خبير غوغل للجزيرة نت: "فيو 3 وإماجن 4 لن تقتل الإبداع بل ستزيد المبدعين"

في إطار الزخم المتسارع الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطر والمنطقة، تأتي قمة غوغل كلاود السنوية الثانية في الدوحة لتؤكد مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار التقني، وتحتفي بمرور عامين على إطلاق المنطقة السحابية لغوغل في الدوحة، التي كان لها بالغ الأثر في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من الاستفادة من أحدث أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

خلال هذه القمة، كشفت غوغل عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسها نموذج فيو 3 (Veo 3) المتخصص في توليد الفيديوهات، ونموذج إماجن 4 (Imagen 4)، اللذان يمثلان نقلة نوعية في قدرة المؤسسات والأفراد على إنتاج محتوى مرئي عالي الجودة انطلاقًا من النصوص أو الصور، مع المحافظة على واقعية مذهلة وتفاصيل دقيقة في الصوت والصورة والحركة. هذه الابتكارات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاعات الإعلام، التعليم، التسويق، وصناعة المحتوى الرقمي، وتمنح المؤسسات القطرية القدرة على تعزيز تنافسيتها وتقديم خدمات وتجارب أكثر تميزًا وابتكارًا.

وخلال المؤتمر استضافت الجزيرة نت السيد سعد شقير، المدير الإقليمي لهندسة العملاء في غوغل كلاود الشرق الأوسط، للحديث عن هذه الإعلانات النوعية ودلالاتها، ودور غوغل كلاود في دعم رحلة التحول الرقمي في قطر والمنطقة. سنناقش معًا من خلال الفيديو كيف يمكن لصناع المحتوى الاستفادة من فيو 3 وإماجن 4 لتسريع الابتكار، وما الذي تعنيه هذه التطورات لمستقبل إنتاج الفيديو والمحتوى الذكي وتأثيره على العملية الإبداعية والمبدعين.

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ما هو فيو 3؟

فيو3 هو أحدث نموذج لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي من تطوير غوغل ديب مايند (Google DeepMind)، أُعلن عنه في مؤتمر غوغل للمطورين 2025 (Google I/O 2025). يتميز فيو3 بقدرته على إنتاج فيديوهات قصيرة عالية الجودة (حتى 8 ثوانٍ) انطلاقًا من نصوص أو صور، مع قفزة نوعية في واقعية المشاهد ودقة التفاصيل مقارنة بالإصدارات السابقة.

أهم مزايا فيو 3

توليد فيديوهات واقعية جدًا يصعب تمييزها عن الفيديوهات الحقيقية بالنسبة للمشاهد العادي.

إمكانية إنتاج الصوتيات والحوار بشكل متزامن مع الفيديو، بما في ذلك المؤثرات الصوتية وأصوات الشخصيات مع تحريك الشفاه بدقة.

الحفاظ على ثبات الشخصيات عبر عدة مشاهد، مع إمكانية التحكم في زوايا الكاميرا وحركتها (مثل التقريب، التحريك، وتغيير الزوايا) لإخراج سينمائي متكامل.

فهم متقدم للنصوص المعقدة، مع القدرة على إضافة أو إزالة عناصر من المشهد، والتحكم في حركة العناصر بدقة.

دمج سلس بين الإطارات الأولى والأخيرة للفيديو، مما يسمح بانتقالات طبيعية في السرد البصري.

متاح عبر منصة فيرتكس إيه آي (Vertex AI) من غوغل كلاود (Google Cloud)، ويمكن استخدامه عبر واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات التطوير السحابية.

يمثل فيو3 نقلة في صناعة المحتوى المرئي، ويفتح آفاقًا جديدة للإبداع في الإعلام، التسويق، وصناعة الأفلام الرقمية.

نبذة عن إماجن 4

إماجن 4 هو الجيل الأحدث من نماذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من غوغل، متاح عبر منصة فيرتكس إيه آي. يتيح النموذج توليد صور فوتوغرافية واقعية عالية الدقة من وصف نصي فقط، مع تحسينات كبيرة في جودة التفاصيل، الألوان، والملمس مقارنة بالإصدارات السابقة.

أبرز ميزات إماجن 4:

توليد صور واقعية جدًا يصعب تمييزها عن الصور الحقيقية، مع تحسينات في حدة التفاصيل ودقة الألوان.

سرعة أكبر في معالجة الطلبات وتوليد الصور.

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دعم متقدم للخطوط (Typography) والتفاصيل الدقيقة في التصميمات.

إمكانية تخصيص أسلوب الصورة بناءً على صور مرجعية أو أوصاف نصية معقدة.

متاح للمطورين عبر فيرتكس إيه آي من غوغل كلاود، ويمكن دمجه في التطبيقات أو استخدامه عبر واجهات برمجة التطبيقات.

يعزز إماجن 4 من قدرات المؤسسات والأفراد في إنتاج محتوى بصري إبداعي واحترافي بسرعة وسهولة، ويفتح مجالات جديدة في الإعلام، التسويق، التصميم، والفن الرقمي.