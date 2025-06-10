"مايكروسوفت" تدمج أداة توليد مقاطع الفيديو "سورا" في محرك البحث الخاص بها

ضخت "مايكروسوفت" ملايين الدولارات للاستثمار في شركة "أوبن إيه آي" المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل "شات جي بي تي" و"سورا".

وبعد أن تمكنت من جلب "شات جي بي تي" لمستخدمي "ويندوز" كجزء من خدماتها حان الدور على أداة توليد مقاطع الفيديو "سورا"، وذلك وفق ما نشره موقع "إنغادجيت" الشهير المختص بالتكنولوجيا و"مايكروسوفت" عبر مدونتها الرسمية.

وتحت اسم "بينغ فيديو كريتور" (Bing Video Creator) أعلنت "مايكروسوفت" عن الأداة الجديدة ضمن خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة في محرك البحث الخاص بها، لتضم الشركة بذلك كافة أدوات "أوبن إيه آي" ضمن خدمات محرك البحث الخاص بها.

وشهدت أدوات توليد مقاطع الفيديو في الآونة الأخيرة تطورا واسعا، إذ انتشرت من أكثر من شركة مختلفة، بما فيها "غوغل" التي أعلنت مؤخرا عن "فيو 3" القادرة على توليد مقاطع فيديو مع تعليقات صوتية مباشرة من داخل الأداة، وهي الميزة التي ما زالت "سورا" تفتقر إليها حتى الآن.

ويجب ألا ننسى أدوات توليد مقاطع الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من الشركات المستقلة التي تطورت كثيرا في الآونة الأخيرة، وأصبحت قادرة على محاكاة تجارب التصوير الاحترافية التي يتم استخدام أدوات التصوير الاحترافية فيها.

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ومن المتوقع أن يبدأ وصول الأداة الجديدة من "مايكروسوفت" تدريجيا إلى كافة المستخدمين حول العالم خلال الأيام المقبلة.