تعطل "شات جي بي تي" يؤثر على العالم

تعطلت خدمة شات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي لدى بعض المستخدمين بعد أن بدأت المنصة تواجه مشاكل في الأداء منذ صباح اليوم الثلاثاء. وظهرت عدة رسائل من روبوت الدردشة تقول للمستخدمين "يبدو أن هناك خطأ ما"، وقام عدد منهم بمشاركة الرسائل عبر تطبيق إكس، بحسب موقع "ذا فيرج".

ويُظهر موقع "داون ديتكتور" (Downdetector) مُكتشف الأعطال أن المشاكل بدأت حوالي الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع تأثر مناطق متعددة عالميا.

وذكرت صفحة حالة "أوبن إيه آي" أن بعض المستخدمين بدؤوا يواجهون "ارتفاعًا في معدلات الأخطاء ووقت استجابة" في ذلك الوقت بالتحديد، مشيرةً إلى أن المشاكل كانت تؤثر على "شات جي بي تي" وأداة "سورا" (Sora) للذكاء الاصطناعي الخاصة بتحويل النصوص إلى فيديو، وواجهات برمجة تطبيقات "أوبن إيه آي".

وأضافت "أوبن إيه آي" أن سطرًا منفصلا لـ"ارتفاع معدلات الأخطاء على سورا" حدث في الساعة 5:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ثم حدّثت حالة كليهما إلى "انقطاع جزئي".

قامت "أوبن إيه آي" منذ ذلك الحين بتحديث صفحة الحالة الخاصة بها برسالة مُدمجة. وتقول الشركة "لقد حددنا السبب الجذري للمشكلة التي تسببت في ارتفاع في معدلات الأخطاء ووقت استجابة في جميع الخدمات المُدرجة. نعمل على تطبيق حلٍّ للتخفيف من حدّة المشكلة".

إعلان

يتمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى "شات جي بي تي"، لكنهم يجدون الخدمة بطيئة وتستغرق وقتًا أطول من المعتاد للاستجابة. يستطيع آخرون، مثلي، استخدام روبوت الدردشة دون أي مشاكل، لذا لا يبدو أن الانقطاعات والأخطاء تؤثر على جميع المستخدمين.

تواجه "بيربليكستي" (Perplexity)، خدمة محرك البحث بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم بعض نماذج "أوبن إيه آي"، انقطاعاتٍ أيضًا، حيث واجهت "بطئا وارتفاعا في معدلات الأخطاء" على صفحة حالتها. بدأت مشاكل بيربليكستي حوالي الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لموقع داون ديتكتور، ولكن من المرجح أن تكون المشكلة مرتبطة بانقطاعات "أوبن إيه آي".