم اختيار التطبيقات بعناية، والاقتصار على تثبيت التطبيقات التي يحتاجها المستخدم بانتظام.

وأشار مفوض حماية البيانات في ولاية نوردراين فستفالن الألمانية إلى أن التطبيقات غير المستخدمة يمكن أن تقوم بجمع البيانات وإرسالها دون معرفة المستخدم إلى الجهات الأخرى.

وعند تثبيت التطبيقات الجديدة فإنه يجب التحقق من الأذونات الممنوحة للتطبيق المعني، ونصح الخبراء الألمان بعدم منح حقوق الوصول إلى التقويم أو جهات الاتصال والنشاط البدني أو حتى بيانات الموقع، إلا إذا كانت هذه الأذونات مهمة لقيام التطبيق بوظيفته.