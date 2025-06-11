7 اختبارات يجب عليك إجراؤها قبل شرائك حاسوبا مستعملا يعمل بنظام ويندوز

أصبحت الحواسيب المحمولة أداة أساسية لملايين الأشخاص حول العالم، ولكن ارتفاع الأسعار والتضخم الذي حصل عام 2023 جعل شراء حاسوب محمول جديد أمرا صعبا، ونتيجة ذلك ارتفع الطلب على الحواسيب المستعملة ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي لها إلى 14.36 مليار دولار بحلول 2028.

ورغم أن شراء حاسوب مستعمل سيوفر الكثير من التكاليف فإن عطلًا مخفيًا أو سوء تقدير بسيطا قد يتسبب في إهدار مالك، و لتجنب الوقوع في المشاكل سنذكر أهم 7 اختبارات مفيدة عند شرائك حاسوبا مستعملا.

تفحص العتاد الخارجي

أول شيء يجب فحصه هو الحاسوب من الخارج والتأكد من الخدوش أو الكسور في حال وجدت فهي علامات تدل على سوء الاستخدام، وتفقّد جميع منافذ الحاسوب مثل منفذ السماعة ومآخذ "يو إس بي" (USB) وغيرها، ولا تنس اختبار الشاحن فهو أمر مهم يغفل عنه الكثيرون.

ومن المهم فحص الشاشة وخلوها من أي كسور دقيقة أو بقع بيضاء صغيرة أو خطوط ملونة، ويمكنك الاستعانة بموقع "تيست ماي سكرين" (Test My Screen) لرصد أي مشكلة في بكسلات الشاشة أو تغير في الألوان والوميض، ومن المهم ضبط السطوع للتأكد أنه يعمل بشكل صحيح والتحقق من وجود أي خلل في الإضاءة الخلفية أو عدم تساويها.

وبالنسبة لفحص لوحة المفاتيح فهناك بعض البرامج للتأكد من حالة الأزرار أو يمكنك استعمال مواقع مخصصة على الويب مثل "كيبورد تيستر" (Keyboard Tester) للتأكد من استجابة جميع المفاتيح، وتأكد أيضا من شعورك بالراحة عند الكتابة على لوحة المفاتيح وأن الأزرار تتحرك بسلاسة.

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وفي النهاية اختبر لوحة اللمس من خلال تحريك المؤشر وتجربة إيماءات اللمس المتعددة مثل التمرير والضغط للتكبير والنقر بأصابع متعددة، وتأكد من سلامة الأزرار اليمين واليسار وأنها غير عالقة أو صعبة الضغط.

اختبار كارت الشاشة

يُعد كارت الشاشة من الأمور الأساسية في أي حاسوب محمول وخاصة للمهتمين بالألعاب وبرامج التصميم، وقبل البدء بالفحص يجب عليك التأكد أنك اخترت كارت الشاشة المناسب.

هناك خطأ شائع عند الكثيرين الذين يعتبرون أن ما يُحدد قوة كارت الشاشة هو حجم ذاكرته، فمثلا كارت شاشة 4 غيغابايت أفضل من كارت شاشة 2 غيغابايت، ولكن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا، وحدات معالجة الرسومات ليست فقط حجم ذاكرة بل تلعب المعمارية وعدد الأنوية وغيرها دورا كبيرا في أداء كارت الشاشة.

دعنا نلقِ نظرة على مثالين من كروت الشاشة من شركة "إنفيديا" الأول هو كارت "إم إكس 150" (MX150) بحجم 4 غيغابايت صدر عام 2017 مع كارت "إم إكس 350" (MX350) بحجم 2 غيغابايت صدر عام 2020، بحسب موقع "تيكنيكال سيتي" (Technical City) المختص بتجربة كروت الشاشة وتقييم أدائها فإن الكرت الثاني بحجم 2 غيغابايت أظهر أداء أفضل من الكرت الأول بحجم 4 غيغابايت.

ومن أجل اختبار كارت الشاشة يمكنك استعمال أداة "فورمارك" (FurMark) لإجراء اختبار إجهاد كارت الشاشة وفحص الأداء ودرجة الحرارة، وأثناء تشغيل الاختبار يجب أن يصل استخدام وحدة معالجة الرسومات "جي بي يو" (GPU) إلى 99% وستبدأ المراوح بالعمل لأن درجة الحرارة ستكون بين 60-80 درجة مئوية.

إذا رأيت الصورة المتحركة في البرنامج تتحرك ببطء فهذا يعني أن كارت الشاشة ضعيف؛ أوقِف الاختبار فورا، أما في حال تجاوز درجة الحرارة 90 درجة فمن المحتمل أن كارت الشاشة يعاني من ارتفاع الحرارة.

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ويجب تشغيل أداة "فورمارك" لمدة 10-20 دقيقة للحصول على نتيجة دقيقة، ويجب الحذر أن استخدام هذه الأداة بشكل جائر أو لفترات طويلة جدا قد يؤثر على كارت الشاشة ويسبب مشاكل، ومن المهم جدا توصيل الحاسوب بالكهرباء عند بدء الاختبار وعدم الاعتماد على البطارية.

فحص البطارية

تتناقص سعة البطارية بمرور الوقت، وفي حال اشتريت حاسوبا محمولا يحتوي على بطارية مستنزفة فلن تحصل على أداء جيد و ستحتاج لشراء بطارية جديدة بعد فترة قصيرة.

ولكن نظام ويندوز يتيح لك معرفة مقدار استهلاك البطارية من خلال ملف "تقرير البطارية" الذي يمكنك الحصول عليه ببضعة خطوات بسيطة سنقوم بذكرها.

أولا: افتح قائمة "ابدأ" وابحث عن موجة الأوامر "سي إم دي" (CMD)، ثم اكتب الأمر التالي "powercfg/batteryreport" واضغط على "إنتر"، انتظر قليلا وسيظهر لك تقرير البطارية على هذا الشكل "C:\Users[YOUR USERNAME]\battery-report.html"، وكل ما عليك هو نسخ هذا المسار ولصقه في المتصفح أو مستكشف الملفات.

بعد فتح الملف انتقل إلى قسم "البطاريات المثبتة" (Installed Batteries) وقارن بين "سعة التصميم" (Design Capacity) التي تعبر عن سعة البطارية النظامية مع "سعة الشحن الكاملة" (Full Charge Capacity) التي تعني سعة البطارية عند شحنها بالكامل.

يمكن حساب النسبة المئوية لصحة البطارية باستخدام المعادلة: سعة الشحن الكاملة ÷ سعة التصميم × 100%.

فمثلًا، إذا كانت سعة الشحن الكاملة 34 ألفًا و410 ملي أمبير/ساعة، وسعة التصميم 38 ألفًا، فإن صحة البطارية تبلغ 90%، وهي نسبة تُعد مقبولة.

فحص القرص الصلب

تُصمم محركات الأقراص الصلبة سواء كانت "إتش دي دي" (HDD) أو "إس إس دي" (SSD) لتدوم أطول فترة ممكنة فهي نادرا ما تفشل، ولكن من المهم فحص القرص الصلب عند شراء حاسوب محمول مستعمل للتأكد من أن صحته ودرجة حرارته ضمن نطاق مقبول وأنه لا يحتوي على قطاعات أو كتل معطوبة، لأن الأقراص الصلبة المعطوبة قد تسبب مشكلات مختلفة مثل عدم القدرة على القراءة والكتابة والتحميل البطيء للملفات والتعطل المتكرر للحاسوب ومشكلات أخرى.

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ويمكنك التحقق من صحة محرك الأقراص الصلبة باستخدام أداة مثل "كريستال ديسك إنفو" (CrystaldisKinfo)، وعند تثبيت البرنامج سترى إحصائيات جميع محركات الأقراص لديك، وفي حال كان لديك أكثر من واحد فيمكنك التبديل بينها بالنقر فوق زر السهم في الزاوية العلوية اليمنى.

قد تجيد الكثير من الإحصائيات غير المفهومة ولكن ما يهمنا هو الحالة الصحية ودرجة الحرارة، والحالة الصحية ينبغي أن تظهر "جيدة" (Good) ودرجة الحرارة يجب أن تكون بين 30 و50 درجة مئوية، وفي أسوأ السيناريوهات لا ينبغي أن ترتفع درجة الحرارة عن 70 درجة.

الصوت و الميكروفون والكاميرا

يُعد اختبار كاميرا الويب أمرا مهما بالنسبة للكثيرين ويمكن القيام بذلك ببساطة عن طريق فتح تطبيق الكاميرا الموجود في نظام التشغيل ويندوز. يجب أن ترى صورة واضحة وتعمل بشكل صحيح، ولكن إذا كانت الكاميرا غير واضحة أو غير مستجيبة فقد يكون ذلك إشارة لوجود مشكلة.

بعد ذلك اختبر الميكروفون عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > النظام > الصوت، وفي قسم الإدخال حدد الميكروفون المدمج ثم انقر على "بدء الاختبار" وابدأ بالتحدث، ويمكنك استخدام زر التشغيل للاستماع إلى الصوت المسجل والتحقق من وضوحه وعدم وجود تشويش أو مشاكل في الصوت.

وبالنسبة للصوت ادخل إلى قائمة الصوت ثم قسم الإخراج وحدد مكبرات الصوت المدمجة، ثم انقر على زر الاختبار لتشغيل الصوت والتأكد من وضوحه دون تشويش أو تشوه.

فحص الاتصالات السلكية واللاسلكية

أسوأ سيناريو يمكن أن تواجهه هو شراء حاسوب محمول غير قادر على الاتصال بالإنترنت، سواء أكان عبر كابل الشبكة أو اتصال "واي فاي" ولهذا فإن التأكد من عدم وجود مشكلات اتصال سلكية أو لاسلكية أمر مهم.

ابدأ بإجراء اتصال "واي فاي" للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، ثم اختبر منفذ الشبكة عن طريق توصيله مباشرة في جهاز التوجيه، ومن المهم أيضا اختبار اتصال البلوتوث من خلال إقرانه مع جهاز آخر.

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تأكد أن الحاسوب المحمول غير مسروق

إذا كنت تفكر في شراء حاسوب محمول مستعمل من بائع غير معروف فيجب التأكد من أنه غير مسروق، وطريقة التحقق من ذلك هي طلب إيصال الشراء من البائع، وإذا لم يتمكن من توفير واحد فقد تكون هذه علامة حمراء يجب الوقوف عندها، وفي حال لم يكن الحاسوب مضبوطا وخاليًا من البيانات الشخصية أو كان محميا بكلمة مرور أو مقفلًا فإن هذه العلامات تشير إلى أنك أمام حاسوب مسروق على الأغلب.

ويمكنك أيضا تأكيد شكوكك من خلال الحصول على رقم التسلسل الخاص بالحاسوب والاتصال بالشركة المصنعة للتحقق مما إذا كان هناك إبلاغ سرقة عن الحاسوب.